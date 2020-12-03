От длинных каникул до комендантского часа. ЕК опубликовала рекомендации на зиму

Еврокомиссия на этой неделе опубликовала список рекомендаций, которые призваны замедлить распространение Covid-19 в холодное время года. Среди предложений, обращенных ко всем странам Евросоюза — продление школьных каникул, комендантский час и концепция "семейных пузырей".
"Каждые 17 секунд из-за Covid-17 в Европе умирает один человек. Кажется, ситуация стабилизировалась, но она остается сложной. Так же, как и практически все в этом году, праздники будут иными. Мы не можем рисковать всем, чего мы добились за последние недели или месяцы. В этом году празднования нужно отодвинуть на второй план. Главное спасти жизни. Надежду дают вакцины. Сейчас все страны должны быть готовы по возможности раньше начать кампанию вакцинации, ввести безопасные и эффективные вакцины, как только они станут доступными", — заявила комиссар ЕС по здоровью и безопасности продуктов Стелла Кирьякиду.
Некоторые рекомендации ЕК для государств-членов Евросоюза (полный список)
- Принять меры по физическому дистанцированию, использованию масок, мытью рук и другим видам гигиены, поскольку эти меры по-прежнему играют ключевую роль в сдерживании распространения вируса в общественных местах, в помещении и на улице, а также в семьях, где имеются люди из группы повышенного риска.
- На случай введения более строгих ограничений и запретов принять меры по обеспечению надлежащей помощи уязвимой категории жителей; например, пожилым людям, которые живут одни или в центрах по уходу (необходимо обеспечить постоянный доступ к медицинской и социальной помощи, а также не допустить их одиночество и изоляцию). Также нужно проявить заботу о людях, страдающих психическими расстройствами, и людях, лишенных крова и дома (бездомных). Необходимо убедиться, что соответствующая помощь и информация в доступных форматах предоставляется и инвалидам.
- Рассмотреть возможность запрета проведения любых массовых собраний и определить четкие критерии для исключительных событий, которые могут произойти. Например, определить, каким должно быть максимальное количество людей на общественным собраниях в помещении и на открытом воздухе. В этой связи также необходимо ввести и особые меры контроля.
- Определить четкие критерии для небольших общественных собраний, а также небольших мероприятий. Например, определить максимальное количество людей, которым разрешено присутствовать на них при соблюдении правил физического дистанцирования и использования масок.
- Продолжить устанавливать четкие критерии для семейных собраний (т.е. определить максимальное количество людей, которые могут собираться в одной доме).
- Если рассматривается любое временное ослабление правил по проведению общественных собраний и мероприятий, то должны оговариваться строгие требованиями к их участникам. В частности, они должны уйти на самоизоляцию до и после мероприятия на срок не менее 7 дней.
- Работодатели могут разрешать людям работать из дома или из того места, где они намереваются провести праздники в конце года, за несколько дней до и после праздников. Это позволит работникам самостоятельно пройти карантин.
- Если удаленная работа невозможна, работодатели должны разработать меры, позволяющие безопасно вернуться к работе.
- При ослаблении ограничений внедрить использование "бытовых пузырей" — это означает, что людям рекомендуется проводить праздничные дни с одними и теми же людьми и
- сократить дальнейшие социальные контакты.
- Напомнить жителям, что им следует быть особенно осторожными при контактах с пожилыми людьми, членами семьи, которые принадлежат к группе риска заболевания Covid-19 в тяжелой форме, а также при общении с людьми с хроническими болезнями.
- Ввести или поддерживать комендантский час в ночное время.
- Представить рекомендации и советы по ночным визитам и посещениям домохозяйств (особенно в случае комендантского часа в ночное время).
- Поощрять организацию социальных собраний и мероприятий в Интернете, например празднование онлайн конца года на рабочем месте.
- Чтобы снизить риски инфицирования после праздников, рассмотреть возможность продления школьных каникул или введения временного онлайн-обучения в качестве способа буферного (переходного) периода, чтобы не допустить риски распространения инфекции в школах. В таких случаях за несколько дней до возвращения в школу важно будет указать дату, к которой семьи с детьми и педагоги должны вернуться домой в случае, если они путешествовали.