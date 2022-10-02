Миллиарды на тепло и свет, ватные палочки и закон "для робокопов". Евродайджест: главные события недели

Европа продолжает искать способ пережить зиму с минимальными потерями: энергетический кризис все ближе. Восьмой пакет санкций против России уже готов. Готово и предложение по регулированию ответственности создателей технологий с искусственным интеллектом. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Цены на электричество: как пережить зиму?

28 сентября в центре Праги прошли массовые акции протеста против высоких цен. Португалия опубликовала план экономии электроэнергии: в частности, он предполагает отказ от рождественской и новогодней иллюминации. Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил, что без миллиардных дотаций из фондов ЕС цены на электричество "уничтожат" экономику страны. Балтия, между тем, готовится еще и к возможному отключению от системы БРЭЛЛ — единого с Россией энергетического "кольца".

Это лишь очень короткий и далеко не полный список тревожных новостей последней недели. В таких условиях Европе приходится искать срочные решения для защиты потребителей и предприятий. Первое из них принято в пятницу, 30 сентября. Министры стран ЕС договорились о потолке доходов для энергетических компаний: часть сверхприбылей будет направлена на то, чтобы покрыть коммунальные счета европейцев. Так, незапланированная прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе, будет облагаться 33-процентным налогом. Максимальный доход предприятий , использующих возобновляемые источники или атомную энергию, установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час. Кроме того, потребление электроэнергии в часы пик в обязательном порядке должно быть сокращено на 5%. Предполагается, что эти меры позволят получить до 140 млрд евро.

Впрочем, разногласия по другим мерам сохраняются. По меньшей мере 15 стран, в том числе Латвия, Франция ​​и Испания, выступают за потолок цен на весь импорт газа. Германия выступает против. "Фиксированный лимит цен на газ может быть введен только в том случае, если мы обеспечим себе достаточные запасы газа, и он будет поступать в Европу бесперебойно, — цитирует министра экономики Германии Роберта Хабека Euronews. — В противном случае нехватка газа будет распространяться по всему ЕС и вызовет трения между его членами. Я не думаю, что это допустимо по политическим причинам. Это привело бы Евросоюз к его пределам, и возможно, к его концу".

Восьмой пакет санкций против России

28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила восьмой пакет антироссийских санкций: они станут ответом на аннексию четырех областей Украины и угрозы применения Москвой ядерного оружия. В список вошли следующие меры:

запрет ввоза в Евросоюз еще части российских товаров на общую сумму в 7 миллиардов евро;

новые ограничения на поставки в Россию электронных компонентов, авиационных частей и химикатов, которые используются в военно-промышленном комплексе России;

новые персональные санкции для административных лиц и пропагандистов, причастных к проведению "референдумов" в Украине. На сегодняшний день в черный список включено 1200 человек;

законодательную базу для введения предельной цены на российскую нефть для третьих стран;

наказание для тех, кто помогает России обходить уже действующие санкции.

Все эти меры еще должны утвердить все 27 стран-участниц Евросоюз.

Согласно принятому ранее решению, 5 декабря должен вступить в силу запрет на перевозки российской нефти в Евросоюз по морю.

Одноразовый пластик: ЕК просит Латвию "ускориться"

11 стран ЕС, в том числе и Латвия, должны ускорить реализацию требований Директивы об одноразовых пластмассовых изделиях, сообщает на этой неделе Еврокомиссия. В противном случае дело может дойти до финансовых санкций.

Цель этой директивы — резко ограничить количество пластиковых отходов (бутылок, стаканчиков и т.д.) за счет сокращения использования одноразовой упаковки и ее вторичной переработки. К примеру, директива устанавливает, что на рынок не должны попадать одноразовые пластмассовые товары, если на рынке есть легко доступная и приемлемая по цене "долгосрочная" альтернатива. В список таких товаров попали ватные палочки, одноразовая посуда и приборы, упаковка для продуктов и напитков, пластиковые пакеты, влажные салфетки и гигиенические принадлежности. К 2029 году, согласно требованиям директивы, нужно собирать 90% бутылок для вторичной переработки.

Бельгия, Эстония, Ирландия, Хорватия, Латвия, Польша, Португалия и Финляндия запаздывают с введением всех предусмотренных мер. ЕК дает им два месяца на подготовку аргументированного ответа, в противоположном случае дело может быть передано в Суд Европейского союза. Который вправе применить к странам финансовые санкции.

Сербия перед выбором: ЕС или Россия?

Процесс присоединения Сербии к Евросоюзу может затянуться или вообще остановиться, если страна не займет общеевропейскую позицию по санкциям против России. Сейчас власти обеих стран продолжают поддерживать контакты. В августе министр иностранных дел Сербии Александар Вулин встречался в Москве с Сергеем Лавровым и утверждал, что эта страна не присоединилась к антироссийский истерии и единственная в Европе не поддержала санкции. Месяцем позже Сербия и Россия подписали договор об устных консультациях по вопросам внешней политики.

Еще в июне Европаламент опубликовал заявление, в котором настаивал на том, что страны-кандидаты в ЕС в первую очередь должны согласовывать внешнюю политику и вопросы безопасности с единой политикой Евросоюза. Уже тогда в документе было сказано, что переговоры о вступлении в ЕС с Сербией можно было бы продолжать только в том случае, если она присоединится к санкциям против России в связи с агрессией против Украины. Теперь же фракция социал-демократов выступила с заявлением о том, что ЕС не может продолжать переговоры, если Сербия не изменит позицию по России. Более того, предполагается, что ЕП предложит пересмотреть выделение средств Сербии. Сейчас европейские фонды являются крупнейшим донором: сумма субсидий превышает 4 млрд евро.

Сербия начала переговоры о вступлении в ЕС в 2014 году. Однако за восемь лет прогресс не был стремительным: из 35 разделов открыты 18, а завершены всего два.

Искусственный интеллект призовут к ответу

Еврокомиссия в среду выдвинула предложения по регулированию ответственности за действия, связанные и использованием искусственного интеллекта. Жертвы получат право требовать от разработчика, провайдера или пользователя технологий ИИ компенсации ущерба, нанесенного здоровью или имуществу. Кроме того, учитываются и возможная дискриминация или нарушения фундаментальных прав (например, права на частную жизнь). Сейчас добиться справедливости, если вы пострадали от алгоритмов, крайне трудно и дорого.

Возможно, это звучит как научная фантастика, но на самом деле проблема влияния искусственного интеллекта на жизнь реальных людей остро стоит уже сейчас. В современном обществе человек может пострадать из-за алгоритмов автоматического отсева при найме на работу, иммиграции или предоставления социальной помощи, от систем распознавания лиц, "социальных рейтингов" (social scoring), дронов или автопилота на автомобилях.

По новым правилам суды получат возможность требовать от разработчиков раскрывать данные, которые используются для разработки алгоритмов, а также доступ к технической спецификации или механизмам контроля рисков.

Все предложения по регулированию ИИ войдут в "Директиву об ответственности ИИ" (AI Liability Directive). Она должна станет первым нормативным актом такого рода в мире — но сначала нужно поучить поддержку национальных правительств всех стран ЕС в Совете Европы, а также от Европарламента.