Расселение беженцев, африканский газ и новая жизнь смартфонов. Евродайджест: пять самых важных событий Европы

Евросоюз обеспокоен наплывом беженцев из Украины в соседнюю Польшу: Варшава не справляется с количеством вынужденных мигрантов и просит другие страны срочно помочь. Нигерия в это время предложила Европе купить у нее газ, правда, взамен на солидные инвестиции. А в самом Брюсселе думают о том, как отучить европейцев приобретать новую технику и одежду, заставив ремонтировать уже купленное. Delfi коротко рассказывает о самых важных новостях из жизни Европы.

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ЕС: в Польше слишком много украинских беженцев

Что случилось? Евросоюз пытается помочь Польше, столкнувшейся с наплывом украинских беженцев. За последний месяц страна приняла свыше 2 млн. вынужденных переселенцев, из которых полтора миллиона человек остались внутри страны. "Нужно мотивировать беженцев двигаться через Польшу в другие страны ЕС", — заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йохансон. Как отмечает Euobserver, пока не ясно, как Евросоюз заставит беженцев покинуть территорию Польши. Германия выступила с предложением предоставить каждому украинскому беженцу фиксированную поддержку в размере тысячи евро на первые шесть месяцев. В случае с сирийскими беженцами Еврокомиссия пыталась задействовать программу квот, равномерно распределяя переселенцев по всем странам ЕС, однако из-за противодействия отдельных стран тогда инициатива провалилась.

Почему это важно? С момента начала военных действий в Украине из страны уехало 3,8 млн. беженцев. Однако за временной защитой ЕС, которая дает беженцам право на проживание, социальные гарантии и работу, до сих пор обратились только 800 тысяч человек. По данным ООН, помимо Польши, большой поток беженцев устремился в Румынию (600 тысяч), не входящую в ЕС Молдову (389 тысяч) и Венгрию (369 тысяч). Для сравнения: во Францию и Грецию официально въехали по 15 000 человек, а в Ирландию — 13,5 тыс. Ситуацию усложняет отсутствие централизованной системы сбора данных (граждане Украины могут путешествовать по территории Шенгена без виз). Евросоюз хочет получить больше информации о том, где селятся люди, чтобы определить их реальные потребности, пишет Euobserver.

Газовый кризис: Нигерия хочет занять место России

Что случилось? Нигерия готова резко увеличить поставки газа в Европу, чтобы компенсировать возможные потери российского импорта. По данным Euroactiv, на прошлой неделе официальные представители Нигерии встретились с дипломатами ЕС, где озвучили свое предложение. Нигерия призвала европейские нефтегазовые компании, такие как Shell, Eni и Total Energies, увеличить инвестиции в нигерийский газовый сектор. Сейчас 90% нигерийского газа уходит в Китай. В целях снижения зависимости от российской энергетики ранее Евросоюз заключил соглашение с США о поставке 15 миллиардов кубометров сжиженного природного газа в этом году. Отдельные страны ведут переговоры о новых сделках с Алжиром, Катаром и другими государствами.

Почему это важно? В четверг, 31 марта, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий новые правила продажи природного газа "недружественным странам". Правила вступают в силу с 1 апреля. "Недружественные страна", среди которых все страны ЕС, для оплаты газа должны будут открыть специальные рублевые и валютные счета в "Газпромбанке". По словам Путина, отсутствие платежей в рублях будет расцениваться как неисполнение обязательств со стороны покупателей. Сейчас Россия обеспечивает, в среднем, свыше 40% газа, потребляемого в ЕС. В Латвии доля российского импорта в общем объеме превышает 90%.

Товарам продлят срок годности

Что случилось? Еврокомиссия представила новый проект правил по развитию экономики замкнутого цикла. Его цель — увеличить срок использования товаров, уменьшить потребление ресурсов и выбросы в природную среду. Еврокомиссия хочет, чтобы одежда служила дольше, а в текстильной промышленности были внедрены безотходные технологии. В отношении бытовых товаров и электроники ЕК хочет ввести требование дополнительного информирования потребителей, чтобы покупатель сразу знал, как долго ему будет служить новая вещь и подлежит ли она ремонту. Для электроприборов, таких как смартфоны, потребители должны быть проинформированы об обновлениях программного обеспечения, предоставляемых производителем, причем информация должны быть размещена либо на упаковке, либо онлайн. Предложения Комиссии теперь будут обсуждаться Советом и Европейским парламентом. После принятия и включения в национальное законодательство государств-членов потребители будут иметь право на средства правовой защиты в случае нарушений новых стандартов.

Почему это важно? Согласно опросам общественного мнения, 86% европейцев хотели бы иметь больше информации о том, как долго прослужит новый товар и подлежит ли он ремонту. Отрасль текстильной промышленности является четвертым по величине источником выбросов парниковых газов. С помощью новых правил Еврокомиссия хочет способствовать реализации программы "Зеленого курса", сознательному потреблению и экономии ресурсов. Еврокомиссия подчеркивает, что с учетом пандемии Covid-19 и войны в Украине экономика замкнутого цикла даст возможностью снизить зависимость Европы от импортного сырья и укрепить стратегическую автономию ЕС.

Евросоюз защитит права самозанятых

Что случилось? Евросоюз готовится усилить правовую защиту самозанятых работников. Как пишет Euractiv, на этой неделе Европарламент обсудил инициативу Еврокомиссии о расширении прав фрилансеров и индивидуальных предпринимателей. Согласно проекту руководящих принципов, самозанятыми считаются работники в трех случаях. Первый, если они предоставляют свои услуги через цифровую платформу, например, курьеры доставки. Второй, если они работают бок о бок с обычными работниками. Третий, если они экономически зависят от одного контрагента, что означает, что, по крайней мере, 50% их дохода, связанного с работой, поступает от одного заказчика. Руководящие принципы, предложенные Комиссией, позволят самозанятым лицам добиваться защиты коллективных договоров, то есть создавать подобие профсоюзов.

Почему это важно? По данным Eurostat, статус самозанятого в ЕС имеют свыше 32 млн. человек, что составляет 14% от всех работников. Больше всего самозанятых в Греции (почти каждый третий), Италии (каждый пятый), Польше и Румынии (18% и 17% соответственно). Реже всего к такой форме занятости прибегают в Дании, Люксембурге, Германии и Швеции — там самозанятых меньше 10%. Обычно статус самозанятого имеют работники торговли, ремесленники, работники сельского хозяйства и рыболовства, творческие деятели. В Латвии в четвертом квартале 2021 года было зарегистрировано почти 38 тысяч самозанятых.

Доклад: ЕС может стать жертвой кибератак

Что случилось? Учреждения ЕС недостаточно подготовлены к растущему числу кибератак, говорится в новом специальном докладе Европейской счетной палаты. В своем докладе аудиторы рекомендуют установить более строгие правила, улучшить ресурсы ИТ-специалистов по чрезвычайным ситуациям и расширить интенсивное межведомственное сотрудничество, пишет Euractiv.

Почему это важно? По мнению европейских аудиторов, евросоюзные учреждения и агентства ЕС являются привлекательными мишенями для потенциальных злоумышленников и особенно для групп, способных осуществлять технически сложные атаки с целью кибершпионажа и причинения иного вреда. По данным Палаты, число кибератак с каждым годом растет, в том числе из-за пандемии коронавируса, увеличившей долю виртуальной деятельности. В период с 2018 по 2020 годы количество серьезных инцидентов увеличилось более чем в десять раз. Только за последние два года такие инциденты произошли по меньшей мере в 22 странах. Одним из недавних примеров является кибератака на Европейское агентство по лекарственным средствам, в результате которой произошла утечка и манипулирование конфиденциальными данными с целью подрыва доверия к вакцинам.