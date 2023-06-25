Новый пакет санкций и 50 млрд для Украины. Евродайджест: главные события недели

Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России, Еврокомиссия предложила выделить 50 млрд евро на восстановление Украины при условии проведения в стране реформ, импорт нефти и нефтепродуктов из РФ в Европу сократился на 90%, в ЕС появится единый сертификат налогового резидента для трансграничных инвесторов. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Евросоюз ввел 11-й пакет санкций против РФ

Что случилось? В пятницу Совет ЕС утвердил очередной, уже 11-й по счету, пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Основная цель новых ограничительных мер — пресечение обхода уже введенных в отношении Кремля запретов. Также был расширен санкционный список Евросоюза — в него включили 71 физическое и 33 юридических лица из РФ. "Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию и путинскую военную машину. Борясь с обходом санкций, мы максимизируем это давление, еще активнее лишая Россию ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы вести незаконную войну против Украины", — заявил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Что это значит? Для борьбы с обходом санкций ЕС принял решение о дальнейшем укреплении двустороннего и многостороннего сотрудничества с третьими странами и предоставлении им технической помощи для отслеживания потенциальных нарушений санкционного режима. Если эта кооперация не принесет желаемых результатов, Брюссель применит в отношении подозреваемых компаний "быстрые, пропорциональные и целенаправленные действия, направленные исключительно на то, чтобы лишить Россию ресурсов, позволяющих ей вести агрессивную войну против Украины". Если же обход санкций носит существенный и системный характер, а индивидуальные меры не приводят к результату, Евросоюз оставляет за собой право ограничить продажу или поставки технологий в страну, где доказан высокий риск их передачи в РФ. Также власти ЕС запретили транзит через Россию большинства товаров, которые могут быть использованы в оборонной, авиационной, космической и энергетической промышленности.

В 11-м пакете санкций также предусмотрено продление ограничений на вещание пяти СМИ, распространяющих прокремлевскую дезинформацию, в том числе RT Balkan и "Царьграда". Другие виды деятельности этих медиа в ЕС ограничивать не будут в соответствии с Хартией основных прав — например, их сотрудники по-прежнему смогут брать интервью.

В соответствии с утвержденными в пятницу ограничениями на европейских дорогах нельзя будет пользоваться прицепами и полуприцепами, зарегистрированными в России. Судам, которые отключают навигационную систему или осуществляют перевалку грузов с другого судна, если у властей будет обоснованное подозрение, что они таким образом пытаются обойти эмбарго, будет отказано в заходе в европейские порты. Также Брюссель вернул запрет на транспортировку российского топлива по северному участку нефтепровода "Дружба" (нефть из Казахстана и других третьих стран по ней поставлять все еще можно).

В санкционные списки ЕС были включены, в частности, 87 компаний и предприятий, оказывающих поддержку оборонно-промышленному комплексу РФ, из Армении, Китая, ОАЭ, Сирии и Узбекистана. Персональные ограничения были введены против "военкоров" Евгения Поддубного, Андрея Медведева, Семена Пегова и Александра Сладкова, недавно предложившего нанести ядерный удар по Польше политолога Сергея Караганова, начальника Главного штаба Сухопутных войск РФ Александра Лапина и других физических лиц.

Еврокомиссия предложила выделить 50 млрд евро на восстановление Украины

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Что случилось? В среду на конференции в Лондоне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила об учреждении специального фонда в рамках бюджета ЕС до 2027 года, который обеспечит постоянную финансовую поддержку Украины. Выделение 50 млрд евро будет привязано к выполнению взятых Киевом обязательств по проведению реформ, необходимых для присоединения страны к ЕС. "Украина ошеломила нас своей храбростью. Они вдохновили нас своей изобретательностью, они внушают нам благоговейный трепет тем, как они преображают свою страну в погоне за своей мечтой. Именно эта мечта о более чистой, зеленой, более современной Украине станет непреходящим наследием этой войны. И наша обязанность помочь этому случиться. Потому что украинцы борются не только за свой суверенитет, но и за нас, за нашу свободу, за наши ценности", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Что это значит? Фонд будет финансироваться тремя способами: за счет грантов из бюджета ЕС; за счет кредитов, привлеченных на рынках капитала; и за счет доходов от замороженных российских активов (механизм реализации последнего пункта фон дер Ляйен пообещала представить в ближайшее время). По оценке главы Еврокомиссии, эти средства помогут Киеву покрыть 45% бюджетного дефицита и трат на быстрое восстановление. Гранты будут выдавать через бюджет ЕС государства-члены после того, как правительство Украины предоставит план восстановления страны, привязанный к реформам, требуемым для присоединения к Евросоюзу. Предложение Еврокомиссии передали на утверждение Европарламенту и Совету ЕС.

По данным Кильского института мировой экономики, к 24 февраля 2023 года институты ЕС пообещали или уже передали Украине финансовую помощь в объеме 30,3 млрд евро. В частности, один из этих пакетов на 18 млрд евро предполагает ежемесячные транши по 1,5 млрд евро на покрытие неотложных расходов украинского бюджета. По оценкам Всемирного банка, затраты на восстановление Украины могут превышать 400 млрд долларов (366 млрд евро). Это примерно вдвое больше ВВП страны до начала полномасштабного российского вторжения.

Импорт нефти из РФ в страны ЕС сократился на 90%

Что случилось? К марту 2023 года общий объем импорта российской нефти и нефтепродуктов в страны ЕС сократился на 90% по сравнению со среднемесячным значением за 2019-2022 годы, сообщило в понедельник Европейское бюро статистики (Eurostat). За первый весенний месяц страны ЕС закупили в России 1,17 млн тонн сырой нефти, в то время как в январе 2022 года, еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину, этот показатель составлял 12,4 млн тонн. За тот же период импорт нефтепродуктов снизился с 3,3 млн тонн до 0,3 млн тонн.

Что это значит? Ранее Россия была ключевым поставщиком нефти и нефтепродуктов на рынок ЕС, однако в рамках европейских санкций из-за агрессивной войны против Украины в отношении российского топлива были введены существенные ограничения. С 5 декабря 2022 года действует эмбарго в отношении сырой нефти, доставляемой по морю, с 5 февраля 2023 года — эмбарго на нефтепродукты. Тем не менее, санкционный режим предусматривает ряд исключений, из-за чего объем импорта не опустился до нуля.

Как напоминает Eurostat, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину на топливном рынке наблюдалась нестабильность, для борьбы с которой Еврокомиссия приняла ряд мер. В частности, Брюссель выпустил рекомендации для каждой страны ЕС, которые устанавливали минимальный уровень национальных запасов на случай чрезвычайных ситуаций. Если в июле 2022 года десять стран ЕС не располагали необходимыми резервами, то к концу марта 2023 года их число сократилось вдвое. Показатели ниже рекомендованных Еврокомиссией весной фиксировались в Латвии, Литве, Болгарии, Чехии и Ирландии.

В Евросоюзе введут единый сертификат налогового резидента

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия предложила реформу трансграничного налогообложения, призванную сделать процедуру удержания налогов более эффективной и безопасной. Основные адресаты идеи — европейцы, инвестирующие в экономику другой страны ЕС и из-за этого обязанные платить налоги на проценты или дивиденды в двух юрисдикциях. По оценке ЕК, существующий сейчас механизм соглашений об избежании двойного налогообложения, которые заключили между собой многие страны Евросоюза, недостаточно эффективен — связанные с ним бюрократические процедуры занимают время. Более того, зачастую инвесторы сталкиваются с необходимостью заполнять отчетность на незнакомых им языках — это отталкивает их от желания вкладывать свои накопления в европейскую экономику, а также провоцирует налоговые преступления. "Наше предложение будет способствовать дальнейшему поощрению трансграничных инвестиций в ЕС, что приведет к более сильному, более конкурентоспособному рынку и более эффективному функционированию Союза рынков капитала. Это еще один шаг в правильном направлении, который сделает налогообложение более справедливым, удобным и актуальным для нашего цифрового мира", — заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Что это значит? По задумке Еврокомиссии, в ЕС появится единый цифровой сертификат налогового резидента, который упростит существующие сейчас процедуры по избежанию двойного налогообложения. Этот сертификат можно будет использовать во всех странах блока вместо заполнения бумажных заявлений на национальных языках, а получить его можно будет в течение суток. В свою очередь, национальные правительства должны будут использовать одну из двух процедур, которая также ускорит процесс возмещения налогов — либо заложить компенсацию в расчетах при выплате процентов или дивидендов, либо взять на себя обязательство вернуть переплату в течение 50 календарных дней. По оценке Еврокомиссии, это поможет европейским инвесторам сэкономить более 5 млрд евро ежегодно.

Предложение ЕК в будущем рассмотрят представители государств Евросоюза. В случае одобрения инициативы она заработает с 1 января 2027 года.