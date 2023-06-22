Немецкие экономисты: Brexit стал катастрофой для британско-германской торговли
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По мнению немецких экономистов, Brexit стал "экономической катастрофой" для торговых и инвестиционных связей между Соединенным Королевством и Германией, что привело к падению прямых немецких инвестиций и снижению значимости Великобритании как торгового партнера. Об этом пишет Reuters.

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"Brexit — это экономическая катастрофа по обе стороны Ла-Манша", — заявил агентству Reuters в четверг Фолькер Трейер, глава отдела внешней торговли Немецкой торгово-промышленной палаты (DIHK).

В прошлом году Германия экспортировала в Великобританию товаров на сумму 73,8 млрд евро (80,57 млрд долларов), что на 14,1% меньше, чем в 2016 году.

"В год проведения референдума Великобритания была третьим по значимости экспортным рынком Германии, но к 2022 году страна опустилась на восьмое место. [...] Как торговый партнер, измеряющий совокупный экспорт и импорт, Великобритания с тех пор потеряла еще большее значение, опустившись с пятого на одиннадцатое место. [...] Выход Великобритании из ЕС усложнил наши тесные торговые отношения, и в британском бизнесе немецких компаний по-прежнему существует значительная неопределенность в плане планирования и законодательства", — сказал Трейер.

Объем прямых немецких инвестиций в Великобританию также сократился. В 2021 году он составил около 140 миллиардов евро, что на 16,1% меньше, чем в 2016 году.

По данным DIHK, в настоящее время в Великобритании активно работают около 2163 немецких компаний, что на 5,2% меньше, чем в 2016 году.

Между тем в последние годы многие британские компании обосновались в Германии. Немецкая организация по торговле и инвестициям (GTAI), которая помогает международным компаниям открывать бизнес в Германии, насчитала более 1000 новых предприятий из Великобритании после голосования по Brexit.

Только в прошлом году было открыто 170 новых предприятий — это число превзошли только компании из США и соседней с Германией Швейцарии.

"Мы ожидаем, что запросы из Великобритании останутся на высоком уровне. Для британских компаний важно закрепиться в ЕС. [...] Размер Германии и центральное расположение являются преимуществом, когда дело доходит до привлечения британских компаний", — сказал управляющий директор GTAI Роберт Херманн.

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