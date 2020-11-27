Польша и Венгрия призывают к пересмотру принципа верховенства права ЕС
Foto: Imago/Scanpix/LETA

Польша и Венгрия требуют пересмотра принципа верховенства права при выделении экономической помощи пострадавшим от пандемии странам со стороны Евросоюза.

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Соответствующее заявление премьер-министры Венгрии Виктор Орбан и Польши Матеуш Моравецкий сделали вечером в четверг, 26 ноября, после встречи в Будапеште. Моравецкий написал в Twitter, что "Польша и Венгрия действуют в интересах всего Евросоюза". Страны требуют возобновления переговорного процесса.

Зампредседатель Европейского парламента Катарина Барлей назвала планы двух стран "иллюзорными", поскольку странам ЕС только в июле удалось единогласно достичь соглашения по формуле предоставления экономической помощи в зависимости от приверженности к соблюдению стандартов правового государства и базовых европейских ценностей. Предложение Венгрии и Польши де-факто начнет процесс согласования с нуля.

Венгрия и Польша в середине ноября заблокировали выделение пакета помощи размером в 1,8 миллиарда евро на период в семь лет из-за действующего принципа верховенства права. У обеих стран в последние годы неоднократно возникали конфликты с Брюсселем из-за неоднозначных правовых действий их властей.

В частности, в апреле текущего года Еврокомиссия инициировала новое расследование в отношении Польши из-за реформы судебной системы в этой стране. От Варшавы требуют приведения ее в соответствие со стандартами ЕС. А в 2018 году Европарламент возбудил штрафную процедуру в отношении Венгрии, предъявив обвинения в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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