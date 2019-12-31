Не покупайте это! 33 опасных товара, обнаруженных в Латвии в 2019 году

В 2019 году Европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии более 30 потенциально вредных и опасных для жизни и здоровья товаров. Большая часть опасной продукции, констатированной на прилавках латвийских магазинов, была произведена в Китае. Кроме того, в этом году в списке оказались товары, произведенные в Польше, Литве, Беларуси и самой Латвии. Во всех случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей, а некоторые особо опасные товары были уничтожены.
- 1. Козлик с опасными деталями
- 2. Кукла с высоким содержанием фталата
- 3. Плюшевый мишка с сомнительным наполнителем
- 4. Мягкая кукла с небезопасным отсеком для батареек
- 5. Безопасный пупс с опасной уточкой
- 6. Снова красавица-кукла и снова фталат
- 7. Жидкость для э-сигарет: слишком много никотина
- 8. Чистящее средство без предупреждений
- 9. Отражатели, которые на спасут в темноте на дороге
- 10. Гирлянда с риском получить удар током
- 11. Средство для уборки санузла без соответствующих символов
- 12. Гирлянда и опасный ток
- 13. Еще одни новогодние лампочки с риском для здоровья
- 14. Китайская принцесса с фталатом
- 15. Электронная игрушка с небезопасными припоями
- 16. Детская забава и проблемные припои
- 17. Машинка со свинцом и кадмием
- 18. Игрушка хорошая, припои вызывают вопросы
- 19. Электронная игрушка и снова припои с кадмием
- 20. Вертолетик, нарушающий директиву ЕС
- 21. Игрушечный телефон с опасными припоями
- 22. Пластмассовый домик с мелкими деталями
- 23. Детские уточки с фталатом
- 24. Утюжок, кадмий и свинец
- 25. Мини-пианино и снова проблемы с батарейками
- 26. Бабочка для малышей: припои с кадмием
- 27. Игрушечная камера и риск для окружающей среды
- 28. Сомнительный телефончик львёнка
- 29. Китайская Анна с проблемной головой
- 30. "Лизуны" с высоким содержанием бора
- 31. Игрушка-микрофон: припои с кадмием
- 32. Несъедобные "мороженки" для ванной
- 33. Слинг, из которого можно выронить младенца