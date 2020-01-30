Посол: уехать в Великобританию по-старому можно до конца года

Во время переходного периода Brexit до 31 декабря 2020 года граждане Евросоюза смогут по старой формуле переезжать в Великобританию, если намерены там жить, работать или учиться. При этом зарегистрировать вид на жительство можно будет до 30 июня 2021 года. Об этом в передаче LR-4 "Действующие лица" сообщил посол Соединенного королевства Кит Шеннон.

Главный вопрос, который интересует жителей Латвии, живущих в Великобритании и планирующих туда поехать (пожить или с туристическими целями) — как изменится порядок въезда для граждан и неграждан после 31 января 2020 года.

"На время переходного периода (до 31 декабря 2020 года) никаких изменений не будет — в Великобритании продолжает действовать законодательство ЕС, — заявил посол. — Как будет дальше, решится в переговорах, но мы заботимся о том, чтобы граждане ЕС и потом могли жить, работать и учиться в ГБ, чтобы они чувствовали себя желанными в Великобритании".

По его словам, граждане ЕС, которые живут в королевстве сейчас и планируют въехать до конца этого года, активно призываются подать заявку на статус жителя, который обеспечит им защиту британского закона впоследствии. В том числе, те, кто сумеет доказать проживание в последние пять лет, могут претендовать на статус постоянного жителя.

По сведениям посольства, на данный момент более 80 тысяч латвийцев подали заявку на получение этого статуса. Но проживает в королевстве более 117 тысяч граждан Латвии. Значит, некоторые документы до сих пор не подали. Правительство и посольство Латвии в Лондоне активно призывают их это сделать.

Подать заявку на статус могут те, кто уже въехали и те, кто планирует это сделать до конца года. На самом деле, ограничение более гибкое — оформить свое пребывание документально можно до 30 июня 2021 года. "До окончания этого периода жители ЕС, в том числе и Латвии, — говорит Кит Шеннон, — смогут получать защиту своих прав, просто предъявив свой паспорт или ID. Но оформленный статус поможет им намного проще пользоваться своими правами".

Что касается неграждан, то им сегодня требуется виза для въезда в Великобританию, и тут никаких изменений посол, по его словам, не ожидает.

31 января будет запущена процедура выхода Великбритании из Евросоюза.

Разъяснения посла Соединенного королевства Кита Шеннона о том, как это будет — следуют.