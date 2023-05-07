Новая ключевая ставка, миллиард для Украины, борьба с пиратством. Евродайджест: главные события недели

Европейский центробанк повысил ключевую ставку до 3,75%, Совет ЕС выделил 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины, законодательство о "защищенных географических наименованиях" расширят на непродовольственные товары, Еврокомиссия предложила меры по ужесточению антикоррупционной политики и по усилению борьбы с незаконной ретрансляцией эфиров футбольных матчей и концертов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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ЕЦБ повысил ключевую ставку в третий раз с начала года



Что случилось? В четверг Совет управляющих Европейского центробанка принял решение о повышении ключевой ставки с 3,5% до 3,75%. В пресс-релизе финансового регулятора подчеркивается, что на такой шаг ЕЦБ пошел "в свете продолжающегося высокого инфляционного давления" — хотя годовая инфляция в еврозоне снизилась с рекордных 10,6% в ноябре до 6,9% в марте, показатели все еще далеки от среднесрочной цели в 2%. Вместе с ключевой ставкой ЕЦБ также поднял на 0,25% ставки по маржинальным кредитам и депозитам — теперь они составляют 4% и 3,25% соответственно. Новые значения начинают действовать с 10 мая.

Что это значит? За неполный год Европейский центробанк меняет значение ключевой ставки в седьмой раз, с начала 2023 года — уже в третий. Повышение ключевой ставки сделает деньги дороже, и брать кредиты станет сложнее. Регулятор своим решением влияет на стоимость займа для граждан не напрямую, а опосредованно — коммерческие банки заимствуют средства у ЕЦБ под более высокий процент, соответственно, повысится он и для бизнеса, и для физических лиц. Это сделает сохранение денег более привлекательным, нежели их расходование. Одновременно с этим снизятся инфляционные ожидания — люди будут готовы меньше тратить, и бизнес сохранит цены стабильными или даже несколько их снизит. В результате рост цен произойдет медленнее, и инфляция снизится.

Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку снарядов для Украины

Что случилось? В пятницу Совет ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на проведение совместных закупок боеприпасов и, при необходимости, ракет для их дальнейшей передачи ВСУ. Одновременно принятое решение поддержит оборонную промышленность европейских стран — закупать можно будет только продукцию компаний, зарегистрированных в ЕС и Норвегии. "Вооруженным силам Украины необходимо значительное количество боеприпасов для защиты украинского народа и украинской территории. Они нужны как можно скорее. Учитывая предыдущее решение оперативно предоставить боеприпасы из существующих запасов, мы в сумме выделяем на эти цели 2 млрд евро, доводя общую военную помощь ЕС Украине до 5,6 млрд евро", — отметил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Решение Совета ЕС позволит профинансировать закупку для нужд ВСУ артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, при необходимости, ракет у европейских оборонных предприятий. Затраты на производство боеприпасов будут возмещены из средств Европейского фонда мира (EPF). В марте Совет ЕС утвердил трехчастный план помощи Украине и укрепления обороноспособности Европы, совместные закупки — один из его компонентов. Еще одна часть плана — согласованный ранее пакет поддержки (также на сумму 1 млрд евро) в рамках EPF, подразумевающий, что национальные правительства могут передать ВСУ имеющиеся у них снаряды и запросить компенсацию из средств фонда. Также на этой неделе Еврокомиссия приняла закон о выделении 500 млн евро на наращивание производственных мощностей европейских оборонных предприятий.

Еврокомиссия предлагает ужесточить антикоррупционную политику

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила пакет законопроектов, направленных на усиление борьбы с коррупцией в государствах ЕС, на уровне Евросоюза и по всему миру. Предложения ЕК направлены как на профилактику коррупционных преступлений и продвижение неприятия к любым их видам, так и на ужесточение наказаний для государственных служащих и частных лиц, злоупотребляющих своим положением. "Коррупция похожа на рак. Если дать ей пустить корни, она задушит наше демократическое общество и разрушит его институты. Как и в случае с лечением рака, нам необходимо улучшить профилактику. […] Сегодняшний пакет законопроектов поднимет планку общеевропейских наказаний за коррупционные преступления и поможет властям ловить и наказывать преступников из государственного и частного сектора", — заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова.

Что это значит? В список мер, которые предлагает Еврокомиссия, вошло, например, усиление роли Антикоррупционной сети ЕС — сообщества, которое объединяет представителей правоохранительных органов, экспертного сообщества и гражданского общества и которое будет анализировать передовой опыт и разрабатывать рекомендации для национальных правительств. Органы государственной власти в странах Евросоюза обяжут максимально полно раскрывать информацию, потенциально представляющую общественный интерес, а также создать специализированные подразделения для борьбы с коррупцией. Также на уровне ЕС будет гармонизировано законодательство — это нужно, чтобы охватить различные виды коррупционных преступлений, разработать четкий механизм снятия неприкосновенности с подозреваемых и унифицировать наказания по соответствующим статьям.

Законодательство о "защищенных географических наименованиях" расширят на непродовольственные товары

Что случилось? Во вторник Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о распространении юридического понятия "защищенное географическое наименование" на ремесленную и промышленную продукцию. Предполагается, что уникальные ювелирные украшения, текстиль, стекло, фарфор и прочие изделия, создаваемые в определенных регионах Евросоюза, будут маркироваться подтвержденными названиями. Сейчас в Евросоюзе похожие правила действуют только для сельскохозяйственной продукции — например, шампанским можно называть только игристое вино, произведенное в определенном регионе Франции и удовлетворяющее определенным стандартам.

Что это значит? Предлагаемый законопроект закрепит аналогичный подход в отношении ремесленных и промышленных товаров — например, богемского стекла или лиможского фарфора. Эта мера, с одной стороны, позволит поддержать производителей уникальных предметов и защитить их интеллектуальную собственность, с другой — поможет покупателям приобрести оригинальный товар, прошедший многоуровневую систему контроля. Представители Европарламента и Совета ЕС обещают, что процедуру подачи заявки на регистрацию "защищенного географического наименования" сделают максимально удобной для производителей. Впрочем, законопроект еще должны окончательно одобрить оба института власти и опубликовать в Официальном журнале ЕС, а применять новые правила начнут еще через два года.

В Европе усилят борьбу с пиратством в сфере трансляций спортивных соревнований и концертов

Что случилось? В четверг Еврокомиссия опубликовала рекомендацию по борьбе с незаконной ретрансляцией эфиров спортивных, культурных и других мероприятий. По оценке ЕК, организаторы оригинальных трансляций направляют на них значительные инвестиции, что способствует появлению новых рабочих мест и экономическому росту, тогда как пиратство не дает этим расходам окупиться. "Интернет позволяет европейским гражданам в прямом эфире наслаждаться самыми разными событиями, от спортивных соревнований до живых концертов. Однако пиратство ставит под угрозу жизнеспособность нашей творческой и спортивной индустрии. Особенно в случае прямых эфиров, которые генерируют большую часть своей ценности во время трансляции в реальном времени. Поэтому крайне важно, чтобы онлайн-посредники сотрудничали с организаторами мероприятий, а также с вещательными компаниями для борьбы с этим видом пиратства", — считает исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Что это значит? Еврокомиссия призывает провайдеров и владельцев интернет-площадок оперативно реагировать на любые уведомления о пользователях, незаконно ретранслирующих эфиры тех или иных событий, и принимать необходимые меры. В свою очередь, национальным правительствам следует разработать необходимую законодательную базу для более успешных судебных блокировок сайтов, занимающихся этим видом пиратства, и активизировать усилия по уведомлению жителей о законных способах посмотреть, например, футбольный матч или спектакль. Параллельно организаторам трансляций рекомендовано повысить их доступность и коммерческую привлекательность для нынешних и будущих клиентов. Перед тем, как принять дальнейшие меры, Еврокомиссия в течение 2,5 лет будет заниматься мониторингом этой сферы и по его итогам оценит, необходимо ли закреплять те или иные правила законодательно.