Отравление Навального обсудят на саммите ЕС 15-16 октября

Главы государств и правительств ЕС на следующем саммите 15-16 октября вновь обсудят ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и возможную совместную реакцию европейского сообщества на произошедшее.

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Как сообщила в пятницу, 2 октября, канцлер ФРГ Ангела Меркель, сначала Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна завершить свои исследования.

"Тогда через две недели мы вернемся в формате Европейского совета к этой теме", — цитирует Меркель агентство dpa.

Глава правительства Германии приветствовала тот факт, что главы государств и правительств Евросоюза 1 октября в Брюсселе единогласно осудили отравление оппозиционера. В совместном заявлении по итогам встречи, в частности, говорилось: "Использование химического оружия представляет собой серьезное нарушение международного права". Кроме того, участники саммита призвали РФ к полноценному сотрудничеству с ОЗХО в интересах выявления виновного.

Лаборатории трех стран ЕС нашли в анализах Навального следы "Новичка"

Алексей Навальный потерял сознание 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске политика госпитализировали. 22 августа Навального доставили для лечения в Берлин. Россиянин 18 суток находился в искусственной коме.

Эксперты спецлаборатории вооруженных сил Германии по просьбе берлинской клиники "Шарите" провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли лаборатории в Швеции и Франции.

В интервью еженедельнику Der Spiegel Навальный возложил ответственность за отравление на президента РФ Владимира Путина и добавил, что намерен вернуться в Россию. Кремль же обвинил оппозиционера в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США. Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на создателя Фонда борьбы с коррупцией и направила Берлину несколько запросов о правовой помощи, которые находятся на рассмотрении немецких властей.