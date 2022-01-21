Не во всех странах ЕС у женщин есть возможность сделать аборт. Европарламентарии призывают это изменить

Депутаты Европейского парламента (ЕП) настаивают на включении права на легальный и безопасный аборт в Хартию Европейского союза (ЕС) об основных правах. Европарламентарии начали обсуждение этого вопроса через день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал инициировать такую дискуссию в Совете ЕС. Об этом пишет EUobserver.

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"Нельзя принуждать женщин к рождению детей. Запрет абортов не означает, что рождается меньше детей, он означает, что больше женщин умирают", — заявила лидер группы испанских социалистов Иратсе Гарсия Перес.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает небезопасные аборты "предотвратимой пандемией", которая уносят жизни тысяч женщин ежегодно. Мальта является единственной страной в ЕС, где аборты полностью запрещены. Однако в 2020 году Польша ввела почти полный запрет на аборты, что повлекло за собой волну массовых протестов.Во многих других странах ЕС существуют правовые барьеры для абортов, например, обязательные консультации у терапевта или периоды ожидания.

Как пишет EUobserver, ЕС не имеет права принимать решения в отношении сексуальных и репродуктивных прав, в том числе в отношении абортов, поскольку политика в области здравоохранения входит в компетенцию государств-членов.

Но Макрон, чья страна в течение шести месяцев будет председателем Совета ЕС, хочет обсудить включение права на аборт в Хартию ЕС об основных правах — шаг, требующий соглашения между европейскими странами.

"Если мы живем на континенте прав и свобод, тогда мы живем на континенте, где права и свободы могут меняться и развиваться. Я знаю, что это будет нелегко, но это достойная дискуссия", — заявил депутатам ЕП французский министр-делегат по европейским делам Клеман Бон.

Некоторые консервативные законодатели ЕС призвали Францию отозвать эту инициативу, утверждая, что такие страны, как Польша и Венгрия, никогда не будут частью союза, который не уважает право на жизнь.

Тем временем, депутат ЕП от Нидерландов Самира Рафаэла призвала к европейскому решению в отношении пренебрежения правами женщин в некоторых странах ЕС.

"Если государства-члены откажутся предоставить безопасные аборты… давайте дадим женщинам возможность сделать безопасный аборт в другой стране Европы. Мы должны помогать друг другу", — заявила она.

Сексуальные и репродуктивные права стали горячей темой для обсуждения после того, как европарламентарий от Мальты Роберта Метсола была избрана председателем ЕП. Несмотря на то, что она пообещала представлять "голос большинства" по вопросам репродуктивных прав, некоторые депутаты обеспокоены ее послужным списком по вопросам сексуальных, репродуктивных прав и прав на аборт.