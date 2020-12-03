От длинных каникул до комендантского часа. ЕК опубликовала рекомендации на зиму
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Еврокомиссия на этой неделе опубликовала список рекомендаций, которые призваны замедлить распространение Covid-19 в холодное время года. Среди предложений, обращенных ко всем странам Евросоюза — продление школьных каникул, комендантский час и концепция "семейных пузырей".

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"Каждые 17 секунд из-за Covid-17 в Европе умирает один человек. Кажется, ситуация стабилизировалась, но она остается сложной. Так же, как и практически все в этом году, праздники будут иными. Мы не можем рисковать всем, чего мы добились за последние недели или месяцы. В этом году празднования нужно отодвинуть на второй план. Главное спасти жизни. Надежду дают вакцины. Сейчас все страны должны быть готовы по возможности раньше начать кампанию вакцинации, ввести безопасные и эффективные вакцины, как только они станут доступными", — заявила комиссар ЕС по здоровью и безопасности продуктов Стелла Кирьякиду.

Некоторые рекомендации ЕК для государств-членов Евросоюза (полный список)

  • Принять меры по физическому дистанцированию, использованию масок, мытью рук и другим видам гигиены, поскольку эти меры по-прежнему играют ключевую роль в сдерживании распространения вируса в общественных местах, в помещении и на улице, а также в семьях, где имеются люди из группы повышенного риска.
  • На случай введения более строгих ограничений и запретов принять меры по обеспечению надлежащей помощи уязвимой категории жителей; например, пожилым людям, которые живут одни или в центрах по уходу (необходимо обеспечить постоянный доступ к медицинской и социальной помощи, а также не допустить их одиночество и изоляцию). Также нужно проявить заботу о людях, страдающих психическими расстройствами, и людях, лишенных крова и дома (бездомных). Необходимо убедиться, что соответствующая помощь и информация в доступных форматах предоставляется и инвалидам.
  • Рассмотреть возможность запрета проведения любых массовых собраний и определить четкие критерии для исключительных событий, которые могут произойти. Например, определить, каким должно быть максимальное количество людей на общественным собраниях в помещении и на открытом воздухе. В этой связи также необходимо ввести и особые меры контроля.
  • Определить четкие критерии для небольших общественных собраний, а также небольших мероприятий. Например, определить максимальное количество людей, которым разрешено присутствовать на них при соблюдении правил физического дистанцирования и использования масок.
  • Продолжить устанавливать четкие критерии для семейных собраний (т.е. определить максимальное количество людей, которые могут собираться в одной доме).
  • Если рассматривается любое временное ослабление правил по проведению общественных собраний и мероприятий, то должны оговариваться строгие требованиями к их участникам. В частности, они должны уйти на самоизоляцию до и после мероприятия на срок не менее 7 дней.
  • Работодатели могут разрешать людям работать из дома или из того места, где они намереваются провести праздники в конце года, за несколько дней до и после праздников. Это позволит работникам самостоятельно пройти карантин.
  • Если удаленная работа невозможна, работодатели должны разработать меры, позволяющие безопасно вернуться к работе.
  • При ослаблении ограничений внедрить использование "бытовых пузырей" — это означает, что людям рекомендуется проводить праздничные дни с одними и теми же людьми и
  • сократить дальнейшие социальные контакты.
  • Напомнить жителям, что им следует быть особенно осторожными при контактах с пожилыми людьми, членами семьи, которые принадлежат к группе риска заболевания Covid-19 в тяжелой форме, а также при общении с людьми с хроническими болезнями.
  • Ввести или поддерживать комендантский час в ночное время.
  • Представить рекомендации и советы по ночным визитам и посещениям домохозяйств (особенно в случае комендантского часа в ночное время).
  • Поощрять организацию социальных собраний и мероприятий в Интернете, например празднование онлайн конца года на рабочем месте.
  • Чтобы снизить риски инфицирования после праздников, рассмотреть возможность продления школьных каникул или введения временного онлайн-обучения в качестве способа буферного (переходного) периода, чтобы не допустить риски распространения инфекции в школах. В таких случаях за несколько дней до возвращения в школу важно будет указать дату, к которой семьи с детьми и педагоги должны вернуться домой в случае, если они путешествовали.
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