На дебатах о расизме в Европарламенте осудили полицейскую жестокость

Председатель Еврокомиссии заявила в парламенте, что в Европе нет места расизму и дискриминации. Урсула фон дер Ляйен выступала в Брюсселе на дебатах, посвящённых акциями протеста в США и ЕС после убийства афроамериканца, пишет Euronews.

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"Я не знаю, каково быть чернокожим или принадлежать к какому-либо меньшинству, будь то этническое, религиозное или сексуальное, в тех местах, где я жила, - сказала фон дер Ляйен. - Позвольте мне быть предельно ясной: в нашем Союзе нет места расизму или какой-либо дискриминации, это точно".

Глава Еврокомиссии не предложила каких-либо непосредственно антирасистских мер, но это сделали некоторые евродепутаты. Французский левый сказала, что нужно разработать общие принципы поведения полиции:

"Несмотря на то, что это не входит в компетенцию Евросоюза, он должен двигаться в этом направлении. Потому что это вопрос демократии. - сказала Манон Обри. – Во Франции треть населения боится полиции просто потому, что между ними нет взаимопонимания".

Правый евродепутат из Венгрии осудил нападения в Европе на памятники деятелей прошлого, имевших отношение к рабству, и переименование улиц, названных в честь колонизаторов:

"Становится страшно за настоящее время, когда совершаются такие агрессивные попытки переписать историю, - сказал Тамаш Дойч. – Подвергнуть вандализму статую Черчилля во имя борьбы с расизмом – это значит зайти слишком далеком, даже при леворадикальных или крайне либеральных взглядах".

В пятницу на голосование Европарламента будет представлена резолюция с осуждением жестокости полиции и поддержкой мирных протестов. Депутаты попросили главу Еврокомиссии передать такое послание президенту США.