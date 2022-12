Обход санкций — преступление, снижение инфляции, отказ от кредитов. Евродайджест: главные события недели

Попытки обойти санкции ЕС включат в число общеевропейских преступлений (Еврокомиссия уже представила правовые нормы, которые должны будут включить в свое законодательство все страны-члены), замороженные активы РФ и российских олигархов будут использовать для восстановления Украины, годовая инфляция в еврозоне упала до 10% (в списке стран-лидеров Латвия обогнала Эстонию и вышла на первое место), в Европе изменят правила выдачи и возврата потребительских кредитов и ограничат использование одноразовой упаковки из пластика и бумаги. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

Что случилось? В понедельник Совет ЕС единогласно принял решение о расширении списка общеевропейских преступлений, указанных в Договоре о функционировании Евросоюза — его дополнили нарушением ограничительных мер, введенных на уровне ЕС. "Евросоюз решительно отреагировал на неспровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Мы ввели беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику и лишение ее возможности продолжать свою агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение — важнейший инструмент, обеспечивающий прекращение любых попыток обойти эти меры", — заявил Павел Блажек министр юстиции Чехии (страна сейчас председательствует в ЕС). Согласно Договору о функционировании Евросоюза, Европарламент и Совет ЕС могут устанавливать минимальные правила, касающиеся определения уголовных преступлений трансграничного характера и наказаний за их совершение. В настоящее время в соответствующую статью Договора включены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, подделка платежных средств, компьютерная и организованная преступность.

Что это значит? Пока что страны ЕС по-разному определяют, что местные власти считают обходом санкций и какое наказание должно применяться к нарушителю. В этой ситуации у лиц и компаний, которые включены в черные списки, могут оставаться лазейки, позволяющие не следовать наложенным на них ограничительным мерам.

В пятницу Еврокомиссия по поручению Совета ЕС конкретизировала определения нарушения и обхода санкций как преступлений и предложила минимальное наказание за подобные действия. ЕК предлагает считать уголовным преступлением нарушение санкций, а именно:

Обход санкций Еврокомиссия предлагает определять как попытку сокрытия средств или информации об их конечном владельце. В зависимости от характера нарушения физическое лицо может быть подвергнуто "максимальному наказанию в виде лишения свободы на срок не менее пяти лет". Юридическим лицам нарушение или обход санкций будет грозить штрафом в размере не менее 5% от глобального годового оборота.

Что случилось? Согласно опубликованной в среду предварительной оценке Европейского бюро статистики (Eurostat), к концу ноября инфляция в еврозоне составила 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это на 0,6% ниже, чем показатели октября, когда рост цен год к году преодолел двузначную отметку впервые с момента введения евро в оборот. Наибольший вклад в инфляцию, как и в предыдущие месяцы, внесли подорожавшие энергоресурсы. Вместе с тем, за месяц рост цен в этой категории товаров год к году снизился с 41,5% до 34,9%.

Что это значит? Наибольший рост цен в ноябре зафиксировали в Латвии — 21,7% год к году, идентичный показатель был и месяцем ранее. Также Латвия стала лидером в еврозоне по росту цен за месяц, относительно октября 2022 года они увеличились на 1%. Также в тройку стран с самой высокой годовой инфляцией вошли Эстония и Литва (по 21,4%), месяцем ранее годовая инфляция в соседних государствах превышала 22%. Наименьший рост цен относительно ноября прошлого года — в Испании (6,6%), во Франции (7,1%), на Мальте (7,2%) и в Люксембурге (7,3%). За месяц сильнее всего цены упали в Нидерландах (-4%). Специалисты Eurostat подчеркивают, что опубликованная сегодня статистика — лишь предварительная оценка. Уточненные данные обычно появляются спустя 2-3 недели, но незначительно отличаются от предварительных.

Что случилось? В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением, в котором анонсировала появление инструмента для передачи замороженных российских активов в пользу Киева. "Россия и ее олигархи должны возместить ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов Центробанка РФ (не только в ЕС, но и в странах "Большой семерки" — прим. Delfi) и заморозили 19 миллиардов евро российских олигархов", — заявила фон дер Ляйен. Ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения, глава Еврокомиссии оценила в 600 млрд евро, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе говорил о как минимум триллионе долларов.

Russia must pay for its horrific crimes.

We will work with the ICC and help set up a specialised court to try Russia’s crimes.

With our partners, we will make sure that Russia pays for the devastation it caused, with the frozen funds of oligarchs and assets of its central bank pic.twitter.com/RL4Z0dfVE9