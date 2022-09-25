Реакция на мобилизацию в РФ, защита единого рынка и борьба с раком. Евродайджест: главные события недели

Страны Евросоюза и европейские власти разошлись во мнении о том, стоит ли предоставлять убежище россиянам, которые не хотят участвовать в войне с Украиной, Еврокомиссия предложила меры по улучшению скрининга наиболее распространенных онкологических заболеваний и по подготовке к защите общего рынка в случае серьезного кризиса, а социологи выяснили, что чуть меньше половины европейцев вообще не занимаются спортом (в Латвии ситуация заметно лучше). Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Евросоюз и государства-члены разошлись во мнении о том, стоит ли предоставлять убежище россиянам, бегущим от мобилизации



Что случилось? В среду президент РФ Владимир Путин объявил в стране мобилизацию — как он сам заявил, "частичную". Однако, обращают внимание эксперты, текст президентского указа настолько расплывчат, что в действительности планы Кремля можно трактовать очень широко. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизовать планируют 300 тысяч россиян; СМИ со ссылкой на источники называют цифры в 1 млн и даже 1,2 млн человек (пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал эти утверждения "ложью"). Вскоре после выступления Путина по телевидению были раскуплены билеты на большинство международных рейсов из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга, на сухопутных границах скопились огромные пробки — например, на КПП по дороге в Грузию, по данным издания "Служба поддержки", ожидание составляет более суток, а машины практически не движутся.

Что это значит? Вскоре после объявления о "частичной" мобилизации европейские политики начали высказываться по вопросу о возможном предоставлении убежища россиянам, которые не хотят участвовать в войне с Украиной. Однозначно против выступили страны Балтии: министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич сослался на "цели безопасности" страны, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните — на то, что у желающих покинуть страну россиян было почти семь месяцев, когда "они видели войну по телевизору, сидя на диване", глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что подобная политика означала бы облегчение санкций, а "тем, кто не хочет быть в России, должно быть достаточно больно, чтобы повлиять на Путина". Не поддерживает предоставление убежища для бегущих от мобилизации россиян и Чехия, председательствующая сейчас в ЕС.

Финляндия, не присоединившаяся к ограничениям на въезд для россиян с любыми шенгенскими визами типа C, которые недавно ввели страны Балтии и Польша, заявила о планах "в ближайшие дни" принять схожие меры. Министр иностранных дел Пекка Хаависто объяснил это тем, что его государство "не хочет быть транзитной страной" для россиян. Выданную самой Финляндией мультивизу будут аннулировать прямо на границе, если ее обладатель попытается въехать в страну с туристическими или иными целями, не подпадающие под исключения (семейные обстоятельства, учеба, работа, участие в грузовых перевозках, гуманитарные цели). Премьер-министр Санна Марин, объясняя подобное решение, прямо назвала его причиной мобилизацию — по мнению главы правительства, "властям следует переоценить возможные риски, которые угрожают безопасности страны".

Одним из немногих (если не единственным) исключением среди стран Евросоюза по вопросу о предоставлении убежища россиянам, которые не хотят отправляться на войну с Украиной, стала Германия. "Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно противостоит режиму Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может попросить убежища в Германии из-за политического преследования", — заявила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер. Схожей позиции придерживаются министр юстиции Марко Бушман, представители двух входящих в правящую коалицию партий и местные правозащитники. Впрочем, официальных решений по этому вопросу пока что не принято.

Вскоре после объявления Путиным "частичной" мобилизации официальный представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер заявила, что Евросоюз должен рассмотреть вопрос о предоставлении убежища россиянам и оперативно подготовить общий, скоординированный подход к этому вопросу с государствами-членами. Позднее председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что, по его мнению, Европа должна пропускать на свою территорию граждан России, желающих сбежать из страны: "Европейский союз должен принимать тех, кто находится в опасности из-за своих политических взглядов. Если люди в России находятся в опасности из-за своих политических взглядов, из-за того, что они не поддерживают сумасшедшее решение Кремля начать войну в Украине, мы должны это учитывать. Я согласен с тем, что мы должны быстро координировать усилия в связи с новым фактом — частичной мобилизацией в России", — цитирует Мишеля издание Politico. На уровне ЕС на момент написания этого материала официальных решений также принято не было.

В Евросоюзе расширят программы по раннему выявлению рака

Что случилось? Во вторник Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению нового подхода к скринингу онкологических заболеваний. Предыдущая программа действовала 20 лет и, как признаются европейские власти и специалисты, "нуждалась в срочном обновлении". Новые рекомендации — флагманская инициатива Европейского плана по борьбе с раком, на реализацию которой Евросоюз выделит государствам-членам почти 100 млн евро. "По оценкам, в 2020 году у 2,7 млн человек, живущих в ЕС, был диагностирован рак, и более 1,3 млн человек умерли от этого заболевания. Мы знаем, что ранняя диагностика спасает людей и улучшает качество жизни. […] С нашими новыми рекомендациями Схема скрининга рака ЕС будет охватывать виды рака, на которые вместе приходится почти 55% всех новых случаев, диагностируемых в ЕС каждый год", — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Что это значит? Основная идея Еврокомиссии — исследования по выявлению наиболее распространенных в ЕС видов рака или склонности к заболеванию должны проводиться чаще и качественнее. В частности, рекомендации расширяют целевую группу для скрининга рака молочной железы среди женщин — с нынешних 50-69 лет до 45-74 лет. Тестирование на вирус папилломы советуют проводить раз в пять лет женщинам от 30 до 69 лет для выявления рака шейки матки. Людям в возрасте от 50 до 74 лет рекомендуют провериться на колоректальный рак, а курильщикам того же возраста — на рак легких. Для мужчин в возрасте до 70 лет рекомендован скрининг рака предстательной железы, а жителям районов с высокой заболеваемостью раком желудка — анализ на Helicobacter pylori.

Важная часть инициативы ЕК — равный доступ к скринингу с учетом потребностей разных социально-экономических групп, лиц с ограниченными возможностями и людей, живущих в сельских или отдаленных районах. В разработанных рекомендациях также содержатся требования к сопутствующей лечению психологической поддержке и послеоперационному уходу. Реализацию программ в странах ЕС будут систематически контролировать.

Еврокомиссия разработала механизм для защиты единого рынка в кризисной ситуации

Что случилось? В понедельник Еврокомиссия сообщила о завершении работы над Single Market Emergency Instrument (SMEI), набором мер для поддержания единого рынка ЕС в чрезвычайной ситуации. Его основная цель — сохранить свободное передвижение товаров, услуг и людей в Евросоюзе, а также обеспечить доступность критически важных продуктов даже при наступлении кризиса, подобного пандемии Covid-19. "Во время череды кризисов последних нескольких лет мы много работали, чтобы сохранить бесперебойно функционирующий единый рынок, сохранить открытые границы и цепочки поставок, обеспечить доступность продуктов и услуг, которые нужны нашим гражданам. Но мы должны быть лучше подготовлены к тому, чтобы предвидеть следующий кризис и реагировать на него", — заявил еврокомиссар по внутренним делам Тьерри Бретон.

Что это значит? SMEI предполагает, что единый рынок будет действовать в одном из трех режимов: нормальном, режиме бдительности и чрезвычайном. В отсутствие кризисов Еврокомиссия и государства ЕС не используют особых механизмов регулирования рынка, но занимается подготовкой к возможной экстренной ситуации. Режим бдительности может быть активирован при угрозе серьезных перебоев в поставках стратегически важных товаров или услуг. После этого страны ЕС должны начать мониторинг цепочек, по которым поставляют подобные товары, и создавать их резервы при координации со стороны Еврокомиссия. В чрезвычайный режим рынок будет переведен в случае, если кризисная ситуация "серьезно нарушит свободное передвижение" товаров и услуг или функционирование цепочек поставок. Государства ЕС больше не смогут (за редким исключением) самостоятельно ограничивать работу единого рынка, это полномочие перейдет Еврокомиссии. В то же время, исполнительный орган Евросоюза будет содействовать связанным с кризисом государственным закупкам, давать рекомендации по изменениям в работе национальной экономики и распределению накопленных стратегических резервов.

Решать вопрос о введении режима бдительности будет Еврокомиссия вместе с консультативной группой SMEI, в которую войдут представители всех 27 стран ЕС. Режим чрезвычайной ситуации может объявить Совет ЕС по предложению Еврокомиссии и консультативной группы, если на голосовании этот вопрос наберет квалифицированное большинство (не менее 15 голосов из 27). Предложенный Еврокомиссией механизм теперь обсудят в Европарламенте и Совете ЕС. Регула вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

"Евробарометр": спортом занимается 55% европейцев

Что случилось? По данным социологов, представленных в опубликованном на этой неделе выпуске "Евробарометра", 38% жителей ЕС занимаются спортом как минимум раз в неделю, еще 17% — реже одного раза в неделю. Наиболее активно тренируются респонденты в возрасте от 15 до 24 лет (54%), и этот показатель постепенно уменьшается с возрастом: до 42% в группе 25-39 лет, до 32% в группе 40-54 лет и до 21% среди лиц старше 54 лет. "Сам по себе спорт не решит всех наших проблем, но, помимо очевидной пользы для нашего здоровья, он также обладает уникальным потенциалом связывать нас друг с другом, и дать нам ощущение, что мы принадлежим к сообществу. Спорт играет важную роль в построении сплоченных обществ, что является одной из самых больших проблем, с которыми сегодня сталкивается Европа", — считает вице-президент Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Что это значит? По мнению респондентов, основные препятствия для частых занятий спортом — нехватка времени, а также отсутствие мотивации и интереса. Главные причины, которые сподвигают людей к физической активности — желание улучшить здоровье, повысить уровень подготовки и расслабиться. Во время пандемии Covid-19 половина европейцев либо сократила частоту тренировок, либо вовсе от них отказалась; одновременно с этим до трети выросла доля опрошенных, которые занимаются спортом дома.

По сравнению с 2017 годом, когда в ЕС последний раз проводили подобный опрос, Латвия существенно улучшила свои результаты. Совсем не занимаются спортом только 33% латвийцев (-23% за пять лет, на 12% ниже среднего показателя в ЕС), при этом, в отличие от других стран Евросоюза, местные жители предпочитают делать это дома или на открытом воздухе. Фитнес-центры популярны в Латвии вдвое меньше, чем в среднем по Европе, однако респонденты, избегающие тренировок, называют в качестве причины их дороговизну примерно столь же часто, как и опрошенные в других странах.