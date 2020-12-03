От длинных каникул до комендантского часа. ЕК опубликовала рекомендации на зиму

Еврокомиссия на этой неделе опубликовала список рекомендаций, которые призваны замедлить распространение Covid-19 в холодное время года. Среди предложений, обращенных ко всем странам Евросоюза — продление школьных каникул, комендантский час и концепция "семейных пузырей".

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"Каждые 17 секунд из-за Covid-17 в Европе умирает один человек. Кажется, ситуация стабилизировалась, но она остается сложной. Так же, как и практически все в этом году, праздники будут иными. Мы не можем рисковать всем, чего мы добились за последние недели или месяцы. В этом году празднования нужно отодвинуть на второй план. Главное спасти жизни. Надежду дают вакцины. Сейчас все страны должны быть готовы по возможности раньше начать кампанию вакцинации, ввести безопасные и эффективные вакцины, как только они станут доступными", — заявила комиссар ЕС по здоровью и безопасности продуктов Стелла Кирьякиду.

Некоторые рекомендации ЕК для государств-членов Евросоюза (полный список)