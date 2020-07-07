Посол Евросоюза оценил возможность открытия границ с Россией

В середине июля текущего года будет пересмотрен список стран, гражданам которых разрешат пересекать границу Евросоюза. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Эдерер, передает РИА "Новости".

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По его словам, в первую очередь будут открыты границы внутри Шенгенской зоны, а также это коснется ряда других стран. Пока не известно, каких именно.

Ранее границы Европейского союза закрыли в связи с ситуацией с коронавирусом.

С 1 июля внешние границы Европейского союза открыты для въезда граждан 15 третьих стран. В список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония.

В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд для путешественников из Европейского Союза, поскольку взаимное открытие границ является одним из критериев.

США, Бразилия и Россия, лидирующие среди других стран по числу выявленных случаев коронавируса, в список не вошли.

Ожидается, что список будет пересматриваться каждые две недели.