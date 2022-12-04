Обход санкций — преступление, снижение инфляции, отказ от кредитов. Евродайджест: главные события недели

Попытки обойти санкции ЕС включат в число общеевропейских преступлений (Еврокомиссия уже представила правовые нормы, которые должны будут включить в свое законодательство все страны-члены), замороженные активы РФ и российских олигархов будут использовать для восстановления Украины, годовая инфляция в еврозоне упала до 10% (в списке стран-лидеров Латвия обогнала Эстонию и вышла на первое место), в Европе изменят правила выдачи и возврата потребительских кредитов и ограничат использование одноразовой упаковки из пластика и бумаги. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обход санкций включат в число общеевропейских преступлений

Что случилось? В понедельник Совет ЕС единогласно принял решение о расширении списка общеевропейских преступлений, указанных в Договоре о функционировании Евросоюза — его дополнили нарушением ограничительных мер, введенных на уровне ЕС. "Евросоюз решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Мы ввели беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику и лишение ее возможности продолжать свою агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение — важнейший инструмент, обеспечивающий прекращение любых попыток обойти эти меры", — заявил Павел Блажек министр юстиции Чехии (страна сейчас председательствует в ЕС). Согласно Договору о функционировании Евросоюза, Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений трансграничного характера и наказаний за их совершение. В настоящее время в соответствующую статью Договора включены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная и организованная преступность.

Что это значит? Пока что страны ЕС по-разному определяют, что местные власти считают обходом санкций и какое наказание должно применяться к нарушителю. В этой ситуации у лиц и компаний, которые включены в черные списки, могут оставаться лазейки, позволяющие не следовать наложенным на них ограничительным мерам.

В пятницу Еврокомиссия по поручению Совета ЕС конкретизировала определения нарушения и обхода санкций как преступлений и предложила минимальное наказание за подобные действия. ЕК предлагает считать уголовным преступлением нарушение санкций, а именно:

предоставление денежных средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу находящегося под санкциями лица, организации или органа;

неспособность заморозить такие денежные средства;

разрешение находящемуся под санкциями лицу въехать на территорию государства-члена или предоставление этой территории для транзита;

заключение сделок с государствами, если подобные сделки запрещены или ограничены на европейском уровне;

торговля товарами, импорт, экспорт, продажа, покупка и перевозка которых запрещены или ограничены на европейском уровне (это правило также применяется к услугам);

предоставление финансовых, юридических и консалтинговых услуг, которые запрещены или ограничены на европейском уровне.

Обход санкций Еврокомиссия предлагает определять как попытку сокрытия средств или информации об их конечном владельце. В зависимости от характера нарушения физическое лицо может быть подвергнуто "максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет". Юридическим лицам нарушение или обход санкций будет грозить штрафом в размере не менее 5% от глобального годового оборота.

За месяц годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,6%

Что случилось? Согласно опубликованной в среду предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу ноября инфляция в еврозоне составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,6% ниже, чем показатели октября, когда рост цен год к году преодолел двузначную отметку впервые с момента введения евро в оборот. Наибольший вклад в инфляцию, как и в предыдущие месяцы, внесли подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, за месяц рост цен в этой категории товаров год к году снизился с 41,5% до 34,9%.

Что это значит? Наибольший рост цен в ноябре зафиксировали в Латвии — 21,7% год к году, идентичный показатель был и месяцем ранее. Также Латвия стала лидером в еврозоне по росту цен за месяц, относительно октября 2022 года они увеличились на 1%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония и Литва (по 21,4%), месяцем ранее годовая инфляция в соседних государствах превышала 22%. Наименьший рост цен относительно ноября прошлого года — в Испании (6,6%), во Франции (7,1%), на Мальте (7,2%) и в Люксембурге (7,3%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-4%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Еврокомиссия создаст механизм, который позволит использовать активы РФ для восстановления Украины

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором анонсировала появление инструмента для передачи замороженных российских активов в пользу Киева. "Россия и ее олигархи должны возместить ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ (не только в ЕС, но и в странах "Большой семерки" — прим. Delfi) и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов", — заявила фон дер Ляйен. Ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения, глава Еврокомиссии оценила в 600 млрд евро, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе говорил о как минимум триллионе долларов.

Russia must pay for its horrific crimes. We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes. With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 30, 2022

Что это значит? По задумке Еврокомиссии, замороженные активы российского государства и близких к Кремлю олигархов поступят в управление специально созданной структуре, которая сможет инвестировать эти деньги и использовать полученные доходы для помощи Украине. После снятия с РФ санкций активы Центробанка будет необходимо вернуть. При этом, подчеркивается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, эти средства также могут быть переданы Киеву в качестве репараций, если соответствующее условие будет включено в мирное соглашение между Россией и Украиной. Пока что инициатива Еврокомиссии носит предварительный характер — предложенную схему в ближайшем будущем обсудят представители стран Евросоюза, вместе с которыми ЕК выработает дальнейшие шаги.

Европейцев защитят от слишком больших долгов по кредитам

Что случилось? В пятницу группа депутатов Европарламента достигла предварительной договоренности с представителями Совета ЕС о введении новых мер защиты граждан от долгов по потребительским кредитам, которые не соответствуют их финансовому положению. Обновленные правила обяжут финансовые организации детально изучать кредитную историю потенциального заемщика и отказаться от использования недостаточно подробной рекламы. "Во время экономического кризиса мы подготовили законодательство, которое действительно защитит граждан в сфере потребительского кредита. […] Теперь кредитная реклама должна содержать предупреждение, подобное тому, что на пачках сигарет, а некоторые опасные виды рекламы будут даже запрещены в странах ЕС", — заявила евродепутат Катерина Конечна.

Что это значит? Новые правила будут распространяться на кредитные соглашения на сумму до 100 тысяч евро. Организация, предоставляющая кредит, должна будет проводить "тщательную оценку кредитоспособности" в интересах самих заемщиков и "предотвращать" их чрезмерную закредитованность. При этом отдельно оговариваются права излечившихся от рака европейцев — они смогут требовать от банков не учитывать их недавнюю болезнь при принятии решения о выдаче кредита, для которого требуется страховка. Реклама займов должна будет содержать "четкое и заметное предупреждение" о том, что "заимствование денег стоит денег", что кредит сам по себе не улучшает финансовое положение, не приводит к увеличению сбережений и не повышает уровень жизни. В свою очередь, потребители смогут отказываться от выполнения кредитного договора без объяснения причин в течение 14 дней с момента подписания соглашения, также им будет гарантировано право досрочно погасить заем, снизив тем самым общий объем долга.

По всем этим мерам переговорные группы от Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения. Теперь инициативу должны одобрить сначала в Комитете ЕП по внутреннему рынку и защите прав потребителей, а затем на пленарном заседании. Окончательное утверждение новых правил остается за Советом Евросоюза, в случае его согласия решение вступит в силу.

В Евросоюзе ограничат использование одноразовой пластиковой и бумажной упаковки

Что случилось? В среду Еврокомиссия предложила ввести общеевропейские правила, регулирующие использование упаковочных материалов из пластика и бумаги. По данным исследователей, на среднестатистического европейца приходится до 180 кг подобных отходов ежегодно, а без принятия каких-либо мер к 2030 году объем "упаковочного" мусора увеличится в ЕС на 19%, в том числе пластикового — на 46%.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает ограничить использование явно необязательной упаковки: в частности, в европейских кафе и ресторанах запретят продавать еду и напитки в одноразовых контейнерах и стаканчиках (кроме заказов с собой), в магазинах нельзя будет купить овощи и фрукты в пластиковой обертке, а отели не смогут предоставлять своим постояльцам миниатюрные бутылочки с шампунем. Также власти планируют к 2030 году сделать всю упаковку в ЕС пригодной для переработки — для этого производителей обяжут снабжать используемые ими упаковочные материалы пояснительными этикетками с четкими инструкциями. Также бизнес будет обязан предлагать клиентам определенную долю своих товаров только в многоразовой упаковке. В свою очередь, страны-члены ЕС должны будут снабдить мусорные баки единообразной информацией о том, отходы какого типа можно выбрасывать в тот или иной контейнер, а также разработать депозитную систему для банок и бутылок в тех странах, где она еще не внедрена.

Инициативу Еврокомиссии теперь должны рассмотреть в Европарламенте и Совете ЕС.