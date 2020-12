Палата общин Великобритании одобрила сделку об отношениях после Brexit

Нижняя палата британского парламента одобрила Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement) после выхода Великобритании из ЕС. В среду, 30 декабря, за принятие договора проголосовал 521 член Палаты общин, против высказались 73 депутата.

Перед началом дебатов в парламенте премьер-министр Борис Джонсон призвал депутатов одобрить соглашение с ЕС. Как ожидается, до конца дня документ будет принят и Палатой лордов.

WATCH LIVE: My update to the @HouseOfCommons on our deal with the European Union. https://t.co/QANkK32L5Z