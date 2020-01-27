Министерство окружающей среды “озеленит” налоговую систему Латвии”

Ураганы, наводнения, эпидемии, исчезновение традиционных биологических видов – такое будущее ожидает Латвии уже в этом столетии в результате климатических изменений, говорится в докладе Министерства по делам окружающей среды и самоуправлений, который будет рассмотрен на заседании правительства.

Во вторник, 28 января, на заседании Кабинета министров министр по делам среды и самоуправлений Юрис Пуце представит коллегам стратегию, как Латвия может достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Это обязательство прописано в различных международных договорах, в том числе в Парижском климатическом соглашении от 2015 года.

Как отмечает Министерство среды, в 2018 году прирост средней глобальной температуры воздуха составил 1,1 градус Цельсия, а в Латвии – 1,5 градуса.

Согласно отчету ГОО «Латвийская окружающая среда, геология и метеорология», до конца нынешнего столетия температура воздуха в Латвии повысится на 3,5-5,5 градусов Цельсия. Максимальная среднегодовая температура воздуха в Латвии к 2100 году может достигать в среднем + 35 °С, минимальная температура - увеличится в среднем на 9,3 °С до 13,5 °C.

В документе приводятся наиболее существенные риски, связанные с изменением климата в Латвии: повышенный риск возникновения пожаров, размножение вредителей и патогенных микроорганизмов, болезни деревьев, вытеснение местных биологических видов и появление новых, распространение респираторных заболеваний, наводнения, вызванные обильными осадками, ураганы, нарушения электроснабжения, повреждение инфраструктуры, перегрев оборудования, распространение инфекционных заболеваний и тепловые удары.

Согласно оперативным подсчетам Министерства, чтобы выполнить международное обязательство по достижению к 2050 году углеродной нейтральности, к 2030 году Латвия должна сократить объем выбросов парниковых газов на 38% по сравнению с показателями 1990 года, а к 2040-му – на 76%.

Идти к поставленной цели Министерство предлагает двумя путями – за счет технологических решений и с помощью изменений традиционного образа жизни латвийцев. Технологические решения включают в себя сокращение выбросов парниковых газов (транспорт, сельское хозяйство, производство, обработка мусора, энергетика) и развитие «зеленых» инноваций. В отношении изменений образа жизни Минсреды намерен активно информировать жителей о вопросах климата, а также «озеленить» налоговую систему, создав у населения и предпринимателей «экономические стимулы» завести дружелюбные для экологии привычки и технологии.

В Министерстве признают, что переход на климатическую нейтральность будет происходить в условиях заметных демографических потерь. В своих подсчетах Минсреды опирается на то, что к 2050 году в Латвии останется только полтора миллиона человек (сейчас – 1,9 млн.), а ежегодный объем ВВП вырастет меньше, чем в два раза, составив 42 млрд. евро в ценах 2010-го года (в 2018 году данный показатель равнялся 23,9 млрд. евро).

На основе разработанной стратегии будут подготовлены изменения к законодательным актам. В качестве источников финансирования мер по озеленению латвийской экономики указаны фонды ЕС, банковские кредиты, госбюджет, самоуправления, частный капитал, ценные бумаги и т.д. По предварительным подсчетам, общий дополнительный объем инвестиций к 2050 году составит порядка 16 млрд. евро или ежегодно в среднем 1,35% от ВВП в период с 2020-го по 2050 год. Впрочем, в Министерстве надеются, что часть вложений вернутся в экономику, например, в виде снижения затрат на отопление домов.