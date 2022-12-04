Обход санкций — преступление, снижение инфляции, отказ от кредитов. Евродайджест: главные события недели
Foto: Zane Bitere/LETA

Попытки обойти санкции ЕС включат в число общеевропейских преступлений (Еврокомиссия уже представила правовые нормы, которые должны будут включить в свое законодательство все страны-члены), замороженные активы РФ и российских олигархов будут использовать для восстановления Украины, годовая инфляция в еврозоне упала до 10% (в списке стран-лидеров Латвия обогнала Эстонию и вышла на первое место), в Европе изменят правила выдачи и возврата потребительских кредитов и ограничат использование одноразовой упаковки из пластика и бумаги. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Обход санкций включат в число общеевропейских преступлений

Что случилось? В понедельник Совет ЕС единогласно принял решение о расширении списка общеевропейских преступлений, указанных в Договоре о функционировании Евросоюза — его дополнили нарушением ограничительных мер, введенных на уровне ЕС. "Евросоюз решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Мы ввели беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику и лишение ее возможности продолжать свою агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение — важнейший инструмент, обеспечивающий прекращение любых попыток обойти эти меры", — заявил Павел Блажек министр юстиции Чехии (страна сейчас председательствует в ЕС). Согласно Договору о функционировании Евросоюза, Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений трансграничного характера и наказаний за их совершение. В настоящее время в соответствующую статью Договора включены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная и организованная преступность.

Что это значит? Пока что страны ЕС по-разному определяют, что местные власти считают обходом санкций и какое наказание должно применяться к нарушителю. В этой ситуации у лиц и компаний, которые включены в черные списки, могут оставаться лазейки, позволяющие не следовать наложенным на них ограничительным мерам.

В пятницу Еврокомиссия по поручению Совета ЕС конкретизировала определения нарушения и обхода санкций как преступлений и предложила минимальное наказание за подобные действия. ЕК предлагает считать уголовным преступлением нарушение санкций, а именно:

  • предоставление денежных средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу находящегося под санкциями лица, организации или органа;
  • неспособность заморозить такие денежные средства;
  • разрешение находящемуся под санкциями лицу въехать на территорию государства-члена или предоставление этой территории для транзита;
  • заключение сделок с государствами, если подобные сделки запрещены или ограничены на европейском уровне;
  • торговля товарами, импорт, экспорт, продажа, покупка и перевозка которых запрещены или ограничены на европейском уровне (это правило также применяется к услугам);
  • предоставление финансовых, юридических и консалтинговых услуг, которые запрещены или ограничены на европейском уровне.

Обход санкций Еврокомиссия предлагает определять как попытку сокрытия средств или информации об их конечном владельце. В зависимости от характера нарушения физическое лицо может быть подвергнуто "максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет". Юридическим лицам нарушение или обход санкций будет грозить штрафом в размере не менее 5% от глобального годового оборота.

За месяц годовая инфляция в еврозоне снизилась на 0,6%

Что случилось? Согласно опубликованной в среду предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу ноября инфляция в еврозоне составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,6% ниже, чем показатели октября, когда рост цен год к году преодолел двузначную отметку впервые с момента введения евро в оборот. Наибольший вклад в инфляцию, как и в предыдущие месяцы, внесли подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, за месяц рост цен в этой категории товаров год к году снизился с 41,5% до 34,9%.

Что это значит? Наибольший рост цен в ноябре зафиксировали в Латвии — 21,7% год к году, идентичный показатель был и месяцем ранее. Также Латвия стала лидером в еврозоне по росту цен за месяц, относительно октября 2022 года они увеличились на 1%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония и Литва (по 21,4%), месяцем ранее годовая инфляция в соседних государствах превышала 22%. Наименьший рост цен относительно ноября прошлого года — в Испании (6,6%), во Франции (7,1%), на Мальте (7,2%) и в Люксембурге (7,3%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-4%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Еврокомиссия создаст механизм, который позволит использовать активы РФ для восстановления Украины

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором анонсировала появление инструмента для передачи замороженных российских активов в пользу Киева. "Россия и ее олигархи должны возместить ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ (не только в ЕС, но и в странах "Большой семерки" — прим. Delfi) и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов", — заявила фон дер Ляйен. Ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения, глава Еврокомиссии оценила в 600 млрд евро, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе говорил о как минимум триллионе долларов.

Что это значит? По задумке Еврокомиссии, замороженные активы российского государства и близких к Кремлю олигархов поступят в управление специально созданной структуре, которая сможет инвестировать эти деньги и использовать полученные доходы для помощи Украине. После снятия с РФ санкций активы Центробанка будет необходимо вернуть. При этом, подчеркивается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, эти средства также могут быть переданы Киеву в качестве репараций, если соответствующее условие будет включено в мирное соглашение между Россией и Украиной. Пока что инициатива Еврокомиссии носит предварительный характер — предложенную схему в ближайшем будущем обсудят представители стран Евросоюза, вместе с которыми ЕК выработает дальнейшие шаги.

Европейцев защитят от слишком больших долгов по кредитам

Что случилось? В пятницу группа депутатов Европарламента достигла предварительной договоренности с представителями Совета ЕС о введении новых мер защиты граждан от долгов по потребительским кредитам, которые не соответствуют их финансовому положению. Обновленные правила обяжут финансовые организации детально изучать кредитную историю потенциального заемщика и отказаться от использования недостаточно подробной рекламы. "Во время экономического кризиса мы подготовили законодательство, которое действительно защитит граждан в сфере потребительского кредита. […] Теперь кредитная реклама должна содержать предупреждение, подобное тому, что на пачках сигарет, а некоторые опасные виды рекламы будут даже запрещены в странах ЕС", — заявила евродепутат Катерина Конечна.

Что это значит? Новые правила будут распространяться на кредитные соглашения на сумму до 100 тысяч евро. Организация, предоставляющая кредит, должна будет проводить "тщательную оценку кредитоспособности" в интересах самих заемщиков и "предотвращать" их чрезмерную закредитованность. При этом отдельно оговариваются права излечившихся от рака европейцев — они смогут требовать от банков не учитывать их недавнюю болезнь при принятии решения о выдаче кредита, для которого требуется страховка. Реклама займов должна будет содержать "четкое и заметное предупреждение" о том, что "заимствование денег стоит денег", что кредит сам по себе не улучшает финансовое положение, не приводит к увеличению сбережений и не повышает уровень жизни. В свою очередь, потребители смогут отказываться от выполнения кредитного договора без объяснения причин в течение 14 дней с момента подписания соглашения, также им будет гарантировано право досрочно погасить заем, снизив тем самым общий объем долга.

По всем этим мерам переговорные группы от Европарламента и Совета ЕС достигли предварительного политического соглашения. Теперь инициативу должны одобрить сначала в Комитете ЕП по внутреннему рынку и защите прав потребителей, а затем на пленарном заседании. Окончательное утверждение новых правил остается за Советом Евросоюза, в случае его согласия решение вступит в силу.

В Евросоюзе ограничат использование одноразовой пластиковой и бумажной упаковки

Что случилось? В среду Еврокомиссия предложила ввести общеевропейские правила, регулирующие использование упаковочных материалов из пластика и бумаги. По данным исследователей, на среднестатистического европейца приходится до 180 кг подобных отходов ежегодно, а без принятия каких-либо мер к 2030 году объем "упаковочного" мусора увеличится в ЕС на 19%, в том числе пластикового — на 46%.

Что это значит? Еврокомиссия предлагает ограничить использование явно необязательной упаковки: в частности, в европейских кафе и ресторанах запретят продавать еду и напитки в одноразовых контейнерах и стаканчиках (кроме заказов с собой), в магазинах нельзя будет купить овощи и фрукты в пластиковой обертке, а отели не смогут предоставлять своим постояльцам миниатюрные бутылочки с шампунем. Также власти планируют к 2030 году сделать всю упаковку в ЕС пригодной для переработки — для этого производителей обяжут снабжать используемые ими упаковочные материалы пояснительными этикетками с четкими инструкциями. Также бизнес будет обязан предлагать клиентам определенную долю своих товаров только в многоразовой упаковке. В свою очередь, страны-члены ЕС должны будут снабдить мусорные баки единообразной информацией о том, отходы какого типа можно выбрасывать в тот или иной контейнер, а также разработать депозитную систему для банок и бутылок в тех странах, где она еще не внедрена.

Инициативу Еврокомиссии теперь должны рассмотреть в Европарламенте и Совете ЕС.

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