План Маршалла для Украины. Олаф Шольц и Урсула фон дер Ляйен о том, каким видят процесс восстановления

С начала российского вторжения в Украину украинцы демонстрируют невероятное мужество. Их решимость и стойкость в борьбе с нарушениям международного права впечатляют. Именно это побудило нас собраться 25 октября в Берлине, чтобы обсудить с экспертами, как международное сообщество может лучшим образом помочь и поддержать Украину в процессе ее восстановления.

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Форма, в которой будет осуществляться реконструкция, повлияет на будущее Украины. Будет ли это страна, основанная на верховенстве права и сильных институциях? Будет ли она иметь динамичную и современную экономику? Будет ли это живая демократия, которая станет частью Европы? Всегда надо быть осторожным с историческими сравнениями, но речь идет, по сути, о создании нового Плана Маршалла* для 21-го века. Эта задача займет поколения, но начаться она должна уже сейчас.

Что мы и наши украинские партнеры можем почерпнуть из прошлого опыта реконструкции? Как можно организовать и профинансировать такой огромный долгосрочный проект? Какие структуры необходимы для обеспечения должной прозрачности и доверия инвесторов? Вот некоторые из вопросов, которые мы намерены обсудить во вторник в Берлине с экспертами и представителями из Европы, стран G7, G20, международных организаций, гражданского общества и, прежде всего, Украины.

Страдания украинцев неизмеримы, жертвы, которые они оплакивают каждый день, многочисленны, а влияние путинской войны на жизнь миллионов украинцев невероятно глубоко. То, что мы как общество можем сделать — и делали с первого дня войны — это активно и надежно поддерживать Украину. Мы ввели жесткие санкции против России. Мы поставляли оружие, поддерживали украинскую экономику и помогали людям в их повседневной жизни. Мы облегчили доступ на наш внутренний рынок для украинского экспорта и приостановили пошлины на импорт.

На сегодня более 8 миллионов украинцев нашли убежище и защиту от путинских бомб и ракет в Европе, которая дала им моментальный доступ к рынку труда, школам, медицинскому обслуживанию и жилью. Вместе со странами G7 и партнерами по G20 мы боремся с глобальными последствиями войны, включая мировой голод, энергетический и экономический кризисы.

Международное сообщество оказало значительную финансовую поддержку. Страны G7, Европейский союз и его члены на сегодня обеспечили экстренной помощи Украине более чем 35 миллиардов евро. Эти деньги должны покрыть неотложные потребности Украины, чтобы, несмотря на войну, ее администрация продолжала функционировать; учителя, полиция, врачи и солдаты получали зарплату; а также всем было доступно медицинское обслуживание.

Помимо этой экстренной помощи, надо уже сегодня начинать думать о реконструкции страны, хотя мир кажется еще таким далеким. Планировать восстановление разрушенных домов, школ, дорог, мостов, инфраструктуры и энергоснабжения, чтобы страна могла быстро встать на ноги. Украине нужна база, чтобы запустить свою экономику, как только война закончится.

Главное, вместе взяться за это важное дело. Об этом договорились G7 и европейские институции. Это огромная задача. Всемирный банк оценивает ущерб от войны на данный момент в 350 миллиардов евро. И разрушение продолжается, что показали атаки за последних нескольких дней. Ни Украина, ни отдельные партнеры не смогут оплатить такие счета в одиночку. Мы все должны протянуть руку помощи — ЕС, "Большая семерка", наши партнеры везде и всюду. В команде должны быть международные финансовые институты и ведущие международные организации. В долгосрочной перспективе частным инвесторам и компаниям тоже будет важно вкладывать средства в восстановление Украины.

Чем яснее и прозрачнее будет использование денег, тем выше станет готовность помочь. Поэтому мы вместе с нашими украинскими друзьями заботимся о том, чтобы поддержка достигала мест, где она наиболее необходима. Вместе с нашими партнерами по G7 и другими странами, при поддержке международных организаций и Украины, мы намерены заложить основы инклюзивной донорской платформы для координации процесса, чтобы немедленно начать восстановление разрушенной инфраструктуры и приступить к долгосрочной

реконструкции. Совместная платформа станет основным инструментом сотрудничества и координации европейской и международной поддержки. Речь идет о руководстве проектом реконструкции и техническом сопровождении. При этом мы установим самые высокие стандарты прозрачности, эффективности, аудита и мониторинга проектов.

Европейский Союз должен сыграть важную роль. Этим летом Украина получила статус кандидата в члены ЕС. Таким образом, путь к реконструкции станет для нее одновременно и путем в Евросоюз. Это также означает, что украинскую экономику будущего надо делать более устойчивой и более цифровой. Необходимо обеспечить соблюдение самых строгих стандартов верховенства закона и создание эффективного антикоррупционного чиновничьего аппарата. Это те ценности, за которые выступает Европа и которые также помогут завоевать доверие инвесторов и доноров.

Мы все согласны с тем, что поддержка Украине — это не только правильно, но и в наших интересах. Украина борется не только за свой суверенитет и территориальную целостность, но и против попытки Путина силой изменить границы и вызвать войну и разрушения у соседей. Украина также защищает международный порядок, основанный на правилах, основу нашего мирного сосуществования и процветания во всем мире. Так что, поддерживая Украину, мы строим свое будущее и будущее нашей общей Европы.

* План Маршалла — программа помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутая в 1947 году американским госсекретарем Джорджем К. Маршаллом и вступившая в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.