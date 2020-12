Послы 27 стран ЕС запустили процедуру одобрения сделки Брюсселя и Лондона

Соглашение о торговле и сотрудничестве получило поддержку на заседании Комитета постпредов в Брюсселе и от кабинета министров ФРГ.

Комитет постоянных представителей (COREPER) Евросоюза в предварительном порядке единогласно одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, ТСА) между Великобританией и ЕС на период после 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер.

"Зеленый свет для сделки по Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение ТСА между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", — написал он.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.

👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0