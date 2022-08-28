Ограничения для курильщиков, рыболовство на Балтике и (опять) визы для россиян. Евродайджест: главные события недели

В Европе предлагают с 2030 года расширить список мест, свободных от курения, и запретить продажу табака тем, кто родился после 2009-го, а Еврокомиссия после консультаций с экспертами представила свои предложения о том, каких рыб и в каких количествах можно будет вылавливать в Балтийском море в следующем году. В это время на юге и западе континента продолжается беспрецедентная жара, а на востоке ЕС — вновь звучат призывы к визовым ограничения для граждан РФ. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Визы для россиян: свою позицию озвучили США и Великобритания, Боррель — против, Чехия предлагает компромисс (но он вряд ли устроит страны Балтии)

Что случилось? На этой неделе продолжилась дискуссия о возможных ограничениях для россиян, желающих посетить Европу. Напомним, среди предлагаемых вариантов как запрет на выдачу новых виз, так и аннулирование уже имеющихся разрешений на въезд. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в понедельник высказался против тотального запрета и призвал страны шенгенской зоны "быть более избирательными" в этом вопросе.

Свое мнение выразили и союзники ЕС. Так, США заняли ту же позицию, что и Боррель: "Важно проводить черту между действиями российского правительства и его политикой в ​​Украине и народом России", — заявили в Госдепартаменте. В свою очередь, министр обороны Великобритании Бен Уоллес предположил, что власти Соединенного Королевства уже в ближайшем будущем могут ужесточить процедуру получения визы для россиян. "Мне неприятно видеть, как жены олигархов или даже жены российских высокопоставленных чиновников развлекаются в Греции или на юге Франции, или на яхтах по всему миру, в то время как их армия совершает военные преступления в Украине. Я думаю, что это очень неправильно. […] Но я не уверен, что полный запрет — правильный путь", — подчеркнул при этом член британского правительства.

Как сообщило в пятницу агентство Bloomberg, на неформальном саммите глав МИД Евросоюза, который пройдет в Праге на следующей неделе, Чехия предложит потенциально компромиссное решение. Речь идет об отмене действующего сейчас упрощенного порядка выдачи виз для гражданам России и Беларуси. Если инициатива Чехии получит поддержку, консульский сбор при подаче визового заявления увеличится для россиян и белорусов с 35 до 80 евро. Также претендентам на получение визы будет необходимо предоставить расширенный по сравнению с нынешним пакет документов, а их рассмотрение будет занимать больше времени.

Что это значит? Маловероятно, что предложенный Чехией компромисс удовлетворит страны Балтии, активнее других выступающие за наиболее суровые ограничения. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на этой неделе назвала введение запрета на поездки российских туристов в Европу "вопросом доверия к ЕС и моральной ясности" во время войны, происходящей вблизи границ Евросоюза. "Если мы не достигнем консенсуса, отдельные государства-члены будут вынуждены принять меры самостоятельно", — добавила глава эстонского правительства. Ей вторит и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который на этой неделе рассказал о планах стран Балтии, Польши и Финляндии ввести общие ограничения против россиян, если согласие не будет достигнуто на уровне ЕС. "Я разговаривал с министрами из всех этих стран. Политически я не вижу больших различий", — отметил Ландсбергис.

Любые договоренности, которые будут достигнуты на неформальном саммите в Праге, в любом случае не будут носить официального характера. Вероятно, итоговое решение страны, входящие в ЕС, примут на саммите глав Евросоюза, который пройдет в октябре.

Еврокомиссия зарегистрировала предложение о радикальном снижении потребления табака

Что случилось? Еврокомиссия официально зарегистрировала инициативу по борьбе с табакокурением, выдвинутую испанской некоммерческой организацией NoFumadores. Авторы проекта призывают к 2030 году изменить европейское законодательство по двум основным направлениям. Во-первых, инициатива предполагает запрет на продажу табака и никотиносодержащих изделий людям, родившимся после 2009 года. Во-вторых, NoFumadores призывает принять меры по борьбе с загрязнением окружающей среды окурками и расширению зон, свободных от курения и использования систем нагревания табака, — к ним предлагают добавить сады и парки, пляжи, спортивные центры и террасы ресторанов.

Что это значит? Проект приняли на рассмотрение в соответствии с программой European Citizens’ Initiative, действующей с 2012 года. После регистрации в Еврокомиссии у авторов инициативы есть полгода, чтобы собрать 1 миллион подписей в поддержку своего предложения, при этом подписанты должны представлять как минимум 7 стран ЕС. При успешном прохождении этого этапа проект поступит на рассмотрение в Еврокомиссию, которая будет обязана либо удовлетворить запрос и начать работу над соответствующими изменениями в законодательстве, либо аргументированно отвергнуть инициативу.

Еврокомиссия определила максимальные объемы вылова рыбы в Балтийском море на 2023 год

Что случилось? 23 августа Еврокомиссия утвердила свое предложение о возможностях рыболовства на Балтике в следующем году, на основе которого объемы вылова утвердят национальные правительства. По мнению Еврокомиссии, допустимо увеличить уровни добычи камбалы и центрально-балтийской сельди, сохранить — лосося, двух видов трески и западно-балтийской сельди. В отношении еще четырех видов рыбы (в том числе кильки) промысел следует сократить — это необходимо для восстановления популяции и большей устойчивости экосистемы. "Мы все должны взять на себя ответственность и действовать сообща. Это единственный способ гарантировать, что наши рыбные запасы снова станут здоровыми, и а наши местные рыбаки смогут полагаться на них как на источник средств к существованию", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? Как отметили в представительстве Еврокомиссии в Латвии, усилия по восстановлению рыбных запасов в Балтийском море предпринимаются не первый год, но промысловые запасы трески, салаки и лосося тем не менее подвергаются угрозе, вызванной исчезновением среды обитания этих рыб. Представленное на этой неделе предложение Еврокомиссии теперь необходимо принять в Совете ЕС — ожидается, что это произойдет в середине октября.

Жара продолжается: в Европе раньше времени собирают виноград, в Португалии борются с дефицитом воды

Что случилось? В Бордо — одном из главных винодельческих регионов мира — из-за засухи сбор винограда начался почти на месяц раньше привычных сроков. Как утверждают виноградари, урожай в этом году может быть на 15-20% ниже обычного, зато его качество вырастет — сухая погода, стоявшая на западе Франции с середины июня, защитила лозы от плесени и болезней. Схожая ситуация наблюдается в винодельческих регионах на юге Европы, при этом итальянские производители предупреждают: из-за жары затраты на уход за лозами выросли на треть, что может отразиться и на стоимости вина.

В это время в Португалии — водный кризис. По словам министра окружающей среды Дуарте Кордейру, местные водохранилища заполнены менее чем на 20%. Из-за этого правительство призвало муниципалитеты отказаться от "второстепенного" использования воды: мытья улиц, полива зеленых насаждений и работы фонтанов. Ранее в популярном среди туристов регионе Алгарве на юге страны прекратили орошать общественные парки и поля для гольфа, чтобы сократить расходование воды. Как утверждает Кордейру, несмотря на вводимые ограничения, в стране достаточно ресурсов для удовлетворения нужд граждан.

Что это значит? На западе и юге Европы непривычно жаркая погода может продержаться вплоть до ноября, говорится в отчете, который подготовил Объединенный исследовательский центр (JRC) при Еврокомиссии. Для других регионов прогноз обнадеживающий — ситуация может стабилизироваться уже в ближайшие недели, когда вернется "близкая к нормальной" погода. При этом урожай, вероятно, разочарует фермеров не только в особенно страдающих от жары Испании и Португалии — JRC утверждает, что под угрозой растительность в отдельных частях Италии, Венгрии, Сербии и Румынии.