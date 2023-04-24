Politico: ЕС будет укреплять связи с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы ослабить влияние РФ и КНР
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Евросоюз разрабатывает планы по укреплению связей с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном, пишет Politico со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции внутренний документ ЕС. В Брюсселе считают эти страны "приоритетными" в борьбе с растущим влиянием России и Китая, отмечает издание.

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В документе, с которым ознакомились журналисты, описано, как ЕС может достичь улучшения отношений со всеми четырьмя странами. Предполагается, что Брюссель предложит партнерам как развитие торговых отношений, так и двусторонние проекты в области энергетики и безопасности, а также упрощение визового режима. Основная идея Евросоюза — подчеркнуть выгоды от взаимодействия с демократическими странами в сравнении с автократиями.

"Мы находимся в конкурентной геополитической среде: это не только битва нарративов, но и битва предложений. Нам нужно улучшить наше предложение и укрепить наши отношения", — говорится в документе. Собеседник Politico из числа высокопоставленных европейских чиновников подчеркнул, что "это огромная переориентация […] того, как Евросоюз проводит внешнюю политику".

Перечисленные в документе страны, пишут журналисты, — потенциальная опора для ЕС в богатых ресурсами регионах, где приходится соперничать за влияние с Россией и Китаем. Среди заявленных целей Брюсселя — вовлечение этих государств в противодействие военной агрессии РФ против Украины. В частности, основной интерес Евросоюза в отношениях с Казахстаном, пишет Politico, заключается в минимизации транзита подсанкционных товаров в Россию через территорию этой страны.

По словам журналистов, инициативу сегодня обсудят министры иностранных дел стран ЕС.

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