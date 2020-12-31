От питьевой воды и маркировки шин до борьбы в коронавирусом. 10 ключевых решений Европарламента в 2020 году

2020 год как во всем мире, так и в Европе был полон и прогнозируемых, и неожиданных событий. Соединенное Королевство 1 февраля вышло из состава ЕС, и количество депутатов Европарламента снизилось с 751 до 705, но в последующие месяцы пленарный зал Европейского парламента в Брюсселе совсем опустел — депутаты Европарламента, как и миллионы людей в Европе, из-за пандемии Covid-19 свои рабочие обязанности выполняли в основном удаленно. Несмотря на ограничения, работа не прекратилась, и депутаты Европарламента приняли ряд решений, которые уже влияют или скоро повлияют на повседневную жизнь европейцев.

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Борьба с коронавирусом



С первых дней пандемии весной до пленарного заседания в декабре Европейский парламент принял ряд решений, направленных на облегчение борьбы с Covid-19: от поправок в бюджете ЕС для поддержки секторов здравоохранения входящих в Евросоюз стран или правил по ускорению разработки вакцин до выделения собственных зданий для центров тестирования.

Совет ЕС и Европейский парламент согласовали программу предотвращения заболеваний и развития медицины на 5,1 млрд евро в рамках бюджета на 2021-2027 годы. Данная программа предусматривает создание неприкосновенного запаса медикаментов и медицинского оборудования. Будет создана единая общеевропейская медицинская база, функционал которой будет оговорен позднее. Также планируется, что не более 20% выделенного бюджета будет потрачено на профилактику заболеваний и укреплению здоровья граждан ЕС. Кроме того, данная программа включает в себя подготовку к возможным будущим пандемиям.

Деньги

750 млрд евро на преодоление кризиса

Пандемия Covid-19 нанесла серьезный удар не только по здравоохранению, но и по экономике всех стран ЕС. Чтобы преодолеть кризис, Европейская комиссия займет на финансовых рынках 750 млрд евро, которые будут доступны государствам-членам, включая Латвию, в форме грантов и займов. В сентябре Европейский парламент дал добро на займ необходимых средств, но это решение еще должно быть ратифицировано всеми 27 странами-членами ЕС.

Бюджет ЕС на ближайшие семь лет

В середине декабря депутаты Европарламента утвердили многолетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы. В течение следующих семи лет страны ЕС потратят более 1 триллиона евро на общие цели. В ходе переговоров с представителями стран-членов ЕС депутаты пришли к соглашению, что в бюджете предусмотрено более щедрое финансирование 10 ключевых программ ЕС, в числе которых, в частности, образовательная программа Erasmus+. Новому многолетнему бюджету дали высокую оценку в том числе и латвийские депутаты Европарламента.

Европарламент закрепил верховенство права при финансировании

Европейский парламент одобрил механизм верховенства права, благодаря которому впервые в истории ЕС несоблюдение принципов правового государства может привести к прекращению или сокращению европейского финансирования. Новые правила вступят в силу 1 января. позволят остановить или сократить поток средств ЕС в ту страну союза, которая использует средства ЕС не по назначению.

Окружающая среда

Европарламент одобрил сокращение выбросов на 60% к 2030 году

В октябре депутаты проголосовали за увеличение показателя сокращения выбросов парниковых газов с нынешних 40% до 60% к концу десятилетия. Европейская комиссия недавно предложила повысить целевой климатический показатель на 2030 год до сокращения "как минимум на 55%", но евродепутаты подняли планку еще выше — до утвержденных 60%. Это означает, что усилия по сокращению выбросов значительно возрастут в ближайшие годы.

Европарламент одобрил директиву о питьевой воде

С целью улучшить качество водопроводной воды и снизить количество пластикового мусора Европейский парламент одобрил директиву, согласно которой во всех общественных местах в государствах ЕС должна быть обеспечена качественная и бесплатная питьевая вода. Таким образом европейцев хотят побудить пить больше воды из-под крана, а не покупать воду в пластиковых бутылках. Для осуществления задумки в ЕС будет разработана улучшенная система контроля воды в кранах на наличие потенциально канцерогенных веществ и вредных бактерий. Чиновники надеются, что принятые меры помогут уменьшить количество загрязняющих окружающую среду отходов и позволят европейцам сэкономить деньги.

Права потребителей

Потребители ЕС смогут коллективно защищать свои права

Новая директива гарантирует защиту потребителей в случае "массового ущерба". Она позволит группам потребителей в ЕС объединить усилия и предоставит возможность подачи коллективных исков. У государств-членов есть два года на то, чтобы перенести директиву в свои внутренние правовые системы.

Новая маркировка шин в Европейском союзе

В мае 2020 года Европейский парламент утвердил новые требования к маркировке шин. С 2021 года маркировка шин должна будет включать информацию об энергоэффективности и сцеплении с дорогой. Новые правила направлены на повышение осведомленности потребителей об эффективности использования топлива, повышение безопасности и снижение уровня шума. Маркировка будет наноситься на протектор самой шины, либо на печатную этикетку, которая затем будет наклеиваться на идентичный набор шин.

Права человека

Премия Сахарова для оппозиции Беларуси

Обладателем премии Европарламента 2020 года "за свободу мысли" стало белорусское оппозиционное движение. Его лидер Светлана Тихановская приняла награду имени Андрея Сахарова в Брюсселе. Она обязалась и дальше бороться за права человека и демократию. В Беларуси не утихают массовые протесты, которые начались после президентских выборов 9 августа. ЦИК объявил победителем действующего президента Александра Лукашенко, однако его критики объявили голосование сфальсифицированным.

Brexit

В январе депутаты Европарламента одобрили применение соглашения по выходу Великобритании из ЕС. Переходный период заканчивается в конце декабря, а соглашение о будущих отношениях между двумя сторонами вступает в силу 1 января.

Законодательный процесс в Европейском союзе

Европейский парламент и Совет ЕС (министры стран-участниц) совместно принимают законы ЕС в различных областях (экономическое управление, энергетика, транспорт, защита потребителей и т. д.). Таким образом, законы ЕС затем составляют основу многих законов стран Евросоюза. Например, в Латвии до 80% законов основаны на решениях ЕС. Хотя Европейская комиссия (ЕК) является единственным инициатором принятия законов ЕС — постановлений и директив, — Европейский парламент может указать, какие законы можно было бы внести в законодательство или обновить, и попросить ЕК подготовить законодательные предложения.

Парламент — единственное учреждение ЕС, избираемое прямым голосованием. В его состав входят 705 депутатов от 27 стран-членов ЕС (председатель — Давид Сасоли из Италии), Латвию в парламенте представляют восемь депутатов.