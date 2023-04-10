Новая правящая коалиция Эстонии обязалась легализовать однополые браки

На выходных три новоизбранные партии Эстонии — Партия реформ, "Ээсти 200" и Социал-демократическая партия — подписали коалиционное соглашение об управлении государством, в котором взяли на себя обязательство сделать поправки в Семейном законодательстве — в пользу легализации однополых браков.

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"Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними", — прописано в одном из пунктов коалиционного соглашения. По действующему закону, в брак могут вступать только совершеннолетние мужчина и женщина, как и в Латвии. Иными словами, новая формулировка дает возможность для заключения брака между двумя лицами одного пола.

Одновременно новая коалиция намерена принять прикладные акты к Закону о совместном проживании.

В Латвии возможности гражданского партнерства и, тем более, однополого брака, законы не предусматривают. Не привели к результату призывы омбудсмена и постановление Конституционного суда уладить вопрос. В прошлом году закон о гражданском партнерстве прошел лишь одно чтение в Сейме, после чего окончательное голосование было сорвано. При этом административные районные суды признали уже 16 однополых союзов. В новом коалиционном соглашении сказано, что по спорным вопросам расширения прав не состоящих в браке супругов и ратификации Стамбульской конвенции члены коалиции могут голосовать по-своему.

Из других обязательств новой коалиции Эстонии. Политики берутся "повысить доступность качественных публикаций СМИ в русскоязычном информационном пространстве". А также "гарантировать бесплатное изучение эстонского языка на желаемом языковом уровне для всех желающих, всех возрастов и языковых навыков, независимо от того, как долго они живут в Эстонии". В том числе планируется развивать платформы онлайн-обучения. Будут лишены права голоса на муниципальных выборах россияне с постоянным местом жительства в Эстонии (а Латвии таких прав и не было).

Выборы в эстонский парламент Рийгикогу прошли 5 марта. Две из трех партий правящей коалиции уже входили в ее состав. После выборов консерваторов "Исамаа" сменили либеральные "Ээсти 200", которые получат портфель министра иностранных дел.