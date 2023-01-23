Мишель призвал страны ЕС изучить вопрос об инвестировании замороженных активов РФ и передаче прибыли Киеву

Глава Совета ЕС Шарль Мишель призвал лидеров Евросоюза продолжить переговоры о передаче замороженных активов Центробанка РФ в управление и перечислении полученной прибыли на восстановление Украины. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

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"Это вопрос справедливости и честности. Совершенно ясно, что это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами", — сказал Мишель журналистам.

Для конфискации замороженных активов РФ существуют юридические препятствия, отметил глава Совета ЕС, подчеркнув, что внутри ЕС есть "серьезная политическая заинтересованность в том, чтобы добиться прогресса в этом вопросе и решить его".

В конце 2022 года идею, о которой говорил Мишель, выдвинула Еврокомиссия. Этот план предполагает, что Россия сможет получить свои активы обратно после подписания мирного соглашения.

Страны Запада, в том числе Евросоюз, заморозили валютные резервы РФ, размещенные на зарубежных счетах, вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Впоследствии в Москве оценили объем арестованных средств в 300 млрд долларов (275 млрд евро).

Многие официальные лица ЕС и стран Евросоюза высказывались за конфискацию этих активов и передачу их на восстановление Украины. "Предположения, что мы не сможем, к примеру, использовать замороженные активы, действительно пугают меня, потому что я считаю, что Россия должна нести полную ответственность", — заявил недавно еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Противники идеи о конфискации российских активов обращают внимание на то, что подобное решение не соответствует принципам верховенства права и защите права собственности, а также может сказаться на финансовой стабильности Европы.

В сентябре Всемирный банк оценивал стоимость восстановления Украины в 350 млрд евро, с тех пор эта сумма только увеличилась после регулярных российских атак на критически важную гражданскую инфраструктуру, электростанции и жилые дома.