Послы 27 стран ЕС запустили процедуру одобрения сделки Брюсселя и Лондона

Соглашение о торговле и сотрудничестве получило поддержку на заседании Комитета постпредов в Брюсселе и от кабинета министров ФРГ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Комитет постоянных представителей (COREPER) Евросоюза в предварительном порядке единогласно одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве (Trade and Cooperation Agreement, ТСА) между Великобританией и ЕС на период после 1 января 2021 года. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил в Twitter пресс-секретарь постоянного представительства Германии при ЕС Себастьян Фишер.

"Зеленый свет для сделки по Brexit: послы ЕС единогласно одобрили временное применение ТСА между ЕС и Великобританией с 1 января 2021 года", — написал он.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021. 👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0 — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020

Фишер добавил, что следующим шагом должно стать "окончательное одобрение в рамках письменной процедуры", которое должно состояться до 15.00 по местному времени (16.00 по рижскому) 29 декабря.

Кабинет министров Латвии поддержал соглашение, сообщает LETA. МИД Латвии выражает радость по случаю того, что Великобритании и ЕС удалось договоритьcя о взаимоотношениях сторон после переходного периода, который закончится 31 декабря.

Соглашение с Лондоном



Соглашение о двусторонней торговле было достигнуто 24 декабря, всего за несколько дней до выхода Великобритании из европейского внутреннего рынка. Оно предусматривает свободную торговлю и отсутствие таможенных пошлин. Кроме того, в нем прописаны положения, касающиеся будущего сотрудничества Брюсселя и Лондона в сфере полиции и юстиции, а также социального обеспечения граждан обеих сторон.

Со стороны ЕС это соглашение еще должно быть одобрено всеми 27 странами-членами Евросоюза, а со стороны Великобритании — парламентом. Стороны планируют задействовать этот документ во временном режиме с 1 января. Ожидается, что Европарламент ратифицирует соглашение задним числом в начале 2021 года.

Великобритания вышла из Европейского Союза в январе нынешнего года, спустя 43 месяца после того, как на референдуме 2016 года победу одержали сторонники Brexit. В четверг, 31 декабря, заканчивается переходный период, во время которого Лондон сохранял доступ к внутреннему европейскому рынку и оставался в Таможенном союзе, а также был обязан следовать правилам Евросоюза во всех сферах, хотя больше не участвовал в принятии решений в ЕС.