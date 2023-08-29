Мишель обозначил сроки расширения ЕС — Брюссель и страны-кандидатки должны быть готовы к 2030 году

Евросоюз и страны, претендующие на присоединение к блоку, должны быть готовы к завершению формальных процедур к 2030 году. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель, выступая на форуме в Словении.

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"Пришло время избавиться от неясностей. Пришло время решать проблемы ясно и честно. […] Саммит в Салониках в 2003 году подтвердил европейскую перспективу Западных Балкан. Но медленный темп пути в Евросоюз разочаровал многих, как в регионе, так и в ЕС. Я согласен с канцлером [ФРГ Олафом] Шольцем, когда он говорит, что Европа должна сдержать свои обещания", — считает Мишель.

Глава Европейского совета напомнил, что статус кандидата на вступление также предоставлен Украине и Молдове. Он подтвердил и приверженность европейской интеграции Грузии, отметив, что страна получит аналогичный статус, как только местные власти проведут необходимые реформы.

"Я считаю, что для того, чтобы вызвать доверие, нам следует поговорить о сроках и домашних заданиях. И у меня есть предложение. Готовя следующий стратегический план ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель. Я считаю, что мы должны быть готовы — с обеих сторон — к расширению к 2030 году. Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен будет включать наши общие цели. Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Это придаст импульс. Это придаст импульс реформам, вызовет интерес, инвестиции и лучшее взаимопонимание, а также побудит нас всех работать вместе", — заявил Мишель.

По его словам, лидеры стран ЕС обсудят расширение на ближайших заседаниях Европейского совета. Мишель подчеркнул, что Брюсселю и странам-партнерам предстоит много работы — "сложной, а иногда болезненной", однако "расширение больше не является мечтой".

Официальный статус кандидата на вступление в ЕС сейчас имеют семь стран. Украина и Молдова получили его в 2022 году, Сербия и Албания — в 2009-м, Черногория — в 2008-м, Северная Македония — в 2005-м, Турция — в 1999-м.