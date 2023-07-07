Новые сканеры в аэропорту Таллина: жидкости и приборы смогут оставаться в сумках
Foto: LETA

Таллинский аэропорт приобрел пять сканеров, которые позволят обнаруживать жидкости и приборы в багаже пассажиров во время проверки безопасности, сообщили операторы аэропорта Tallinna Lennujaam.

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Сумма контракта на покупку сканеров составляет 3,4 миллиона евро.

Сканеры воспроизводят трехмерную модель, которая позволяет сотрудникам Службы безопасности проверять предметы, не заставляя пассажиров вынимать их из сумки.

Менеджер по связям с общественностью Таллиннского аэропорта Марго Холтс заявила, что использование новой технологии может начаться в конце этого или начале следующего года.

В конкурсе на закупку выиграла компания Alarmtec, с которой заключенный договор действителен до 2027 года.

Сканеры разработаны в США и в настоящее время используются в пилотном режиме в различных аэропортах, таких как Великобритания, Нидерланды, Германия, Италия, Австралия, Южная Корея, Япония, Кувейт и Катар.

Данные показывают, что такие сканеры позволяют сократить время ожидания при проверке безопасности.

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