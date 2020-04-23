Нил Ушаков: нужны не кредиты, а гранты. Всем, кто потерял доход — по 500 евро

Сильные страны ЕС не хотят платить больше в "общий котел", но еще больше они не хотят развала Евросоюза. Этим надо пользоваться, настаивая на том, чтобы поддержку давали не только экономике и предприятиям, но и оставшимся без дохода жителям ЕС. Такую позицию евродепутат Нил Ушаков озвучил на встрече евродепутатов с журналистами "Действия ЕС в борьбе с Covid-19".

Во встрече также приняли участие евродепутаты Инесе Вайдере, Иварс Иябс и Роберт Зиле. Мнение Ивара Иябса - здесь. Позицию Вайдере и Зиле Delfi отразит в следующих публикациях. Эти депутаты входят в комитеты АП по бюджету (Ушаков, Зиле) и экономическим и монетарным вопросам (Иябс, Вайдере, Зиле). Эти комитеты рассматривают или будут рассматривать меры по борьбе с последствиями Covid-19. Из всех собравшихся только Ушаков на данный момент физически находится в Брюсселе.

Завтра руководители стран ЕС соберутся, чтобы решать вопрос будущего нового долгосрочного бюджета Евросоюза. Чего ждать от этой встречи? Переживет ли ЕС трудности самого тяжелого кризиса со времен второй мировой? По мнению Нила Ушакова, ответ на этот вопрос очень зависит от того, будут ли страны действовать сообща или каждый за себя.

"Понятно, что Германия не заинтересована платить больше, но еще больше она не заинтересована в том, чтобы что-то случилось с ЕС… Понятно, что фискальные показатели Латвии лучше, чем у многих стран Европы. Но будем ли мы противиться усилению солидарности, понимая, что при других обстоятельствах эта помощь больше понадобиться нам", — рассудил Нил Ушаков, который представляет в Европарламенте блок социал-демократов.

Евродепутаты блока Ушакова настаивают на создании Фонда долгосрочного восстановления экономики стран ЕС в полтора триллиона евро. И акцентирует, что большая часть этих денег должна выделяться в виде грантов, а не кредитов. По его словам, той же позиции придерживаются и большие южные страны ЕС — Испания и Италия — чей госдолг еще на входе в кризис был огромен, а с учетом того, что пандемия затронула их сильнее всех, новые долговые обязательства им будет не поднять.

"Нашим политикам не надо стесняться бороться на европейском уровне не только за помощь экономике и предпринимателям, но и за деньги на социальную поддержку, которая может помочь улучшить ситуацию временных безработных. А безработица приблизилась к уровню 90-х, с той разницей, что тогда мы не были в ЕС и не могли надеяться, что кто-то нам поможет, — заявил Ушаков. — Тогда мы могли надеяться только на свои силы и небольшой опыт… Наша позиция близка к испанцам и итальянцам: надо безусловно выплатить в кризис по 500 евро каждому, у кого нет дохода. И не только из латвийского бюджета, но потом претендовать на компенсации от ЕС. Надо думать о людях, которые потом будут восстанавливать экономику".

По сведениям Ушакова, от пандемических ограничений страны теряют по 2-3% от ВВП. "Специалистам придется с этим считаться, назначая сроки, когда рисковать с рестартом экономики, чтобы избежать еще большего снижения ВВП. На западе Европы ограничения сегодня сильнее, чем в Латвии. Каждое правительство должно будет решить, насколько оно может рисковать".

Отвечая на вопрос Delfi о рисках развала ЕС, Ушаков посчитал, что они "очень велики. Особенно после Брекзита с его популизмом и неумными действиями. Нельзя гарантировать, что какое-либо европейское государство не поведет себя похожим образом. Я бы прогнозировал, что в целом ЕС устоит, потому что для его организаторов разрушение ЕС намного тяжелее, чем любое другое решение. Но нельзя исключать, что по пути какое-то государство мы потеряем. Будет это Венгрия с новым отношением к демократии или какое-то южное или восточно-европейское государство… Но не исключено".