Опрос: большинство жителей ЕС поддерживают помощь Украине

Большая часть жителей ЕС поддерживает оказываемую Евросоюзом помощь Украине, свидетельствуют данные Евробарометра.

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Помощь Украине поддерживает 74% жителей ЕС. Самый большой уровень поддержки в Швеции (97%), Финляндии (95%), Нидерландах (93%), Португалии (92%) и Дании (92%). В Латвии он составляет 80%.

Влияние на себе войны ощущают почти две трети европейцев. 65% сказали, что их жизнь изменилась, и по сравнению с апрелем-маем их количество выросло на четыре процентных пункта.

Опрос проводился с 12 октября по 7 ноября в 27 странах ЕС, в нем приняло участие 26 443 человека.