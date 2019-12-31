Не покупайте это! 33 опасных товара, обнаруженных в Латвии в 2019 году

В 2019 году Европейская система контроля за опасными товарами RAPEX зафиксировала в Латвии более 30 потенциально вредных и опасных для жизни и здоровья товаров. Большая часть опасной продукции, констатированной на прилавках латвийских магазинов, была произведена в Китае. Кроме того, в этом году в списке оказались товары, произведенные в Польше, Литве, Беларуси и самой Латвии. Во всех случаях были приняты меры по отзыву товаров из магазинов и у покупателей, а некоторые особо опасные товары были уничтожены.