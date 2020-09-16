ОНЛАЙН: Что происходит с Европой, и что будет дальше? Программная речь главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В сентябре председатель Еврокомиссии традиционно выступает перед Европарламентом с программной речь о ситуации с Евросоюзе. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен выступит перед депутатами в среду, 16 сентября, в 10 часов по латвийскому времени.

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Портал Delfi транслирует речь фон дер Ляйен с переводом на латышский язык.

Это первая такая речь Урсулы фон дер Ляйен: она заняла пост главы ЕК 1 декабря 2019 года. В своем выступлении она должна изложить взгляд ЕК на важнейшие проблемы единой Европы, а также представить взгляд на то, в каком направлении ЕС будет развиваться в будущем.

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rus.DELFI.lv

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Урсула фон дер Ляйен Европарламент
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