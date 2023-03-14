Politico: в Евросоюзе разрабатывают свой закон об "иноагентах"

Европейские власти разрабатывают закон, который обяжет неправительственные организации, консалтинговые компании и академические учреждения раскрывать информацию о финансировании из-за пределов ЕС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника в руководстве Евросоюза.

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Подготовка законопроекта, уточняет издание, находится "на очень ранней стадии", а работу над ним возглавляет вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова. По словам собеседника Politico в ЕК, процесс планируют завершить в мае.

В нынешнем черновом варианте европейский закон схож с аналогичными актами, принятыми в США и Австралии. Американский закон о регистрации иностранных агентов с 1938 года обязывает лоббистов, работающих от имени иностранных правительств, проходить процедуру регистрации в ответственном органе федеральной власти.

По данным Politico, маловероятно, что европейский закон об "иноагентах" затронет физических лиц, как это происходит в России. В то же время, коммерческие и некоммерческие организации в случае его принятия будут обязаны раскрывать финансирование, полученное из-за границы.

В последнее время Евросоюз сталкивается с регулярными попытками иностранного вмешательства. Politico приводит в качестве примеров российские кибератаки, китайские гранты для университетов, направленные на изменение риторики о правах человека, и наконец "Катаргейт" — так называют скандал вокруг уже бывшего вице-президента Европарламента Евы Кайли, которую уличили в лоббировании интересов ближневосточной страны за вознаграждение.

Критики инициативы отмечают, что время для разработки европейского закона об "иноагентах" выбрано крайне неудачно с учетом недавних протестов в Грузии против принятия похожего законопроекта, которые закончились успехом демонстрантов. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл его несовместимым со стандартами и ценностями Евросоюза.

"Очевидно, что это деликатный вопрос. Мы все еще находимся на ранних этапах сбора информации от широкого круга заинтересованных сторон, чтобы убедиться, что мы используем правильный подход", — говорит один из собеседников Politico в Еврокомиссии.

Для этого европейские власти разослали в неправительственные организации предварительные анкеты — полученные таким образом ответы планируют использовать при доработке законопроекта. Представители НПО были возмущены тем, что уже в этой анкете их просили рассказать об источниках иностранного финансирования (образец списка с вопросами есть в распоряжении Politico).

Также представители гражданского общества опасаются, что вступление в силу европейского закона об "иноагентах" может быть использовано лидерами, стремящимися к авторитаризму, против своих внутриполитических и идеологических оппонентов. В первую очередь, речь идет о венгерском премьер-министре Викторе Орбане.

Источники Politico в Еврокомиссии уверяют, что в конце этой недели вице-президент ЕК Йоурова проведет серию встреч с представителями неправительственных организацией, чтобы обсудить разрабатываемый законопроект и "развеять их опасения".