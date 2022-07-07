Обязательные датчики безопасности и готовность к "автопилоту": в ЕС вступили в силу новые требования к машинам

Через два года все автомобили, фургоны, грузовики и автобусы, которые продаются в Европе, должны быть оснащены гаджетами, которые будут следить за поведением водителя и сигнализировать об опасности. Изменение законодательства также позволит использовать в Европе беспилотные такси.

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С 6 июля в Евросоюзе действуют обновленные Общие правила безопасности транспортных средств (регула Vehicle General Safety Regulation). Как сообщается в пресс-релизе на сайте Еврокомиссии, нововведения не только снизят количество дорожно-транспортных происшествий, но и станут основой для будущего регулирования беспилотных автомобилей в Европе.

Изменения вступают в силу для всех транспортных средств, произведенных после 7 июля 2024 года. Такие автомобили, фургоны, грузовики и автобусы должны быть оснащены:

системой контроля за превышением скорости;

сенсорами или камерами, используемыми при движении задним ходом;

системой предупреждения о сонливости или рассеянности водителя;

встроенными регистраторами;

сигналом аварийной остановки.

Легковые автомобили и минивэны также нужно будет снабдить системой удержания полосы, по которой движется транспортное средство. Автобусы и грузовики, в свою очередь, нужно обеспечить технологиями по распознаванию слепых зон и предупреждению о возможных столкновениях с другими участниками дорожного движения, а также системой контроля давления в шинах.

Новые меры безопасности помогут лучше защитить не только водителей и пассажиров, но и пешеходов и велосипедистов по всему ЕС. Еврокомиссия ожидает, что к 2038 году благодаря внесенным в правила изменениям удастся снизить число погибших в ДТП на 25 тысяч человек, а получивших серьезные травмы — на 140 тысяч.

На улицах европейских городов появятся беспилотные автомобили



Как утверждает Еврокомиссия, вступление новых правил в силу позволит завершить работу над правовым регулированием автоматизированных и полностью беспилотных транспортных средств. ЕС станет "пионером" в этой области — подобное законодательство в других странах пока что не принято.

Под автоматизированными подразумеваются машины, которые могут ехать без участия водителя по шоссе и другим крупным магистралям. Беспилотное управление — более сложная технология, которую можно будет применять на городских улицах и при работе такси.

Новая редакция правил подразумевает, что появление на европейских дорогах автоматизированных и беспилотных транспортных средств будет возможно только после проведения "всесторонней оценки их безопасности". Это касается не только тестирования технических характеристик, но и проверки кибербезопасности и правил регистрации данных. ЕС планирует проводить регулярный мониторинг и изучать отчеты об авариях и других инцидентах, которые будут готовить автопроизводители.