Ожидание войны, заморозка еврофондов и всплеск гомофобии. Евродайждест: пять главных событий недели

Неделя прошла на фоне обострения конфликта между Россией и Западом. Европейские авиакомпании в целях безопасности начали сокращать полеты над Украиной, а Евросоюз, несмотря на существование НАТО, представил собственный план развития оборонной промышленности. Delfi коротко рассказывает о том, что волновало Европу на этой неделе.

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Еврофонды в обмен на идеологию

Что случилось? Европейский суд в Люксембурге отклонил жалобы Польши и Венгрии на правовой механизм, позволяющий урезать выплаты из бюджета ЕС странам-членам за отход от стандартов правового государства. На практике это означает, что Еврокомиссия может финансово наказывать государства за попытки коррупции, злоупотребления с еврофондами или подрыв независимости судебной власти. Предполагается, что уже в ближайшие месяцы Еврокомиссия потребует остановить выплату денег Венгрии и Польше.

Почему это важно? Механизм верховенства права ЕС, позволяющий Еврокомиссии "наказывать евро" за отход от принципов европейского права, вступил в силу в 2021 году. Однако Венгрия и Польша решили оспорить в суде принятое регулирование, из-за чего Еврокомиссия притормозила действие санкций. Начало процесса, однако, не помешало Брюсселю лишить Будапешт и Варшаву грантов из нового фонда восстановления после пандемии, откуда Венгрии полагалось 7,2 млрд. евро, а Польше — 23 млрд. евро.

Нынешнее решение суда позволяет Еврокомиссии заблокировать также "традиционные фонды", предназначенные для реализации крупных инвестиционных проектов. Главные претензии к Польше касаются ее судебной системы, которая, по мнению Брюсселя, больше не является независимой. В свою очередь, Венгрия в нарушении правил использует средства ЕС для госзакупок у поставщиков, связанных с партией премьера.

Решение Еврокомиссии о блокировке средств потребует одобрения квалифицированного большинства на уровне Совета ЕС (по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих не менее 65% населения блока). Европейские СМИ отмечают, что после Венгрии и Польши под санкции рискуют попасть Болгария и Румыния, имеющие серьезные проблемы с коррупцией. Для запуска механизма должны быть соблюдены два условия: нарушение принципа верховенства права и (хотя бы потенциальный) ущерб бюджету ЕС, то есть оштрафовать страну только за нарушение свободы слова или прав меньшинств на образование, скорее всего, не получится.

Евросоюз против "золотых виз"

Что случилось? Комитет по гражданским свободам и правосудия Европарламента требует ужесточить выдачу так называемых "золотых паспортов" и "золотых виз", с помощью которых богатые иностранцы получают право на жительство в ЕС. Депутаты Европарламента хотят, чтобы государства-члены проводили более тщательную проверку биографических данных заявителей и членов их семей, а также внимательно анализировали источники получения средств. Евродепутаты также хотят запретить посредникам участвовать в оформлении виз, считая, что это снижает прозрачность процедуры.

Почему это важно? Различные схемы выдачи "золотых виз" и/или "золотых паспортов" сейчас действуют в 12 странах ЕС. По данным Европарламента, в период с 2011-го по 2019-й механизмом "инвестиции в обмен на прописку" воспользовались порядка 130 тысяч иностранцев. Это принесло странам ЕС доход в размере более 21,8 млрд. евро.

Доклад Комитета будет обсуждаться на пленарном заседании Европарламента в начале марта. Если большинство депутатов одобрят инициативу, к разработке нового регулирования должна будет подключиться Еврокомиссия. ЕК уже высказывала претензии в адрес Мальты и Кипра, которые особенно активно зарабатывают на "золотых паспортах".

Европейские авиаперевозчики покидают Украину

Что случилось? Международные авиакомпании прекращают полеты над Украиной. Такое решение на этой неделе приняли KLM-Air France и Emirates. British Airways направляет свои рейсы в Азию в обход Украины. Lufthansa также рассматривает возможность изменения маршрутов, пишет Euobserver. У тех перевозчиков, которые продолжают летать над Украиной, возникают проблемы со страховым покрытием и оценками риска.

Крупные арендодатели самолетов требуют от авиакомпаний вернуть воздушные судна на территорию ЕС. Правительство Украины, стремясь сохранить свое небо открытым, пообещало выделить почти 600 млн. долларов "для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний", однако некоторым компаниям, например, Ukraine International Airlines, все равно придется вернуть несколько авиалайнеров в Европу, пишет Politico.

Почему это важно? Спекуляции вокруг возможного нападения России на Украину влияют на поведение европейского бизнеса. Так, в четверг, 17 февраля, после того, как Киев обвинил пророссийских сепаратистов в провокации, на биржах был зафиксирован заметный спад стоимости акций европейских компаний. Опасения авиакомпаний подпитываются памятью о крушении "Боинга" рейса МН17 в небе над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Агентство ЕС по авиационной безопасности сейчас внимательно следит за ситуацией. Уровень риска полетов над Украиной, по рейтингу Osprey Flight Solutions, уже повышен с умеренного до высокого. Чиновники европейской авиации признают, что если в результате эскалации Россия запретит европейским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство, это создаст огромные проблемы для многих дальних перелетов между Европой и Азией.

ЕС наращивает оборонные мощности

Что случилось? Еврокомиссия хочет укрепить оборонную промышленность Европы. Во вторник, 15 февраля, Комиссия представила пакет инициатив, направленных на создание интегрированного конкурентоспособного оборонного рынка, в том числе, за счет повышения взаимодействия между странами и реализации крупных инвестиционных проектов.

Для повышения эффективности затрат Еврокомиссия призывает страны максимально согласовывать свои закупки в оборонной сфере, а также совместно работать над исследованиями по вопросам безопасности. До конца года Еврокомиссия обещает инвестировать в Европейский фонд обороны 1,9 млрд. евро. Это должно дать импульс для развития стратегически важной инфраструктуры и более активного обмена информацией.

Почему это важно? Разговоры о том, что Европе нужна собственная армия, ведутся уже несколько лет. До сих пор главным противником проекта являлась Великобритания, видевшая в этом риск конкуренции с НАТО. Франция и Германия, напротив, всячески поддерживали идею развития собственных военных мощностей, впрочем, также подчеркивая, что этот проект не должен дублировать Североатлантический Альянс.

После "брекзита" смелая инициатива становится вполне реальной. Хотя большинство стран ЕС входят в НАТО, опросы общественного мнения Eurobarometer показывают, что 60-70% европейцев поддерживают идею создания автономных сил обороны. В рамках разрабатываемой стратегии Еврокомиссия намерена повысить координацию стран по вопросам предотвращения кибератак и реализации проектов, связанных с освоением космоса. Обсуждение оборонных планов ЕС назначено на 10-11 марта во время неофициального саммита во Франции.

В Европе усиливается гомофобия

Что случилось? В 2021 году в странах Европы заметно усилилась официальная риторика против ЛГБТ+, что подпитывало волну преступлений на почве ненависти к сексуальным меньшинствам, говорится в новом докладе ILGA-Europe. Правозащитники отмечают, что речь идет не только о Польше, где местными властями были предприняты попытки создать "зоны, свободные от геев", и Венгрии, где летом прошлого года законом запретили распространять среди несовершеннолетних материалы, "поощряющие изменение пола или гомосексуальность".

Среди проблемных стран в отчете упомянуты даже традиционно прогрессивные государства Западной Европы. Так, в Германии количество преступлений на почве ненависти против ЛГБТ+ за год увеличилось на 39%, а во Франции получена информация о почти четырех тысячах случаев проявление агрессии в отношении сексменьшинств.

Почему это важно? Правозащитная организация ILGA-Europe, представляющая интересы лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, ежегодно публикует рейтинг стран по степени их толерантности к сексменьшинствам. Латвия в них традиционно занимает одно из последних мест в Европе, в первую очередь, из-за того, что в нашей стране до сих пор не предусмотрена возможность регистрации официального партнерства между людьми одного пола.

Согласно новому докладу ILGA-Europe, в прошлом году в Латвии из социальных сетей было удалено более 300 постов, направленных против ЛГБТ+. Десять из них были переданы в полицию, по трем возбуждено уголовное дело. Виновными в разжигании ненависти к сексменьшинствам, что запрещено статьей 150 Уголовного Закона, были признаны три человека. В докладе упомянуто, что латвийская прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела по делу профессора Рижского университета им. Страдыня Дениса Ханова, подвергшегося нападению на почве гомофобии.