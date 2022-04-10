"Отмена" России, защита от ядерной угрозы и бесплатный билет в Европу. Евродайджест: пять событий недели

Евросоюз готовит новый пакет санкций против России: евродепутаты требуют проявить максимальную жесткость, лидеры стран ЕС — предпочитают действовать более осторожно. Еврокомиссия в это время готовит резерв реагирования на случай ядерной и химической атаки, но европейская молодежь по-прежнему может бесплатно путешествовать по Европе. Delfi рассказывает о самых важных событиях недели.

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Евродепутаты требуют "отменить" Россию

Что случилось? Европарламент требует полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа, выражая возмущение сообщениями о зверствах российских вооруженных сил в Украине. В принятой резолюции евродепутаты призывают Евросоюз немедленно прекратить закупку всех российских энергоресурсов, но при этом разработать план обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС и стратегию "отмены санкций на случай, если Россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и полностью выведет свои войска с территории Украины". Евродепутаты также призывают лидеров ЕС исключить Россию из G20 и других международных организаций, таких как ООН, Интерпол, ВТО, ЮНЕСКО и др. Чтобы сделать санкции более эффективными, парламент призывает исключить все российские банки из системы SWIFT, запретить российским судам входить в территориальные воды ЕС и пришвартовываться в европейских портах, а также заблокировать все автомобильные грузовые перевозки из России и Беларуси и обратно. Депутаты Европарламента выступают за конфискацию "всего имущества, принадлежащего российским чиновникам или олигархам, связанным с режимом Путина, и их доверенным лицам". Евродепутаты требуют, чтобы лица, совершившие военные преступления, были привлечены к ответственности, и призывают создать специальный трибунал ООН по преступлениям в Украине. Резолюция Европарламента носит рекомендательный характер, и окончательное решение по санкциям принимается Советом ЕС.

Почему это важно? Резолюция Европарламента является реакцией на сообщения о военных преступлениях, совершенных российскими войсками в Украине, а именно в Буче, Волновахе и других городах и селах. Лидеры стран ЕС осудили произошедшее, но позиции государств, какого наказания заслуживает России, несколько расходятся. По данным СМИ, страны Западной Европы не спешат полностью рвать отношения с Россией, как того требуют страны Балтии, Польша и некоторые другие, споры вызывает также вопрос о полном эмбарго российской нефти и газа. Согласно статистике Eurostat, в 2020 году ЕС импортировала 58% всех потребляемых энергоресурсов. Россия является ведущим поставщиком в ЕС природного газа, нефти и угля, которые являются основными энергоресурсами в энергетическом балансе ЕС. В 2020 году четверть потребностей ЕС в энергии удовлетворялось за счет российских ресурсов.

ЕП: ЕС должен защитить украинских детей



Что случилось? Украинские дети, приезжающие в страны ЕС, должны иметь такой же доступ к образованию и медицине, как и другие дети, живущие в этих странах, говорится в резолюции, принятой Европарламентом в четверг, 7 апреля. В документе говорится, что всем украинским детям должны быть доступны психологическая поддержка, защита от сексуальная насилия, поддержка для воссоединения семей. Депутаты призывают сотрудников организаций по защите прав детей присутствовать на границах, чтобы иметь возможность быстро и точно идентифицировать уязвимых детей, фиксировать их личность, гражданство и конкретные потребности. Детям, которым требуется срочная медицинская помощь, должны быть обеспечены возможности лечения и переселения в конкретную страну ЕС, если есть такая потребность.

Почему это важно? После вторжения России в Украину более четырех миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома и искать убежища. Основной поток беженцев принимают Польша, Румыния, Венгрия, Словакия, Чехия и Молдова.

По данным ЮНИСЕФ, почти половина бегущих из Украины являются несовершеннолетними и нуждаются в усиленной защите, поскольку они подвергаются большему риску стать жертвами торговли людьми и сексуальной эксплуатации.

Евросоюз создает резерв реагирования на ядерные угрозы

Что случилось? Для повышения готовности Евросоюза к химическим, биологическим, радиологическим и ядерным угрозам, Еврокомиссия решила создать стратегические резервы медикаментов, оборудования и вакцин. В качестве первого шага ЕС мобилизовал свой медицинский резерв для закупки таблеток йодида калия, которые могут быть использованы для защиты людей от вредного воздействия радиации. Уже почти 3 миллиона йодидных таблеток были доставлены в Украину через Механизм гражданской защиты ЕС с помощью Франции и Испании. Еврокомиссия также планирует создать специальный резерв для обеззараживания. Он будет включать в себя подготовленный персонал, оборудование для обеззараживания людей, инфраструктуры, зданий, транспортных средств или критически важного оборудования, которые подверглись воздействию химических и ядерных реагентов. По просьбе пострадавшего государства-члена мобильный резерв будет отправлен на место аварии. Базироваться резерв будет в Хорватии, Германии и Испании. Первоначальный бюджет проекта — 66,7 миллиона евро.

Почему это важно? До недавних пор вопросы военной и гражданской обороны находились преимущественно вне компетенции ЕС. Однако уже в прошлом году Еврокомиссия приступила к разработке новой стратегии военной безопасности. Нынешние решения являются продолжением создания механизма гражданской защиты rescEU, запущенного в свете эпидемии Covid-19. В Еврокомиссии подчеркивают, что экстремальные погодные условия и возникающие угрозы, такие как коронавирус и инциденты с ядерными и химическими веществами, могут ослабить способность государств-членов ЕС помогать друг другу, особенно когда несколько европейских стран сталкиваются с одним и тем же типом катастроф одновременно. Новый механизм гражданской защиты rescEU должен обеспечить дополнительный уровень защиты. Резерв rescEU на 100% финансируется из бюджета ЕС. В чрезвычайной ситуации он будет использован для оказания помощи всем странам ЕС, а также соседним с ЕС странам.

Прецедент: у Венгрии отберут еврофонды

Что случилось? Евросоюз впервые в своей истории применит механизм верховенства права, позволяющий сократить выплаты стране из бюджета ЕС. Беспрецедентные санкции будут направлена против Венгрии, которая неоднократно критиковалась Брюсселем за отход от принципов правового государства. Еврокомиссия обвиняет руководство страны в коррупции и нецелевом использовании еврофондов.

Почему это важно? Заявление Еврокомиссии о готовности применить механизм верховенства права было сделано через два дня после скандальной победы Виктора Орбана на президентских выборах. Как пишет Deutche Welle, в правительстве Венгрии решение Брюсселя определенно связывают с очередным успехом партии Орбана "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз", которая управляет страной уже 12 лет и не скрывает своего антиевропейского настроя. Ранее Еврокомиссия уже заморозила финансовую помощь для Венгрии из фонда борьбы с последствиями коронавируса. Механизм верховенства закона ЕС действует с 2021 года. Он позволяет Еврокомиссии прекращать выдачу средств из бюджета ЕС тем странам, где есть риск нецелевого использования денег из бюджета ЕС из-за нарушения принципа верховенства права. Польша и Венгрия попытались механизм в судебном порядке, но безуспешно.

Молодежь приглашается в бесплатное путешествие

Что случилось? Начался очередной прием заявок от молодых людей, желающих получить бесплатное путешествие по Европе в рамках программы Евросоюза DiscoverEU. В этом году такая возможность будет доступна 70 тысячам молодых европейцев. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 апреля. Для жителей Латвии зарезервировано145 билетов.

Почему это важно? Цель программы DiscoverEU — позволить европейской молодежи исследовать культурное разнообразие ЕС, получить опыт свободы передвижения и расширить круг знакомств. Участвовать в конкурсе могут молодые люди, которые родились в период с 1 июля 2003 года по 30 июня 2004 года и являются гражданами или постоянными жителями одной из стран ЕС, а также Исландии, Лихтенштейна, Северной Македонии, Норвегии, Сербии и Турции. Заполнить анкету можно на портале европейской молодежи. С 2018 года на получение 130 тысяч доступных проездных билетов претендовали более 860 тысяч кандидатов. От Латвии бесплатные билеты за пять лет получили 519 латвийцев с гражданством или ПМЖ в Латвии. Всего в конкурсе участвовало четыре тысячи латвийцев.