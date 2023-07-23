Озабочены ли европейцы изменением климата и удастся ли договориться с Южной Америкой. Евродайджест: главные события недели

В Брюсселе впервые за восемь лет прошел саммит лидеров ЕС и стран Южной Америки, Евросоюз ввел санкции против нарушителей прав человека из Афганистана, России и других государств, Еврокомиссия подписала соглашение с Тунисом по борьбе с нелегальной миграцией, а новый Eurobarometer показывает, что латвийцы считают изменение климата серьезной проблемой значительно реже, чем остальные европейцы. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Впервые за восемь лет прошел саммит ЕС и стран Южной Америки

Что случилось? В понедельник и во вторник в Брюсселе встретились главы 27 государств Евросоюза и 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. На первый за восемь лет саммит ЕС и объединения CELAC возлагали большие надежды — но ни заручиться единогласной поддержкой заокеанских партнеров по вопросу российского вторжения в Украину, ни заключить торговую сделку с блоком Mercosur, который объединяет крупнейшие экономики региона, лидерам Европы не удалось. Вместе с тем, участники саммита подтвердили приверженность общим ценностям, а Евросоюз обязался инвестировать в Южную Америку 45 млрд евро в рамках программы Global Gateway. "Этот саммит стал для старых друзей новым началом. Сейчас времена больших геополитических перемен, и друзьям-единомышленникам, таким как ЕС с латиноамериканскими и карибскими партнерами, необходимо сблизиться", — прокомментировала это решение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Что это значит? Споры о касающихся войны в Украине формулировках в итоговом коммюнике начались задолго до самого саммита, чуть не стали поводом для дипломатического скандала и только усилились в первый день встречи. Традиционные союзники Кремля из числа стран CELAC — например, Куба и Никарагуа — категорически отвергли предложенные Брюсселем варианты декларации. В итоге после долгих дискуссий формулировки были заметно смягчены: с "решительного осуждения" до "выражения озабоченности" и призыва соблюдать резолюции Генассамблеи ООН и международное право ради глобальной безопасности и всеобщего благополучия. Впрочем, даже такой документ представители Никарагуа все равно не подписали.

Переговоры о зоне свободной торговли с Mercosur в том же коммюнике упомянуты лишь вскользь, хотя за месяц до саммита фон дер Ляйен специально отправилась в турне по Южной Америке, чтобы попробовать активизировать дискуссии. Брюссель по-прежнему надеется заключить сделку до конца года. Страны региона готовы торговать с ЕС, но, с одной стороны, очень не хотят, чтобы это напоминало взаимодействие времен колониализма, с другой стороны, боятся, что не смогут соответствовать высоким экологическим стандартам, соблюдения которых требует европейское законодательство, и из-за этого в итоге окажутся под санкциями.

Чтобы помочь странам CELAC в развитии и переходе к зеленой экономике, Евросоюз обязался вложить в регион 45 млрд евро до 2027 года. Эти деньги пойдут на реализацию 135 инициатив в разных государствах, в частности, на совместные проекты по защите лесов Амазонии и устойчивому использованию других природных ресурсов, развитие местного производства лекарств, финансирование зеленой экономики, развитие образования и снижение уровня бедности. Также на эти средства расширят и модернизируют телекоммуникационные сети в Бразилии и на Ямайке, построят метро в Колумбии и переведут общественный транспорт на электробусы в Коста-Рике.

Евросоюз ввел санкции против причастных к нарушению прав человека в России, Афганистане и других странах

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Что случилось? В четверг Совет ЕС расширил санкционный список, в который вносят лиц, ответственных за нарушения прав человека за пределами Евросоюза. Ограничения затронули высокопоставленных чиновников из Афганистана, военных из Южного Судана, ЦАР и России, а также сотрудников и партнеров правительства Москвы, ФСБ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ. По мнению Брюсселя, эти люди, учреждения и компании ответственны за нарушение прав человека в различных областях: от гендерного насилия и отказа в праве на образование до военных преступлений, незаконной слежки и издевательств над находящимся в тюрьме российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Что это значит? В санкционный список были включены, в частности, высокопоставленные талибы — и.о. министра образования и юстиции, а также и.о. главы Верховного суда Афганистана, которые ограничили афганских девочек и женщин в праве на образование, на доступ к правосудию и на равное отношение. Ограничения против офицера армии Южного Судана, лидера вооруженного Народного фронта возрождения ЦАР и командира 30-й мотострелковой бригады ВС РФ введены за нападения на мирное население в ходе вооруженных конфликтов, систематически сопровождавшиеся сексуальным и гендерным насилием. Под санкции также попали чиновники и отдельные подразделения мэрии Москвы, а также связанные с ними компании, внедрявшие по заказу городского правительства систему распознавания лиц — ее впоследствии использовали не для поиска преступников, а для преследования оппозиционеров и активистов. Запретные меры введены и в отношении руководства колонии, куда по политически мотивированному решению суда был помещен Алексей Навальный, а также офицера ФСБ, причастного к отравлению политика Владимира Кара-Мурзы (он сам недавно был приговорен к 25 годам заключения).

Расположенные в юрисдикции стран ЕС активы всех включенных в санкционный список физических и юридических лиц будут заморожены, въезд на территорию Евросоюза людей, против которых были введены ограничения, запрещен. Гражданам, компаниям и учреждениям ЕС запрещено предоставлять средства и иную помощь тем, против кого были введены ограничительные меры.

Eurobarometer: латвийцы меньше остальных европейцев озабочены изменением климата

Что случилось? 77% европейцев считает, что изменение климата — это "очень серьезная проблема", следует из опубликованных в четверг результатов нового Eurobarometer. В прошедшем в мае опросе приняли участие более 26 тысяч человек (в том числе 1022 жителя Латвии). Выяснилось, что 63% респондентов предпринимают самостоятельные действия для борьбы с изменением климата, но все-таки считают, что основная доля ответственности лежит на национальных правительствах, европейских институтах и бизнесе. "Результаты этого опроса — убедительное напоминание о том, что общественная поддержка Европейского зеленого курса остается такой же высокой, как и прежде. Политики и лица, принимающие решения, должны прислушаться к этому призыву", — прокомментировал данные Eurobarometer исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс.

Что это значит? Опрошенные латвийцы не в полной мере разделяют взгляд большинства европейцев; так, изменение климата назвали серьезной глобальной проблемой только 54% респондентов в Латвии (в среднем по ЕС — 77%). Число жителей страны, которые сами предпринимают различные действия для защиты природы, также ниже среднеевропейского. Например, сортируют мусор 57% латвийцев и 70% европейцев, отказываются от пластиковых пакетов в супермаркете и другой избыточной упаковки 48% и 53% соответственно, выбирают для дальних поездок автомобильный или железнодорожный транспорт вместо самолета — 5% и 11%. Одновременно 22% опрошенных в Латвии заявили, что странам ЕС стоит замедлить зеленый переход и на время кризиса вернуться к активному использованию ископаемого топлива (это почти вдвое больше, чем в среднем в Евросоюзе). С подробными результатам Eurobarometer на латышском языке можно ознакомиться здесь.

Евросоюз заключил "стратегическое" соглашение с Тунисом. Основная цель — борьба с нелегальной миграцией

Что случилось? В прошлое воскресенье был подписан Меморандум о взаимопонимании между ЕС и Тунисом, который утверждает согласованный в середине июне комплексный пакет мер по активизации партнерства с североафриканской страной. От лица Евросоюза документ подписал еврокомиссар по вопросам добрососедства и расширения Оливер Вархели, от лица Туниса — госсекретарь министерства иностранных дел, миграции и живущих за рубежом тунисцев Мунир бен Ржиба. На церемонии также присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон-дер Ляйен, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Туниса Каис Саид. "Наши представители усиленно работали, чтобы быстро подготовить надежный пакет — инвестицию в наше общее процветание и стабильность, инвестицию в будущие поколения", — заявила фон дер Ляйен.

Что это значит? Тунис — ключевая точка для нелегальной миграции из Африки в Европу (до итальянского острова Лампедуза отсюда всего 130 км). По данным Международной организации по миграции, в 2022 году в Средиземном море погибли и пропали без вести 2406 человек, пытавшихся незаконно перебраться в ЕС. Ситуацией озабочены не только итальянцы, но и тунисцы — в последнее время в стране, отмечает Euractiv, участились конфликты с приезжими (в том числе с летальным исходом), а власти просто вывозят нелегальных мигрантов из городов в пустыню, к границам с Алжиром и Ливией.

Меморандум закрепляет обещание ЕС выделить 105 млн евро для поддержки мер по сдерживанию незаконной миграции (в том числе на усиление пограничного контроля, борьбу с контрабандой, проведение поисково-спасательных работ и т.д.), 150 млн евро в качестве срочной макрофинансовой помощи и еще 900 млн евро в виде кредита, если власти Туниса уладят свой спор с МВФ (тогда эти деньги пойдут на развитие торговли и зеленой энергетики). Документ уже вызвал возмущение депутатов Европарламента, которые назвали соглашение "непрозрачным", не учитывающим сообщения правозащитников об отношении к мигрантам в Тунисе и даже потенциально незаконным (по мнению членов ЕП, у фон дер Ляйен, Мелони и Рютте не было мандата для подписания документов от лица всей Европы). В свою очередь, Amnesty International считает, что ЕС стал "соучастником неизбежных страданий", проигнорировав сообщения о том, как с беженцами из стран южнее Сахары обращаются в Тунисе.