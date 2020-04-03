В магазине Elvi в Озолниеки мужчина толкнул возле кассы пожилую женщину, которая подошла к нему слишком близко. Пенсионерка упала на пол. Начато административное дело за хулиганство и причинение телесного вреда.

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Елгавский участок полиции начал административное дело по факту хулиганство и умышленное нанесение телесных повреждений, выяснил портал Delfi у полиции.

Видеозапись грубого поведения мужчины распространилась по социальным сетям. В магазине Elvi подтвердили, что такой случай действительно произошел: мужчине, стоявшему у касс не понравилось, что пенсионерка подошла к нему ближе, чем на предусмотренные режимом чрезвычайной ситуации два метра.

Полиция выяснила личность женщины и проясняет детали происшествия. За хулиганство мужчину ждет штраф от 70 до 500 евро, за умышленное причинение незначительных телесных повреждений — от 200 до 430 евро.