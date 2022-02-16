Остановить "эпидемию рака": сможет ли Европа помочь латвийским онкобольным

За два года пандемии Covid-19 в Европе резко упали объемы диагностики онкологических заболеваний и число проведенных операций. Врачи считают тенденцию крайне опасной, указывая, что нынешняя недоступность медицинских услуг спровоцирует скачок в выявлении заболеваний на поздних стадиях. Пытаясь помочь государствам предотвратить "раковую эпидемию", Еврокомиссия и Европарламент подготовили несколько важных инициатив.

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Во вторник, 15 февраля, Европарламент принял резолюцию о европейской стратегии борьбы с раком. Новый документ станет частью общего Европейского плана борьбы с онкологическими заболеваниями, который Еврокомиссия представила в феврале прошлого года.

Это достаточно редкий случай, когда Евросоюз выступает общим фронтом против конкретного заболевания. Ключевые инициативы Еврокомиссии предусматривают обеспечить равный доступ всех жителей ЕС к лечению, независимо от пола, достатка и страны проживания, улучшить межгосударственный обмен информации о новых методиках диагностики и лечения и решить проблему нехватки медикаментов.

Несмотря на общий рынок услуг и единые стандарты прав человека, сейчас шансы вылечиться от онкологических заболеваний в разных странах ЕС отличаются на 25%! Например, в Латвии, по данным Еврокомиссии, средний показатель выздоровления среди женщин в возрасте от 15 до 44 лет составляет 67%, а в Германии в той же группе — 82%.

Скрытый эффект "ковида"

Согласно данным, на которые ссылается в своем докладе Европарламент, во время пандемии в Европе не было проведено около 100 миллионов скрининговых тестов, и примерно один миллион случаев рака не был вовремя диагностирован. При этом, каждый пятый онкологический больной не получил вовремя необходимое хирургическое или химиотерапевтическое лечение. Особая проблема — сбои в цепочках доставки медикаментов.

За последние 20 лет многие фармацевтические компании перенесли свои производственные площадки в страны с низким уровнем дохода. Как отмечают исследователи, более 80% всех активных фармацевтических веществ производятся в Китае, и из этих ингредиентов более 80% коммерческих препаратов производится в Индии. Обе эти страны сильно пострадали от пандемии и значительно сократили свои производственные и экспортные мощности. В свою очередь, те препараты, которые были доставлены в Европу, существенно подорожали.

Новая роль вакцин

Меры, которые предлагают использовать Европарламент и Еврокомиссия, можно условно разделить на три блока.

Первый — профилактика. Считается, что 40% случаев рака, выявленных в Европе, можно было предотвратить. Именно поэтому часть инициатив направлены на сокращение потребления алкоголя и сигарет, включая электронные сигареты. Еврокомиссия хочет, чтобы к 2040 году в Европе курили меньше 5% населения (сейчас ежедневно дымят 18,5% от всех европейцев в возрасте старше 15 лет), а объем потребления алкоголя на весь ЕС уменьшить за пять лет хотя бы на 10%. Отдельные меры предусмотрены для улучшения качества воздуха (они пересекаются с инициативами "Зеленой сделки"), качества продуктов питания (снижение присутствия канцерогенов и пестицидов) и условий труда.

Второй комплекс мер направлен на улучшение качества и доступности лечения. Евросоюз готов потратить на реализацию плана 4 млрд. евро, в том числе на покупку недостающего оборудования, подготовку специалистов и создание международных регистров обмена информацией. Еврокомиссия хочет добиться, чтобы к 2025 году 90% населения ЕС, имеющего право на скрининг рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, вовремя получали его.

Третий блок — развитие исследований и технологий. И здесь уже есть потенциально хорошие новости. Предварительные исследования показывают, что технология мРНК, используемая в некоторых вакцинах против Covid-19, может оказаться эффективной при производстве будущих лекарств от рака. Фармацевтические концерны BioNTech и Moderna уже проводят исследования в этой сфере.

Бедность как диагноз

В Латвии ежегодно от онкологических заболеваний умирает шесть тысяч человек — и это больше, чем за два года умерло от Covid-19. Одна из главных причин высокой смертности от онкологии в Латвии — недофинансирование отрасли.

По данным Института медицинской информации IQVIA, в 2018 году средняя стоимость лечения онкологических заболеваний на душу населения в Европе составляла 378 евро, в Латвии — только 142 евро. Литва и Эстония на своих онкобольных тратили больше (152 и 194 евро соответственно).

Доступность эффективных лекарств в Латвии также значительно хуже, чем у соседей. По данным Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний, в Эстонии в списки компенсируемых медикаментов для онкобольных входят 49 лекарств нового поколения, в Литве — 60, в Латвии — лишь 34.

Министерство здравоохранения разработало двухлетний План по улучшению медицинских услуг в сфере онкологии. Однако, по словам руководителя Латвийской ассоциации онкологов Яниса Эглитиса, реальный объем финансирования, заложенный в госбюджете на 2022 год, в четыре раза меньше, чем предусмотрено планом.