Pfizer и BioNTech подали заявку на использование в Евросоюзе вакцины от коронавируса
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения условного разрешения на использование разработанной ими вакцины от коронавирусного заболевания Covid-19.

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"Pfizer Inc. и BioNTech SE в понедельник, 30 ноября, подали официальную заявку в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) на получение разрешения на условную поставку (на рынок) их потенциальной вакцины BNT162b2 от Covid-19", - говорится в пресс-релизе BioNTech, распространенном во вторник.

Эта вакцина показала эффективность в 95% на завершающем испытании.

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Интерфакс

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Интерфакс

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