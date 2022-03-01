По ускоренной процедуре. Каковы шансы Украины вступить в ЕС?

В понедельник, на пятый день военных действий, правительство Украины обратилось к Евросоюзу с просьбой о "немедленном" принятии в ЕС по "новой специальной процедуре". Об этом журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский. DELFI изучил, каковы шансы Киева стать новым членом Евросоюза и как быстро это может произойти.

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Долгий путь в Европу

Накануне заявления Зеленского глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Euronews, что Украина должна будет стать частью Евросоюза, но не назвала никаких сроков. Эта позиция иллюстрирует общие настроения в Европе, которая на словах много лет обещает Украине поддержку и сближение, но старательно избегает конкретики. Впрочем, сейчас риторика может измениться. Сегодня, 1 марта, Европарламент на внеочередном заседании будет обсуждать ситуацию вокруг нападения России на Украину, и с высокой вероятностью в финальной резолюции появится предложение присвоить Киеву статус кандидата в ЕС.

Все последние дни эту идею публично озвучивали лидеры стран Балтии и Восточной Европы, а также ряд экспертов по европейской политике. В качестве одного из доводов приводится пример Балканских стран, с которыми Брюссель начал переговоры о членстве в 1999 году, реагируя, в первую очередь, на войну в Косово.

История отношений Украины и Евросоюза ведет отсчет с середины 90-х. При этом периоды сближения Киева и Брюсселя неизбежно провоцировали недовольство Москвы и, как следствие, политические кризисы внутри Украины. Самым известным из них стал "Евромайдан" — многотысячная акция протеста в 2013-2014 годах в ответ на решение президента Виктора Януковича отложить подписание соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. После смены власти договор все-таки был подписан.

Как отмечает Европейская служба внешних связей, с 2014 года ЕС и его финансовые институты выделили на поддержку реформ в Украине более 17 млрд. евро в виде грантов и кредитов, предоставляемых в зависимости от достигнутого прогресса. Проевропейские настроения в стране усиливаются. Согласно опросу украинского института Rating Group, опубликованному в середине февраля 2022 года, 68% жителей Украины поддерживали членство в ЕС. Для сравнения: в марте 2013-го свое будущее в составе Европы хотели видеть только 50% респондентов.

Впрочем, соглашение об ассоциации не является приглашением в ЕС. Для этого страна должна получить официальный статус кандидата. Киев не скрывал заинтересованности в таком сценарии. Во всяком случае, курс на вступление в Евросоюз и в НАТО прописан в конституции Украины (поправки внесены в 2019 году). Подать заявку на вступление в ЕС планировалось в 2024 году.

Сейчас Зеленский пытается форсировать процесс, вплоть до того, что ссылается на некую "новую специальную процедуру". На самом деле, ее не существует. Хотя теоретически действующее законодательство позволяет ее создать. Вопрос, захочет ли это сделать Брюссель.

Ящик Пандоры

Предоставление Киеву статуса кандидата, особенно по ускоренной процедуре, ставит перед Евросоюзом несколько сложных вопросов. Первый — что делать с другими претендентами, которые сейчас официально стоят в очереди. Среди них: Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания и Турция. Плюс имеется список стран из кандидатов в кандидаты ("потенциальные кандидаты" — это Косово, Босния и Герцеговина. С каждым из этих государств переговоры застряли на разных стадиях (во всех случаях Брюссель предъявляет в качестве условия список реформ). Неофициально считалось, что Запад не хочет торопиться с новой волной расширения, поскольку это означает дополнительные расходы на поддержку экономик новобранцев, очередной приток гастарбайтеров, недовольство профсоюзов, давление на системы соцобеспечения и т.д.

Второй вопрос, который возникнет в случае предоставления Киеву статуса кандидата: что делать с Грузией и Молдавией? До сих пор эти страны вместе с Украиной рассматривались как единый блок, требующий особого внимания ЕС из-за угрозы российского влияния. И Грузия, и Молдавия имеют опыт военных действий на своих территориях, поэтому каждая из них теоретически может потребовать таких же привилегий, как и Киев.

И третья проблема — это раскол мнений о будущем самого ЕС. После ухода Великобритании позиции тех, кто считает, что Евросоюз должен двигаться в сторону федерализации, стали сильнее. Но все равно остается противостояние со стороны стран Балтии и Вышеградской группы, мешающее активному продвижению законодательных реформ. Важен и аспект военного потенциала ЕС. Если Европа, как было анонсировано, собирается параллельно с НАТО наращивать собственные оборонные мощности, то правила приема новых кандидатов могут стать еще более жесткими.

В любом случае, как отмечают европейские СМИ, переговоры о вступлении Украины в состав ЕС будут долгими. Но отдельные привилегии для граждан Украины могут ввести и раньше — как на уровне отдельных стран ЕС, так и всего союза. Речь идет о дополнительной поддержке студентам, программах культурного и научного обмена, послаблениях при выдаче виз и права на работу в Европе и т.д. Уже достигнута договоренность, что украинцам, спасающимся от войны, предоставят право оставаться и работать в любой стране ЕС на срок до трех лет.