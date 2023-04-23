ПМЖ за три года, киберсолидарность и контроль за криптовалютой. Евродайджест: главные события недели

Депутаты Европарламента предварительно одобрили пакет законов о миграции и политике предоставления убежища, Еврокомиссия предложила реформировать меры антикризисного управления в банковской сфере и создать общеевропейскую систему противодействия киберугрозам, а транзакции в криптовалюте теперь регулирует специальный закон. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Европарламент начнет переговоры со странами ЕС о пакете миграционных реформ

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента поддержали решение о начале переговоров с компетентными органами государств ЕС по ключевым вопросам, связанным с миграцией, предоставлением убежища и выдачей видов на жительство гражданам третьих стран. Всего речь идет о четырех законопроектах, старт обсуждений по ним одобрило подавляющее большинство парламентариев. Против выступили представители правых и националистических партий в Европарламенте, упрекнувшие коллег в излишней поспешности. "Предполагается, что этот пакет законов будет принят любой ценой до выборов в Европарламент в 2024 году и возможного прихода нового парламентского большинства, которое могло бы захотеть его заблокировать", — сетует депутат Жан-Поль Гарро из французского "Национального объединения".

Что это значит? Центральный законопроект, который будут обсуждать с национальными правительствами, — регламент совместного управления миграцией, который устанавливает усовершенствованные критерии для определения ответственности государств-членов ЕС при рассмотрении заявки на получение убежища. Согласно этим правилам, государствам, испытывающим миграционное давление, будет предоставлена помощь на основании принципа солидарности. Другой законопроект регулирует реакцию на наступление кризисных ситуаций в конкретном государстве, куда резко возрастает приток мигрантов. Также Европарламент выступает за создание свода правил по проверке граждан третьих стран, которые въезжают в Евросоюз, не имея на то оснований. Депутаты предлагают, с одной стороны, регламентировать процедуру сбора информации о таких людях (в том числе о соответствии критериям предоставления убежища), с другой — наладить систему контроля за действиями пограничников, которых в случае необходимости можно будет привлечь к ответственности за нарушение прав человека.

Еще одна реформа, которую поддержали европарламентарии, направлена на помощь иностранцам, уже имеющим временный вид на жительство в Евросоюзе. Они смогут претендовать на получение постоянного ВНЖ уже через три года (сейчас этот срок, например, в Латвии составляет 5 лет). Принять решение о выдаче такого документа ответственный национальный орган будет должен в ускоренные сроки (60 дней вместо нынешних 90), а после этого обладатель ПМЖ сможет переехать в другую страну ЕС для работы или обучения без выполнения дополнительных юридических условий.

Депутаты Европарламента сообщили журналистам, что принятие всех этих законов может состояться уже до конца года.

Еврокомиссия предложила реформу антикризисного управления в банковской сфере

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия опубликовала проект актуализации законов о европейской системе управления банковскими кризисами и страхования депозитов. В новой редакции акцент предлагается сделать на средние и малые финансовые организации — исходя из недавнего опыта, в случае проблем с такими банками в странах ЕС использовались неэффективные инструменты. "Эта реформа улучшит наши возможности по обеспечению беспрепятственного ухода с рынка любого банка, независимо от его размера или бизнес-модели, с использованием инструментов, созданных для этой цели. Это самый эффективный способ справиться с банкротством банков для нашей экономики, налогоплательщиков и, в конечном счете, для финансовой стабильности. Вкладчики также выиграют, поскольку они с большей вероятностью сохранят непрерывный доступ к своим счетам", — заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс.

Что это значит? Предложение Еврокомиссии предполагает, что национальные финансовые регуляторы необходимо обеспечить максимально широким набором инструментов, которые позволят организовать упорядоченный выход с рынка обанкротившегося банка. Это позволит обезопасить вкладчиков в случае, когда организация не может самостоятельно разрешить кризисную ситуацию, и одновременно сохранить финансовую стабильность в стране. В то же время, компетентные органы получат дополнительные возможности по обеспечению клиентам доступа к их средства (например, за счет перевода вкладов в другие банки). В число вкладчиков, чьи деньги будут гарантированно защищены, включат государственные учреждения, а также клиентов компаний, занимающихся инвестициями и электронными деньгами. Соответствующие законопроекты в будущем обсудят в Совете ЕС и Европарламенте.

Европарламент принял законы о контроле за криптовалютными переводами

Что случилось? В четверг депутаты Европарламента одобрили принятие двух законопроектов, регулирующих использование криптовалют в странах блока. Нововведения позволят отслеживать схемы по отмыванию денег и финансированию преступной деятельности, а также смогут защитить владельцев криптокошельков. "Потребители будут иметь всю необходимую им информацию, и нужно будет отслеживать все основные риски, связанные с криптоактивами. […] Европейская индустрия криптоактивов теперь имеет четкое регулирование, которого нет в таких странах, как США", — отметил евродепутат Стефан Бергер. "Парламент и Совет нашли справедливый компромисс, который сделает более безопасным хранение и торговлю криптовалютными активами для законопослушных граждан. Однако преступникам, террористам и лицам, уклоняющимся от санкций, будет сложнее использовать криптоактивы не по назначению", — добавила его коллега Асита Канко.

Что это значит? Первый законопроект предполагает, что криптовалютные переводы, как и традиционные финансовые операции, должны быть отслеживаемыми, а в случае подозрений провайдер может и должен их заблокировать. Любая транзакция в криптовалюте должна сопровождаться информацией о происхождении средств и их получателе — это же правило действует при совершении простого банковского перевода. Эти меры будут распространяться на операции на сумму более 1000 евро, осуществляемые между автономным (т.е. частным) и размещенным кошельком, который принадлежит поставщику криптовалютных услуг. Изменения не затронут переводы от человека к человеку, если в транзакции не используются услуги провайдера.

Также Европарламент одобрил закон о рынках криптовалют (MiCA). Он обязывает тех, кто выпускает и торгует криптовалютами, раскрывать информацию о своих продуктах и контролировать транзакции. Отдельное внимание в MiCA уделено борьбе с манипулированием рынком, отмыванием денег и финансированием преступной деятельности через криптовалюты. Для противостояния злоумышленникам Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) создаст публичный реестр провайдеров, не соответствующих требованиям и работающих в ЕС без разрешения.

Решения Европарламента теперь должны поддержать в Совете ЕС, после чего законы будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.

Еврокомиссия предложила принять Закон о киберсолидарности

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия выступила с инициативой принять закон, который поможет странам ЕС укрепить свою защиту в киберпространстве и повысить готовность критически важных объектов к атакам. Этой цели, считают в Брюсселе, можно добиться как путем более активного сотрудничества между государствами-членами, так и инвестициями в обучение специалистов и развитие необходимой инфраструктуры. "Чтобы эффективно обнаруживать, реагировать и восстанавливаться после крупномасштабных угроз кибербезопасности, крайне важно, чтобы мы обеспечили устойчивые и срочные инвестиции в нашу кибербезопасность. Закон о киберсолидарности является важной вехой на нашем пути к достижению этой цели", — считает еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бреттон.

Что это значит? По задумке Еврокомиссии, в ЕС будет создан "Европейский киберщит" — общая система инфраструктуры, состоящая из национальных и международных центров по обеспечению кибербезопасности, которые будут обнаруживать и отвечать на угрозы с использованием самых современных технологий, а также предупреждать о них партнеров, в том числе органы власти. Будет разработан и механизм экстренного реагирования, в рамках которого проведут проверки на критически важных объектах и подготовят резервные службы из числа проверенных частных компаний. Предусмотрены и меры по анализу уже совершенных атак, которые позволят предотвратить их повторение, в том числе путем предоставления рекомендаций пострадавшим государствам и организациям. Общий бюджет "Европейского киберщита" составит 1,1 млрд евро, на две трети его создание профинансируют из средств ЕС. Предполагается, что он заработает в следующем году, перед этим соответствующий закон должны одобрить Европарламент и Совет Евросоюза.

Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по "закону о чипах"

Что случилось? Во вторник Совет Евросоюза сообщил, что достиг предварительного политического соглашения с представителями Европарламента о реформировании производства и продажи полупроводников в ЕС. В случае вступления в силу так называемого "закона о чипах" доля Евросоюза на мировом рынке полупроводников удвоится к 2030 году, а поставки этих компонентов, жизненно важных для современной электроники и "зеленой" энергетики, станут более надежными. "Новые правила представляют собой настоящую революцию для Европы в этом ключевом секторе. Быстрая реализация сегодняшнего соглашения превратит нашу зависимость в лидерство на рынке, нашу уязвимость — в суверенитет, наши расходы — в инвестиции. Закон о чипах поставит Европу на первое место в области передовых технологий, которые необходимы для "зеленого" и цифрового перехода", — заявила Эбба Буш, министр энергетики, бизнеса и промышленности Швеции (страна сейчас председательствует в Совете ЕС).

Что это значит? "Закон о чипах" был предложен Еврокомиссией в начале 2022 года и основывался на трех основных принципах: наращивании технологического потенциала ЕС в этой сфере, обеспечении надежных поставок в регион и создании системы реагирования на кризисные ситуации. Совет ЕC и Европарламент согласились на создание совместного предприятия для привлечения государственных и частных инвестиций объемом в 43 млрд евро. Для снижения зависимости от импорта полупроводников в Евросоюз предусмотрят меры поддержки предприятий, которые смогут производить чипы. При этом в пресс-релизе на сайте Совета ЕС подчеркивается важность международного сотрудничества и защита прав интеллектуальной собственности в этой сфере. До окончательного одобрения нововведений предложенные меры теперь обсудят и доработают в Совете и Европарламенте.