Президентом Греции впервые избрали женщину

В поддержку Екатерины Сакелларопулу проголосовали подавляющее большинство парламентариев от всех партий. 63-летняя юрист сменит на посту главы государства Прокописа Павлопулоса, чей срок полномочий истекает в марте.

Президентом Греции впервые в истории страны избрана женщина. Уже в первом туре голосования в среду, 22 января, подавляющее большинство депутатов от всех партий (261 из 300) высказались в поддержку Екатерины Сакелларопулу, сообщил председатель парламента Греции Костас Тасулос.

На посту главы государства 63-летняя эксперт в области права сменит консерватора Прокописа Павлопулоса, пятилетний срок полномочий которого истекает в марте.

Символическое значение

Глава государства в Греции выполняет сугубо церемониальные обязанности, но избрание женщины на должность президента в стране, где женщин все еще подвергают сильной дискриминации, имеет большое символическое значение.

В октябре 2018 года Сакелларопулу уже стала первой женщиной в истории Греции, возглавившей Государственный совет — Конституционный и одновременно Высший административный суд страны.