Нужно больше полномочий. Комиссар ЕС Стелла Кириакидес — об уроках Covid-19 для Европы

Месяцы пандемии ясно показали: в сфере здравоохранения Евросоюзу нужно дать больше полномочий, чтобы бороться с глобальными угрозами можно было совместно и скоординированно. Об этом в интервью Delfi заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

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Стелла Кириакидес родом с Кипра. По специальности она клинический психолог с большим опытом работы в социальной и в медицинской сфере, например, в сфере профилактики рака. В Еврокомиссии Кириакидес тоже занимается медицинскими вопросами. В своем интервью она рассказывает, как Евросоюз работает над вакциной от коронавируса, насколько далеко продвинулись исследования и почему, несмотря на то, что заболеваемость снижается, расслабляться рано.

Мы можем победить этот вирус вакциной — насколько далеко Евросоюз продвинулся и что сделал для того, чтобы приблизить нас к этому?

Пока вакцина еще не разработана, нам нужно научиться уживаться с этим вирусом и принять новую нормальность. Несомненно, важной пограничной линией в борьбе с вирусом будет разработка и введение результативных методов диагностики, терапии и вакцины. Мы победим эту пандемию только тогда, когда большая часть жителей мира будет привита от вируса.

Разработка вакцины — абсолютный приоритет, но это сложный процесс, который зависит от скоординированности, финансовой поддержки и единой цели. В том, что касается координации, мы должны обеспечить объединение исследований и инноваций на уровне ЕС и оказать поддержку разработчикам лекарств и фармкомпаниям, чтобы они могли работать быстрее. Когда безопасная и эффективная вакцина будет сделана, мы сделаем так, чтобы она как можно скорее была утверждена и стала доступна пациентам. Говоря о финансовой поддержке, мы напрямую финансируем трех кандидатов на создание вакцины. Нам удалось со спонсоров по всему миру собрать 7,4 миллиарда евро на разработку методов диагностики, лекарств и вакцины и тем самым взять на себя руководство в укреплении беспрецедентной глобальной солидарности. Единая цель продемонстрирована в том плане, что любая разработанная в будущем вакцина от Covid-19 будет не роскошью для избранных, а универсальным общим благом, доступным всем в любом месте.

Из более чем 90 находящихся в разработке вакцин только для восьми начаты клинические испытания. Основываясь на предыдущем опыте, Европейское агентство лекарств предполагает, что пройдет минимум год, прежде чем вакцина от от Covid-19 будет готова для утверждения и доступна в количестве, достаточном для широкого использования.

Глядя с позиции главы Генерального директората по здравоохранению и продовольственной безопасности, что бы вы назвали актуальным на данный момент вызовом и что будет следующим шагом в борьбе с пандемией?

Хотя сейчас во всем Европейском союзе видны позитивные сигналы и количество заболеваний уменьшается, нам нужно быть готовыми к тому, что тенденция может измениться. Нам нужно отменять наложенные на экономику и общество ограничения, но приоритетом всегда должна быть защита здоровья общества. Мы не имеем права рисковать, что снова возникнет неконтролируемая вспышка вируса.

Возможность понемногу возобновлять путешествия и туризм, посещать семью и друзей будет для жителей ясным свидетельством, что жертвы, на которые они шли в минувшие месяцы, начинают окупаться. Но мы должны действовать осторожно. Мы продолжаем следить за происходящим каждую минуту, когда страны ЕС постепенно отменяют ограничения, и готовы реагировать, если что-то пойдет не по плану.

Это война еще не выиграна. Пока у нас нет вакцины, вирус будет с нами, и риск заражения сохранится.

Для скоординированной борьбы с Covid-19 руководители ЕС договорились о нескольких приоритетах — один из них медицинские принадлежности. Как бы вы оценили обеспеченность ими стран Балтии и что в этой сфере стоило бы улучшить?

Мы сделали все, чтобы обеспечить медработников по всему Евросоюзу очень нужными и необходимыми для спасения жизни защитными средствами. Раньше Евросоюз с таким вызовом не сталкивался, но я считаю, что мы справились с заданием в очень сложных рыночных условиях.

С самого начала вспышки коронавируса мы проводили общие для ЕС закупки средств защиты, аппаратов ИВЛ и необходимого для анализов оборудования. В это время этих вещей очень не хватало, и между странами на глобальном рынке была большая конкуренция. Стоимость совместных закупок — более трех миллиардов евро.

Страны Балтии тоже участвовали в этих закупках, и с начала апреля у них была возможность заказывать средства защиты. Я рада, что Латвия — одна из тех стран, которые использовали это возможность, и уже сделала заказ.

Помимо закупок, существенная часть нашей работы — интенсивное сотрудничество с отраслью, чтобы расширить производство и переделать производственные линии под нужды всех стран-участников. Мы создали стандарты для наиболее важных средств медицинской защиты, и эти стандарты в свободном доступе для предприятий, которые хотят заниматься производством этих средств защиты. Мы создали инструкцию, которая должна помочь производителям быстро нарастить объемы производства необходимых медицинских товаров и материалов — в особенности индивидуальных средств защиты, дезинфекторов и продуктов, произведенных с помощью 3D-печати.

Очень отрадно было смотреть, как на пике кризиса многие предприятия перепрофилировали свое производство. Производители брендов высокой моды стали шить тысячи масок в день. Так проявлялась солидарность Европы.

Евросоюз, и в том числе Латвия, столкнулся с проблемами закупок (прозрачность, качество, цена). Какие у вас выводы, идеи, как мы можем скоординированно делать это лучше?

Образовался беспрецедентный глобальный спрос на некоторые изделия, и сначала он пресытил рынок и создал конкуренцию в отношении материалов. Это действительно в некоторых случаях повлияло на качество доставляемых товаров, особенно из Китая, который все еще является главным производителем.

Качество и безопасность медицинских средств защиты, конечно, очень важны, поэтому это был существенный для нас вопрос. Именно из-за этого мы предложили странам-участницам объединить силы, существенно сэкономить за счет объемов и получить более выгодный доступ к рынку и закупкам качественных товаров. Пока что мы не получали какой-либо информации о проблемах в связи с этими закупками, но, конечно, сохраняем бдительность. Благодаря всем этим процедурам мы сделали приоритетом возможность закупок в большом количестве и быстро, конечно, учитывая контроль качества и цену.

Ответственность за организацию и оказание медицинской помощи и услуг по уходу в первую очередь несут страны ЕС. Политика здравоохранения ЕС дополняет политику государств и обеспечивает защиту здоровья во всех странах ЕС. Считаете ли вы, что пандемия может изменить этот баланс обязанностей?

Это действительно правда, то, что общественное здоровье находится в первую очередь в компетенции стран-участниц — это, конечно, ограничивало наши действия. И создало несоответствие между ожиданиями, возложенными на Евросоюз, и той помощью, которую мы могли оказать. Когда начался кризис, легко спрашивать: "Где Евросоюз?" Но нужно спрашивать, насколько широкие полномочия мы сами дали Евросоюзу в этом вопросе.

Нам нужно эффективное, быстрое и стабильное кризисное управление ЕС — мы должны иметь возможность мобилизовать ресурсы и оказать прямую поддержку там, где необходимо. Я считаю, что предыдущие месяцы ясно показали, что в сфере здравоохранения нам нужно больше Европы. Нам нужны более сильные оперативные ведомства, наделенные широкими полномочиями, чтобы помочь странам-участницам справиться с международными угрозами здоровью, и у которых достаточно человеческих и технологических ресурсов, с помощью которых эти полномочия можно реализовать. На этой неделе* мы выступим с новым предложением по бюджету ЕС и плану выхода из кризиса, которое будет включать в себя новую масштабную программу финансирования здравоохранения ЕС — и все это, безусловно, повлияет и на возможность поддерживать стран-участниц в дальнейшем и на решение вопросов здравоохранения на уровне ЕС.

*Интервью с Кириакидес проходило на прошлой неделе, когда ожидались первые новости о предложениях по бюджету, об этом подробнее можно почитать здесь.