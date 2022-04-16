Расширение НАТО, газовый картель и лихорадка на рынке жилья. Евродайджест: топ-5 событий недели

Приближение пасхальных праздников не внесло оптимизма в новостную повестку. Европа готовится к отключению российского газа, Швеция и Финляндия склоняются к вступлению в НАТО, а рынок жилья переживает рекордный скачок цен. Delfi рассказывает о самых значимых событиях недели.

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Швеция и Финляндия движутся в НАТО

Что случилось? Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже в этом году, пишут европейские СМИ. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон хочет подать заявку о вступлении в НАТО в начале лета, сообщила в среду газета Svenska Dagbladet. Ожидается, что это случится на встрече НАТО в Мадриде в конце июня. Тогда же свое заявление может подать и Финляндия: на этой неделе финское правительство представило план безопасности, возобновив дебаты о потенциальном членстве в НАТО. Впрочем, теоретически есть и третий путь. Финская газета Hufvudstadsbladet сообщила в воскресенье, 10 апреля, что министр обороны Швеции Петер Хультквист и шведские социал-демократы рассматривают альтернативный вариант — оборонный альянс с Финляндией при поддержке США, пишет Euractiv.

Почему это важно? До сих Швеция и Финляндия проводили политику военного нейтралитета, оставаясь только "партнерами" НАТО, что обеспечивало странам доступ к стратегической информации. Однако после российского вторжения в Украину общественное мнение в Северной Европе значительно изменилось. Согласно опросу, проведенному по заказу MTV, в начале апреля присоединиться к НАТО были готовы 68% финнов . В Швеции в начале марта вступить в НАТО был готов уже каждый второй житель, пишет Euractiv со ссылкой на данные опроса Novus. Россия выступает против расширения северо-атлантического альянса, утверждая, что "его дальнейшая экспансия не принесет стабильности на европейский континент".

Европа закрыла небо для российских самолетов

Что случилось? Еврокомиссия обновила список авиакомпаний, признанных небезопасными для полетов в Европе. В него вошли все крупнейшие российские авиаперевозчики, в том числе "Аэрофлот", "Победа", S7, "Россия", "Ютейр" и "Уральские авиалинии". В "черном" списке ЕС включены также авиакомпании из Ирака, Ирана, КНДР, Афганистана, Кыргызстана, Судана и еще нескольких стран. "Российское федеральное агентство воздушного транспорта разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни иностранных самолетов без действительного сертификата летной годности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, но и представляет непосредственную угрозу безопасности", — заявила Комиссар по транспорту Адина Валеан.

Почему это важно? Список безопасности полетов ЕС — это список авиаперевозчиков, которые не соответствуют международным стандартам безопасности и которым запрещено летать в воздушном пространстве ЕС, включая транзитные рейсы. В запретном списке ЕС сейчас числятся 117 авиакомпаний из 15 стран. При обновлении списка Еврокомиссию консультирует Комитет ЕС по безопасности полетов, в состав которого входят эксперты по авиационной безопасности из всех государств-членов ЕС. Теоретически авиакомпания может оспорить решение о включении в список, направив запрос в Еврокомиссию. После этого должна следовать сложная процедура проверки, в том числе предоставление авиаперевозчиком и его государством письменной информации о соблюдаемых стандартах безопасности, участие во встречах с Комиссией и государствами-членами ЕС, организация контрольных визитов, участие в слушаниях Комитета ЕС по безопасности

Еврокомиссия создает газовый картель

Что случилось? Еврокомиссия запустила платформу для организации совместных закупок газа, сжиженного природного газа и водорода. Цель проекта — обеспечить энергоснабжение ЕС по доступным ценам в нынешнем геополитическом контексте и поэтапно отказаться от зависимости от российских энергоресурсов. На этой неделе в рамках новой платформы состоялась первая встреча представителей всех 27 стран ЕС. По замыслу Еврокомиссии, платформа обеспечит сотрудничество в следующих областях: объединение спроса (платформа будет работать с представителями государств-членов, чтобы максимизировать кредитное плечо для привлечения надежных поставок с мировых рынков и по стабильным ценам), эффективное использование газовой инфраструктуры ЕС (координация действий по максимизации поглощения импорта сжиженного природного газа, соблюдения обязательств по хранению и обеспечению безопасности поставок газа), международный охват (диверсификация поставок, поиск новых зарубежных поставщиков).

Почему это важно? 90% газа, потребляемого Евросоюзом, ввозится из третьих стран, при этом на Россию приходится 45% от общего импорта. Инициатива Еврокомиссии закупать газ сообща должна исключить вероятность манипуляций с рыночными ценами и помочь всем странам обеспечить стабильность резервов. Впрочем, идея встречает и критику. Влиятельный европейский портал Politico назвал пять причин, почему газовый картель не сможет работать. Первая: различные стартовые условия — многие страны ЕС уже связаны долгосрочными газовыми контрактами, а платформа может работать эффективно, только если коллективно покупает сразу большой объем. Вторая: производители сейчас держат рекордно высокие цены на свои ограниченные поставки, и им понадобятся серьезные стимулы, чтобы рассмотреть возможность продажи газа Евросоюзу по более низким ставкам. Третья: единая платформа может нарушать правила свободной конкуренции, являясь по сути незаконным картелем. Четвертая: страны ЕС имеют разный уровень газовой зависимости от России, и не каждое государство имеет складские помещения для хранения большого объема газа или прямой доступ к терминалу для импорта газа с судов. Пятая: Еврокомиссия хочет, чтобы картель полноценно заработал к лету, но каждое высказывание Брюсселя влияет на повышение цен и даже анонс планов о заполнении хранилищ на 80% спровоцировал дополнительный скачок тарифов.

Францию охватывают ультра-правые настроения

Что случилось? По итогам первого тура президентских выборов во Франции лидируют действующий президент Эммануэль Макрон и председатель партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Второй — итоговый — раунд голосования назначен на 24 апреля. Макрон всего на 4% обошел Ле Пен, что обещает острую конкуренцию во втором туре.

Одной из сенсаций выборов стал высокий результат крайне левых — их кандидат Жан-Люк Меленшон уступил Ле Пен всего 1,5%. Меленшон призвал своих избирателей не голосовать за Ле Пен во втором туре, однако Ле Пен сможет рассчитывать на избирателей популярного ультраправого политика Эрика Земмура, который призвал своих сторонников поддержать ее 24 апреля. Сам Земмур набрал 7,1%. В целом, выборы показали высоких градус радикальных настроений во французском обществе. Ультраправый блок - Ле Пен, Земмур и националист Николя Дюпон-Эньян вместе взятые - набрал более 30% от общего числа голосов.

Почему это важно? Французская элита — вместе с германской — традиционно влияет на курс политики всей Европы. Ле Пен, например, никогда не скрывала свои симпатии к России, хотя, по ее словам, война в Украине изменила ее позицию по отношению к Кремлю. Тем не менее Ле Пен считает, что Франция должна "выйти из объединенного командования НАТО", но продолжать следовать статье 5 о взаимной обороне Атлантического договора.

Eurostat: рынок жилья лихорадит

Что случилось? В четвертом квартале 2021 года цены на жилье в странах еврозоны выросли на 9,4%, а в странах всего Евросоюза — на 10,0%, по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Это самый высокий годовой прирост для еврозоны с 2005 года, свидетельствуют данные Eurostat. Cамый большой рост был зафиксирован в Чехии (+25,8%), Эстонии (+20,4%) и Литве (+19,8%). В Латвии цены на жилье в конце прошлого года выросли на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Почему это важно? Напряжение на рынке недвижимости означает снижение доступности жилья для людей с низкими и средними доходами. По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ), за последние 10 лет цены на жилье в Европе выросли на 34%. В Эстонии, Люксембурге и Венгрии стоимость жилья удвоилась. Эксперты ВЭФ отмечают, что 90% городов не способны обеспечить своим жителям качественное жилье по доступным ценам. При этом темпы индексации зарплат сильно отстают от динамики цен на рынке недвижимости. По данным Международной организации труда, за пять лет, предшествовавших пандемии Covid-19, рост реальной заработной платы в ЕС колебался только от 0,7% до 2,1%.