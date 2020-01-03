Последний "жирный" год. Как Европа разделила деньги на 2020 год

В конце ноября Европарламент проголосовал за финальную редакцию бюджета ЕС на 2020 года. В европейских СМИ его тут же окрестили самым "зеленым" в истории Европы — каждый пятый евро планируется потратить на борьбу с изменениями климата. Если, конечно, не возникнут особые обстоятельства, например, "жесткий Брекзит". Для Латвии 2020-й год, по сути, станет последним, когда наша страна получит щедрые выплаты на поддержку крестьян и инфраструктуры.

Вечный спор

Ежегодный бюджет Евросоюза составляется с учетом ранее утвержденного семилетнего финансового плана. Проект разрабатывает Еврокомиссия, затем его согласуют на уровне Совета ЕС, где представлены руководители всех стран-членов, а после передают на обсуждение в Европарламент. Именно на последнем этапе обычно происходит сбой. Лидеры государств, делающие ежегодные взносы в бюджет, призывают к разумной экономии, а депутаты Европарламента, которым нужно переизбираться и докладывать избирателям о полезности своей деятельности, напротив, пытаются увеличить расходы.

Так было и в этом году. Страны-участницы хотели сократить сумму бюджетных поступлений до 166,8 млрд. евро, Европарламент — увеличить до 171 млрд. евро. В итоге сторговались на 168,7 млрд. евро, что на 1,5% больше, по сравнению с бюджетом 2019 года.

Общая сумма расходов составит 153,6 млрд. евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее. Поскольку Евросоюз, в отличие от национальных властей, не может одалживать на международных рынках, бюджет ЕС должен быть сбалансированным.

Зеленые веяния

В 2020 году у Европы изменятся финансовые приоритеты. ЕС уменьшит размер поддержки Турции — пока еще формального кандидата на вступление в ЕС, с которым у Брюсселя в последнее время возникло немало разногласий. Зато увеличатся статьи расходов на борьбу с изменениями климата и молодежной безработицей, а также внедрение цифровых технологий. На различные "зеленые" программы (в сфере образования, инвестиций, науки) направят 21% от всех расходов бюджета ЕС — это абсолютный рекорд последних лет.

Среди других важных позиций — расходы на безопасность и оборону (Евросоюз поддерживает компании, которые разрабатывают оригинальные решения и технологии в этой сфере), повышение конкурентоспособности ЕС (программы выравнивания регионов), развитие программы изучения космоса (навигационная система Galileo), поддержка европейских фермеров, урегулирование последствий миграционного кризиса. На содержание обширной евросоюзной администрации будет традиционно потрачено чуть больше 6% от всех средств.

Фарс-мажор не исключен

Самым слабым местом утвержденного бюджета европейские экономисты называют его, возможно, слишком оптимистичный прогноз в отношении сценария предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Согласованная смета предполагает, что Лондон продолжит дисциплинированно вносить свои взносы в бюджет ЕС вплоть до конца 2020 года. Если этого не произойдет, могут потребоваться оперативные поправки как в статьях доходов, так и расходов. По подсчетам авторитетной европейской исследовательской организации Bruegel, в случае "жесткого Брекзита" Германии в следующем году придется увеличить свой взнос в бюджет ЕС на 4,2 млрд. евро, Франции — на 3 млрд., Италии — на 2,1 млрд., а Латвии, по мнению аналитиков, придется дополнительно занести 37 млн. евро.

Наша страна сейчас делает один из самых скромных взносов в общую копилку, являясь при этом одним из основных бенефициаров при распределении еврофондов (треть инвестиций в латвийскую экономику приходят из Брюсселя). В период с 2014-го до 2020 года Латвия отдает сумму в размере 0,86% от своего ВВП, то есть в два раза меньше, чем ежегодно тратит на свою оборону. Предполагается, что после ухода Британии из Евросоюза размер взноса для Латвии и других балтийских стран вырастет до 1-1,1% от ВВП.

Конец прекрасной эпохи

Гораздо больше проблем латвийским властям может доставить сокращение объемов еврофондов. Как сообщал DELFI, этот вопрос обсуждается в Брюсселе в рамках подготовки новой бюджетной перспективы на 2021-2027 годы. Еврокомиссия и страны Западной Европы хотят сократить размер выплат на поддержку сельского хозяйства и строительство инфраструктуры, а сэкономленные средства пустить на улучшение экологии, внедрение цифровых инноваций и урегулирование миграционного кризиса. Страны Восточной Европы и Балтии выступают против такого сценария, но сейчас, особенно с учетом программы приоритетов новой Еврокомиссии, где основной акцент делается на проблемах климата, технологиях и социальной политике, их позиции достаточно слабы.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в следующем многолетнем бюджете ЕС финансирование Латвии из Фонда сплочения может сократиться на 22% или один миллиард евро.