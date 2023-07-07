Правительственный кризис в Нидерландах: премьер страны ушел в отставку

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о своей отставке. Об этом сообщает телеканал NOS Nieuws.

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Ранее Euronews отмечал, что в Нидерландах возник правительственный кризис на фоне проблемы беженцев. Коалиционный кабинет министров под руководством Марка Рютте распался из-за разногласий по миграционной политике.

Горячими дебатами обернулось рассмотрение вопроса о мерах для сдерживания потока просителей убежища. Среди предложений было создание временного статуса для беженцев и ограничение числа родственников, которые могут воссоединиться с ними.

Новые досрочные парламентские выборы вслед за распадом правящей коалиции ожидаются уже осенью.