Расследовательский центр в Гааге и утилизация текстиля. Евродайджест: главные события недели

В штаб-квартире Евроюста заработал международный центр по расследованию преступления агрессии против Украины, Еврокомиссия предложила меры по сокращению числа текстильных отходов, Совет ЕС и Европарламент договорились о поддержке оборонной промышленности, в 2022 году в Евросоюзе было подано почти миллион прошений о предоставлении убежища. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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В Гааге начал работу центр по расследованию агрессии против Украины

Что случилось? В понедельник в штаб-квартире Агентства ЕС по по сотрудничеству в области уголовного правосудия (Евроюст) открылся Международный центр судебного преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA). Основная задача нового органа — подготовка дел для будущих судебных процессов в отношении руководства РФ, поддержка уже идущих и будущих расследований, обмена и анализа доказательств. "Сегодня вы видите здесь наше единство. Мы объединились, чтобы обеспечить полное привлечение к ответственности за преступление агрессии и все остальные 93 тысячи случаев военных преступлений. Создание специального трибунала теперь неизбежно, он будет создан, потому что здесь и сегодня мы уже начали", — заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. "Это свидетельство мировой борьбы против безнаказанности. […] Мы обязаны поддерживать Украину столько, сколько необходимо", — поддержал Костина еврокомиссар юстиции Дидье Рейндерс.

Что это значит? В работе ICPA, созданном при поддержке Еврокомиссии будут участвовать 20 прокуроров из разных стран (в том числе и Латвии). Деятельность центра направлена на привлечение к ответственности не столько конкретных военных, нарушивших правила ведения боевых действий, сколько руководство РФ, совершившее преступление агрессии, вторгшись в соседнее государство. Задача команды прокуроров состоит в том, чтобы формально доказать связь вооруженных атак с теми, кто за ними стоит, то есть с людьми, принимающими решения в России. Глава Евроюста Ладислав Харман подчеркнул, что расследовать будут не только события после 24 февраля прошлого года, но и действия Кремля с 2014 года.

Еврокомиссия предложила меры по уменьшению текстильных отходов

Что случилось? В среду Еврокомиссия представила законопроект, определяющий правила переработки текстиля. Инициатива возложит на компании ответственность за производство долговечных предметов одежды и обуви, а также обяжет их гарантировать для покупателей возможность сдать вышедшие из употребления товары на переработку. "Гармонизированные, расширенные меры ответственности производителей в ЕС создадут равные условия на едином рынке и обеспечат применение принципа "загрязнитель платит". Эта инициатива будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру повторного использования и переработки текстиля, создавать рабочие места и стимулировать инновации на всех этапах жизненного цикла текстиля. Это также создаст возможности для экономии средств для граждан, которые предпочитают винтажную или вневременную одежду быстрой моде", — заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

Что это значит? По данным Еврокомиссии, на одного жителя ЕС приходится 12 кг текстильных отходов ежегодно, при этом только 22% из них отправляются на переработку, тогда как бо́льшую часть сжигают или вывозят на свалки. Чтобы исправить эту ситуацию, Брюссель предлагает возложить на производителей ответственность за последующую утилизацию их продукции — с одной стороны, это поможет потребителям легче сдавать ненужные вещи в пункты приема для последующей передачи нуждающимся или на переработку, с другой, будет стимулировать производство более долговечных товаров. Для вступления инициативы в законную силу ее должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

Совет ЕС и Европарламент договорились о выделении 500 млн евро на оборонную промышленность Евросоюза

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Что случилось? В пятницу представители Совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения по закону о поддержке производства боеприпасов (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). Это позволит в срочном порядке увеличить способности оборонной промышленности Европы производить боеприпасы класса "земля-земля", артиллерийские снаряды и ракеты; на эти цели до лета 2025 года планируется потратить 500 млн евро. "Благодаря сегодняшнему рекордно быстрому соглашению по ASAP Евросоюз укрепит и ускорит собственное производство боеприпасов и ракет. Это еще одно доказательство непоколебимой приверженности поддержке Украины со стороны ЕС, укреплению оборонной технологической и промышленной базы и, в конечном счете, обеспечению долгосрочной безопасности и защиты граждан", — заявила Маргарита Роблес, министр обороны Испании (страна сейчас председательствует в Совете ЕС).

Что это значит? Европейские власти направят гранты на создание новых производственных мощностей, оптимизацию, расширение, модернизацию или перепрофилирование существующих производственных линий, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также установление трансграничных промышленных партнерств, в том числе государственно-частных. Это третья часть плана, предложенного в марте верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, он также подразумевает выделение 1 млрд евро на восполнение арсеналов государств, которые уже передали оружие ВСУ, и выработку скоординированного подхода к закупкам снарядов для Украины в будущем. Ожидается, что окончательно закон ASAP будет принят до конца июля.

В 2022 году страны ЕС получили в 1,5 раза больше прошений об убежище, чем годом ранее

Что случилось? В 2022 году страны Евросоюза получили 996 тысяч заявлений о предоставлении убежища, говорится в отчете специализированного агентства ЕС. В сравнении с предыдущим годом этот показатель вырос на 53% без учета 4 млн украинских беженцев, которые получают в Европе особую временную защиту. "Естественно, масштабы притока людей подвергли национальные системы предоставления убежища и приема беженцев новым испытаниям, и странам ЕС пришлось искать быстрые, но жизнеспособные решения", — считает глава Агентства ЕС по вопросам убежища Нина Грегори, подчеркнув, что государства блока оперативно реагируют на вызовы в этой сфере.

Что это значит? Около 70% всех заявок было подано в пяти странах: Германии, Франции, Испании, Австрии и Италии. Как и в предыдущие годы, чаще всего убежище запрашивали граждане Сирии, Афганистана, Турции, Венесуэлы и Колумбии. В 2022 году ответственные национальные органы вынесли решение по 646 тысячам первичных заявок, положительное решение было принято в 39% случаев. Активнее всего работали миграционные ведомства Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии и Греции — на них приходится более 80% всех рассмотренных заявок.