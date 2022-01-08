Призрачные полеты и таблетки от "ковида". Евродайджест: пять событий недели

Первая неделя года выдалась для Евросоюза достаточно нервной. Рождественские каникулы миллионов европейцев были омрачены кризисом авиасообщения, Франция вопреки пандемии пытается встать во главе Совета ЕС, а богатые страны в это время наперегонки скупают новые таблетки от "ковида". Delfi коротко рассказывает о самых важных событиях недели в жизни Европы.

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Французы получили власть

Что случилось? 1 января Франция заступила на пост председателя Совета Евросоюза. Этот почетный статус, переходящий к странам-членам в порядке ротации, позволяет в течение полугода влиять на политическую повестку Европы. Париж приоритеты своей программы охарактеризовал девизом "Восстановление, сила, принадлежность". Президент Франции Эммануэль Макрон не скрывает, что особое внимание хочет уделить вопросам, связанным с экономическим развитием в контексте выхода из кризиса коронавируса, защитой европейских границ, энергетической политикой и развитием дигитальной платформы. Последний пункт плана указывает на два главных новшества — Закон о цифровых услугах, предусматривающий радикальные меры по борьбе с дезинформацией и незаконным контентом, и Закон о цифровых рынках, направленный на снижение влияния транснациональных интернет-гигантов. Париж рассчитывает за время своей вахты добиться прорыва в переговорах с Европарламентом и правительствами стран ЕС.

Почему это важно? Председательство Франции эксперты рассматривают в связке с Германией — другой крупнейшей экономикой ЕС. Основная интрига: смогут ли французы и немцы продавить выгодную для себя модель реформы Евросоюза, ориентированную на федерализацию? Не менее интересен и вопрос о климатической политике. Франция принадлежит к той группе стран, которая требует существенно увеличить налоговые сборы с хозяйственной деятельности, производящей большой объем CO2. В центре обсуждения обязательно окажется предложение Еврокомиссии о снижении к 2030 году уровня эмиссии углеводородов на 55%. Для Латвии, в свою очередь, будет особенно важным стремление Франции достигнуть прогресс во внедрении общей минимальной заработной платы. Предложения Европарламента сейчас рассматриваются в Совете Евросоюза, и Париж демонстрирует готовность ускорить ход переговоров.

Обязательная вакцинация: Европа взялась за пенсионеров

Что случилось? В четверг правительство Италии договорилось ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для граждан 50 лет и старше. В первую очередь, мера коснется работающих жителей, лишая их нынешнего права подтверждать свою неинфицированность с помощью теста, сообщает Reuters. Это решение отчетливо показывают новую тенденцию, захватывающую Европу: любыми мерами заставить пожилых людей сделать прививку. Ранее похожие инициативы были одобрены в Греции и Чехии. Дальше всех пока пошла Австрия, где обязательную вакцинацию вводят для всех жителей независимо от возраста. За неисполнение новых требований будут предусмотрены санкции. В Австрии, например, отказников будут штрафовать на 3600 евро каждый квартал, в Греции — на 100 евро каждый месяц.

Почему это важно? Идею о необходимости обязательной вакцинации пожилых людей на этой неделе начали обсуждать и в Латвии. Пока правительство не разглашает подробности своего плана, но пример других стран ЕС может стать важным аргументом в пользу непопулярных мер.

"Призрачные полеты" парализуют небо

Что случилось? Евросоюзу придется пересмотреть требования к авиакомпаниям во избежание их банкротства, пишут европейские СМИ. Во время рождественских и новогодних праздников во всем мире были отменены тысячи рейсов из-за вспышки новой волны коронавируса. Пассажиры отказывались от полетов, экипажы теряли своих членов. Для европейских авиакомпаний это стало дополнительным испытанием, поскольку действующее регулирование вынуждает компании использовать 50% слотов. В авиационной отрасли под слотом подразумевается промежуток времени, выделяемый диспетчерской службой аэропорта воздушному судну для осуществления взлета или посадки. До пандемии коронавируса обязательная норма слотов составляла 80%. Потом ее снизили, но уже с апреля, по решению Еврокомиссии, квота должна достигнуть 64%. По мнению экспертов, опрошенных Euroactiv, ближайшие месяцы Еврокомиссия будет испытывать на себе давление со стороны авиабизнеса, не желающего терять деньги на "призрачных полетах".

Почему это важно? Если Еврокомиссия пойдет на уступки авиаперевозчикам, то неизбежно пострадают пассажиры, поскольку планы их путешествий станут совершенно непрогнозируемыми. С другой стороны, если Брюссель не проявит гибкость, то авиакомпании, скорее всего, значительно увеличат цены на билеты, что также отразится на потребительском спросе. Согласно докладу Европейской аудиторской палаты, права авиапассажиров в условиях пандемии защищены недостаточно, причем в отдельных странах национальное законодательство не отвечает требованиям ЕС. Только с марта 2020 года по март 2021 года в Европе были отменены тысячи рейсов, но многие пассажиры до сих пор не получили полную компенсацию, а также не были проинформированы о своих правах.

Еврокомиссия закупит таблетки от "ковида"

Что случилось? Еврокомиссия может организовать централизованную закупку новых препаратов против Covid-19, даже если отдельные страны ЕС решат заключить собственные соглашения с производителями, сообщает Euronews. Эта мера позволит обеспечить достаточный объем медикаментов для европейцев независимо от финансовых возможностей и политических приоритетов отдельных правительств. Речь идет о двух инновационных лекарствах производства компаний Pfizer и Merck. Анонсируется, что препараты смогут предотвращать размножение вируса и предотвратят тяжелое протекание болезни. Принимать их можно будет в домашних условиях. Новые препараты уже одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Почему это важно? Вмешательство Еврокомиссии позволит избежать неравномерного распределения медикаментов по странам ЕС и обеспечит запас лекарств. Уже сейчас некоторые государства, включая Германию, Бельгию, Италию и Грецию, самостоятельно пытаются заказывать таблетки у фармацевтических концернов. Например, Бельгия готова выкупить не менее 20 тысяч доз, Германия — 1 млн. Латвия, согласно заявлениям Минздрава, пока рассчитывает приобрести 2 500 курсов препарата. Доступны они будут только пациентам особой категории.

Трудный путь к врачу

Что случилось? Треть населения Латвии старше 50 лет в условиях пандемии не могла вовремя получить медицинскую помощь, говорится в новом исследовании "Политика старения — доступность к услугам в различных странах ЕС". Доклад, опубликованный на сайте Европарламента, подробно описывает, как пандемия повлияла на качество жизни европейцев старшего поколения. Так, Латвия вошла в тройку стран, где жителям в период пандемии сложнее всего получить медицинскую помощь. В рамках опроса, проведенного в феврале-марте 2021 года Европейским фондом улучшения качества жизни и работы, 34% респондентов признались, что не могут попасть на прием к врачу. Хуже ситуация только в Венгрии и Португалии. Для сравнения: в Дании, Германии и Австрии удельный вес неудовлетворенных медицинских потребностей не превышает 13%.

Почему это важно? По прогнозам латвийских экспертов, в 2021 году показатели смертности в Латвии могут впервые в истории в два раза превысить рождаемость. Официальные данные статистики еще не опубликованы. Но эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис уже поделился подсчетами: число умерших в 2021-м может достичь 34,5 тысяч человек, а число новорожденных — 17,2 тысяч. С этим прогнозом согласны демографы. Увеличение показателей смертности объясняется коронавирусом, в том числе из-за отложенных плановых медицинских услуг и общей перегрузки системы здравоохранения.