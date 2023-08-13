Растрата грантов и визит Борреля в Китай. Евродайджест: главные события недели

Европейская прокуратура активизировала усилия по расследованию неэффективного использования грантов ЕС в Болгарии, отмененную в июле поездку Борреля в Пекин перенесли на осень, число пожарных в Евросоюзе сокращается на фоне усиливающихся лесных пожаров, в Германии откроется крупное предприятие по производству полупроводников. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Европейская прокуратура расследует растрату грантов ЕС в Болгарии

Что случилось? В четверг, сообщает Politico, Европейская прокуратура (EPPO) провела обыски в 28 домах и офисах в Болгарии в рамках расследования неправомерного использования средств ЕС — всего на развитие местных проектов в сфере железных дорог был выделен 241 млн евро. Днем ранее был задержан мэр города Генерал-Тошево — его подозревают в предоставлении ложных сведений о работах по повышению энергоэффективности муниципальных зданий (169 тысяч евро на этот проект также предоставил Брюссель). Операцию проводили полиция и спецслужбы Болгарии, в ней было задействовано более 100 человек.

Что это значит? "Подрядчики [Национальной железнодорожной инфраструктурной компании Болгарии] подозреваются в том, что в течение короткого периода времени осуществили фиктивные денежные переводы сети фиктивных компаний, что в конечном итоге привело к снятию наличных в размере более 2,5 млн евро лицами с судимостью", — говорится в сообщении EPPO. По данным болгарских НКО, местные организованные преступные группы и аффилированные с ними лица ежегодно присваивают до 15% денег, которые Брюссель выделяет этой стране. Всего Европейская прокуратура проводит 143 расследования, общий ущерб оценивается в 492 млн евро. Politico отмечает, что активизация действий EPPO началась после прихода к власти нового правительства Болгарии в июне, которое пообещало искоренить коррупцию в одной из беднейших стран ЕС.

Визит Борреля в Китай перенесли на осень

Что случилось? Поездка Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в КНР, изначально запланированная на июль и отмененная по инициативе Пекина, все-таки состоится. Об этом в прошлое воскресенье сообщил китайский МИД в пресс-релизе, посвященном телефонному разговору Борреля с главой ведомства Ваном И. "Китай и ЕС должны проводить больше институциональных диалогов, восполнить опыт обмена мнениями, утерянный за три года пандемии, и придать новый сильный импульс всестороннему стратегическому партнерству", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

Что это значит? Боррель, следует из заявления МИД КНР, сообщил своему китайскому коллеге, что ждет возможности посетить Пекин "как можно скорее". В июле глава европейской дипломатии должен был встретиться с предыдущим министром, Цинем Ганом для обсуждения вопросов прав человека и российского вторжения в Украину. Однако вскоре после отмены их встречи Цинь Ган был уволен, а пост занял старожил китайской политики Ван И. Предполагается, что он примет Борреля осенью, а основными темами для обсуждения станут подготовка к саммиту ЕС и Китая на высшем уровне, который должен пройти до конца года, и "широкий и глубокий обмен мнениями".

В Евросоюзе сокращается число пожарных — хотя лесных пожаров все больше

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Что случилось? В 2022 году в странах Евросоюза работали 360 тысяч профессиональных пожарных, сообщило в понедельник Европейское бюро статистики (Eurostat). По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 2800 человек. Наибольшее число жителей работают пожарными в Греции, Эстонии и на Кипре (0,4% трудоустроенного населения). Десять стран за год сократили количество пожарных, хотя в некоторых государствах (например, в Испании и Италии) оно, наоборот, выросло.

Что это значит? Сокращение числа пожарных в Европе происходит на фоне растущего год от года числа лесных пожаров, охватывающих обширные территории на юге ЕС. "Сокращение числа пожарных в разгар климатического кризиса — это прямой путь к катастрофе. Повышенный риск пожаров, вызванных изменением климата, стал очевидным для всех этим летом, и мы должны обеспечить, чтобы наши пожарные службы располагали персоналом и ресурсами, необходимыми им для выполнения своей работы по спасению жизней", — заявила генеральный секретарь Европейской конфедерации профсоюзов Эстер Линч. Еврокомиссия прилагает усилия для расширения роли ЕС в реагировании на стихийные бедствия, в частности, создает общий парк пожарных самолетов, однако эксперты указывают, что также необходимо принимать превентивные меры — например, активнее управлять лесными массивами, чтобы эффективно предотвращать и сдерживать лесные пожары.

Крупнейший в мире производитель полупроводников откроет завод в Германии

Что случилось? Тайваньская компания TSMC объявила во вторник, что инвестирует 10 млрд евро в строительство и работу завода по производству микрочипов в Германии. Также в предприятие вложат свои средства европейские Bosch, Infineon и NXP (каждой из них будет принадлежать по 10% завода). Ожидается, что строительство начнется во второй половине 2024 года, а эксплуатация — в 2027-м. "Крепкое местное производство полупроводников имеет особое значение для нашей глобальной конкурентоспособности, потому что полупроводники обеспечивают работу нашего мира и в первую очередь делают возможным переход к климатической нейтральности: без них не работают ни компьютеры, ни автомобильные двигатели, ни ветряные или солнечные электростанции", — сказал министр экономики Роберт Хабек.

Что это значит? Соглашение между немецкими властями и TSMC было заключено в рамках реализации Закона ЕС о чипах — он направлен на обеспечение постоянного доступа европейских производителей к необходимым комплектующим и более чем двукратное увеличение доли Евросоюза на мировом рынке полупроводников к 2030 году. Закон стимулирует правительства стран блока выделять субсидии на строительство заводов — так, Германия предоставит 5 млрд евро на проект тайваньской компании. Ранее соглашения о запуске аналогичных предприятий на территории ФРГ подписали Intel, Wolfspeed и Infineon, которые также договорились о получении государственного финансирования. Все подобные решения о субсидиях еще должна согласовать Еврокомиссия — их критики обращают внимание, что в таких обстоятельствах Брюссель, по сути, нарушает собственные правила о конкуренции, давая преимущество крупнейшим экономикам блока по привлечению иностранных инвесторов.