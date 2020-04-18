От крестьян до бездомных: ЕП принял новый пакет мер по борьбе с кризисом Covid-19

Европарламент одобрил новый пакет мер по помощи отдельным отраслям — в частности, сельскому хозяйству, рыболовной отрасли, а также самым малообеспеченным слоям населения, сообщает пресс-служба ЕП.

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В пакет мер вошло решение обеспечить эластичность использования средств структурных фондов ЕС. Теперь страны имеют право перемещать средства между тремя главными фондами кохезии (Европейский фонд регионального развития, Европейский социальный фонд и Фонд кохезии), а также менять приоритеты и перемещать средства по разным региональным категориям.

В порядке исключения средства ЕС можно будет использовать в объеме 100% для финансирования проектов, связанных с последствиями Covid-19. Кроме того, упрощен процесс утверждения программ. Новые правила позволят крестьянам получать займы или гарантии на выгодных условиях, чтобы покрыть расходы в размере до 200 000 евро.

Особое внимание в новом пакете мер уделяется рыбной отрасли и бездомным. ЕС поможет рыбакам, которым пришлось остановить свою работу, окажет финансовую помощь производителям аквакультур и гарантирует эластичность бюджета для тех стран, которые уже потратили все присвоенное им финансирование на эту отрасль.

Бездомные смогут получать помощь из средств Европейского фонда поддержки самых малообеспеченных лиц (EAFVP). Предполагается, что им будут выделены продукты и другие товары первой необходимости, которые можно будет обменять на электронные или бумажные купоны.