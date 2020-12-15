Премия Сахарова: как в Европарламенте принимали белорусскую оппозицию

Евродепутаты пообщались с белорусскими оппозиционерами, ставшими лауреатами премии Сахарова за 2020 год. Что рассказывали гости в Брюсселе и как их принимали, — в репортаже DW.

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За последние месяцы в Европарламенте (ЕП) привыкли к пустым залам во время дебатов, слушаний и даже голосований. Большинство евродепутатов и приглашенные включаются в дискуссии с помощью видеосвязи, журналистов впускают, но просят следить за происходящим тоже онлайн. Однако на встречу с активистами демократической оппозиции Беларуси, удостоенными премии Сахарова за 2020 год, пришли многие европарламентарии.

Физически в Брюсселе присутствовали и большинство из десяти лауреатов или же их представителей. В итоге заседание ЕП вечером в понедельник, 14 декабря, хоть частично напоминало работу до пандемии.

В Европарламенте ценят мужество оппозиции в Беларуси

Церемония вручения премии Сахарова всегда проходит в среду во время декабрьского пленарного заседания ЕП. А в понедельник перед этим комитеты по иностранным делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека проводят слушания с лауреатами.

Открывая слушания, председатель комитета по развитию Томас Тобе долго хвалил мужество лауреатов "не только мирно протестовать при том, что вас силой пытаются разогнать", но также их "смелость вести за собой и быть инициаторами перемен". "Хотя будущее Беларуси, может быть, все еще неясно, мы высоко ценим вас за ваше мужество вести за собой и быть инициаторами перемен. Европа поддерживает вас!", — заверил Тобе.

Председатель комитета по иностранным делам Дэвид Макаллистер (David McAllister) сказал, что, присуждая премию Сахарова белорусской оппозиции, Европарламент "отмечает мужество, решимость и силу граждан Беларуси в их борьбе за достоинство, свободу и демократию". Лауреатов он назвал "вдохновляющим нас" примером. "Кампания террора, которую режим Лукашенко ведет против своего народа, обречена на провал", — спрогнозировал Макаллистер и добавил, что ЕС будет поддерживать оппозицию Беларуси, пока ее легитимные требования не будут выполнены.

Письмо Марии Колесниковой Европарламенту

Из лауреатов первой выступила Вероника Цепкало. Она напомнила, что еще весной и летом мало кто верил в возможность каких-либо перемен в Беларуси, где "диктатуру строили все последние 26 лет". Но были те, кто "бросил вызов режиму Лукашенко, когда он был чрезвычайно сильным", продолжила Цепкало, назвав имена Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и своего мужа Валерия Цепкало.

Все трое хотели баллотироваться на пост президента, но их в итоге не допустили к участию в кампании. Тихановский и Бабарико, которых обвиняют соответственно в приготовлении к массовым беспорядкам и уклонении от уплаты налогов, до сих пор находятся в Беларуси за решеткой.

Под арестом и Мария Колесникова, одна из десяти сахаровских лауреатов. Она смогла передать текст своего выступления, которое зачитала в ЕП ее сестра Татьяна Хомич. Колесникова обратилась к дню 14 июля, когда Бабарико отказали в регистрации кандидатом. Будучи главой его штаба, Мария обсуждала тогда с командой подачу жалобы в ЦИК Беларуси.

"Накануне я сомневалась, я боялась, я говорила ребятам: как я пойду, меня же могут посадить. А 8 сентября я рвала паспорт, точно зная, что теперь меня посадят. Меньше чем два месяца изменили меня. То, чего я боялась в июле, стало ценой, которую я готова платить за будущую свободу", — зачитала речь сестры Татьяна Хомич. "Борьба со злом продолжается. Белорусы еще не доказали, что добро всегда побеждает, но уже доказали, что добро есть", — такими словами заканчивался текст выступления Колесниковой.

Белорусский язык в Европарламенте

Единственным из лауреатов, кто подключился к церемонии по видео, была экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская — в то время она была в Берлине. "Я беру на себя полную ответственность за проведение свободных и честных выборов в Беларуси и готова быть исполняющей обязанности лидера государства во время переходного периода", — заявила Тихановская, чья речь звучала скорее как выступление политика, а не активиста.

Она по традиции выступала на английском языке. Письмо Колесниковой зачитали на русском. А председатель правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий начал говорить на белорусском. Но синхронный перевод на английский не работал. Несколько попыток решить проблему оказались неудачными.

"Первый блин комом. Белорусский язык в Европарламенте пока что вне закона", — посетовал Беляцкий по-белорусски, после чего продолжил на русском. По его выражению, хотя ситуация в стране сейчас драматическая, белорусский народ не собирается с ней мириться. "Следующий год у нас будет очень важный. Уже очевидно, что борьба будет продолжаться", — указал правозащитник, подчеркнув важность поддержки протестующих.

На проблему с переводом отреагировал глава делегации ЕП по отношениям с Беларусью Роберт Бедронь. "Этот знак будет здесь всегда, — пообещал он, указывая на табло с номером аудиоканала для перевода с белорусского. — Вы — часть европейского сообщества. И этот перевод будет каждый день в этом парламенте. И он будет работать". Вскоре после этого Тобе объявил, что перевод наладили. И Марина Адамович, жена еще одного лауреата, экс-кандидата в президенты на выборах 2010 года Николая Статкевича, смогла прочитать обращение своего мужа на белорусском.

Евродепутаты хотят на инаугурацию демократически избранного президента Беларуси

Из-за большого количества лауреатов на слушаниях успели провести только один круг выступлений евродепутатов — каждой из семи фракций отвели по три минуты. Но желающих взять слово было намного больше, потому от некоторых фракций выступали по два и даже три человека. Хотя они должны были делить эти три минуты, почти никто в отведенное время не уложился. Впрочем, депутаты от правопопулистской "Идентичности и демократии", как обычно, не явились. К ним в этот раз присоединились и "левые".

Представитель крупнейшей фракции Европейской народной партии Михаэль Галер (Michael Gahler), пришедший в бело-красно-белом шарфе, сказал, что он и его коллеги предпочли бы посетить инаугурацию демократически избранных президента и парламента в Минске, но "пока что это еще не наступило".

"Мы принимаем вашу формулу, что эта борьба ни про-, ни антироссийская, ни за, ни против ЕС, это ваша борьба за демократию в Беларуси. Но любая страна, ставшая свободной и демократической, автоматически становится ближе к нам, пока в один прекрасный день демократия не восторжествует в самой России", — добавил Галер и заверил, что демократическая Беларусь не останется одинокой.