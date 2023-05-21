Реформа таможни, выборы в Европарламент, контроль за криптовалютой. Евродайджест: главные события недели

Еврокомиссия предложила провести крупнейшую за полвека реформу таможни (в числе возможных изменений — введение пошлин для товаров дешевле 150 евро), послы стран ЕС согласовали даты следующих выборов в Европарламент, Совет Евросоюза утвердил новые правила по регулированию рынка криптовалют и контролю за продажей товаров, производство которых могло привести к обезлесению в Европе и других регионах мира. Delfi рассказывает о главных европейских новостях за прошедшую неделю.

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Еврокомиссия предложила проект таможенной реформы

Что случилось? В среду Еврокомиссия опубликовала проект реформы европейского таможенного законодательства, который назвала "самым амбициозным" с момента появления Таможенного союза ЕС в 1968 году. В случае, если предложение ЕК получит поддержку в Европарламенте и Совете Евросоюза, административная нагрузка на компании, занимающиеся международной торговлей, существенно сократится, надзорные органы начнут использовать в своей работе новейшие IT-разработки, а граждане смогут быть уверены, что заказанные в онлайн-магазине товары соответствуют всем стандартам качества и безопасности. "Перед лицом новых вызовов и угроз мы вооружаем себя еще одним инструментом для ускорения торговых потоков и поддержки восстановления нашей экономики. Эта далеко идущая реформа сократит бюрократическую волокиту и затраты на соблюдение требований для предприятий, создаст бо́льшую прозрачность и определенность для граждан ЕС при совершении покупок в Интернете, а также упростит процедуры [контроля] со стороны властей", — заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.

Что это значит? Одно из основных предложений Еврокомиссии — создание общеевропейского таможенного органа и подчиняющегося ему Центра таможенных данных, который призван заменить IT-инфраструктуру в странах-членах ЕС, что, по заверению Брюсселя, позволит экономить на операционных расходах до 2 млрд евро ежегодно. К 2028 году услугами Центра должны будут пользоваться сервисы доставки заказов из онлайн-магазинов, спустя еще четыре года на добровольной основе так смогут поступать остальные поставщики, а обязательным это станет в 2038-м.

Использование единого Центра таможенных данных позволит компаниям подавать всю информацию о ввозимых товарах и цепочках поставок в единой онлайн-среде. Наиболее доверенные поставщики, которых будут определять надзорные органы по результатам анализа с использованием технологий искусственного интеллекта, получат дополнительные бюрократические послабления. Современные IT-решения также позволят национальным правительствам иметь доступ к данным в режиме реального времени, а также прогнозировать, на каком участке границы таможенникам необходимо сконцентрировать дополнительные ресурсы.

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Затронет реформа и сферу онлайн-торговли, которая, по мнению Еврокомиссии, сейчас возлагает ответственность на поставщика и потребителя, а не на продавца. Именно на магазины возложат ответственность по уплате НДС и таможенных пошлин, а благодаря работе Центра таможенных данных европейские покупатели смогут быть уверены, что заказанный ими товар соответствует стандартам ЕС.

Одновременно реформа предполагает отмену правила, по которому товары дешевле 150 евро освобождаются от пошлин — по мнению Еврокомиссии, этой нормой "активно пользуются мошенники". При этом расчет сборов за ввоз недорогих товаров, которые европейцы заказывают из-за пределов ЕС, обещают существенно упростить, а поступления от полученных таким образом сборов помогут принести в бюджет 1 млрд евро ежегодно.

Утверждена дата следующих выборов в Европарламент



Что случилось? В среду послы стран Евросоюза в Совете ЕС объявили, что новый состав Европарламента будут избирать с 6-го по 9 июня 2024 года. Ранее Португалия предлагала перенести выборы, поскольку 10 июня — это государственный праздник и выходной день, из-за чего правительство страны ожидает слишком низкую явку, однако представители других государств не нашли более подходящих дат. "Я призываю всех вновь обрести чувство надежды и возможностей, которые предлагает Евросоюз. Я призываю всех проголосовать. Не позволяйте другим выбирать за вас. Примите участие в крупнейшем демократическом мероприятии в Европе", — обратилась к избирателям спикер Европарламента Роберта Метсола.

Что это значит? В новый созыв Европарламента войдут 705 депутатов, представляющих страны ЕС пропорционально их населению и избираемых на пятилетний срок. Обновление состава парламентариев приведет и к назначению новых лидеров исполнительной власти Евросоюза — председателей Еврокомиссии и Евросовета. Урсула фон дер Ляйен пока что не объявила, намерена ли она баллотироваться на второй срок во главе ЕК, в то время как Шарль Мишель в любом случае покинет свой пост, на котором провел максимально возможные два срока по 2,5 года.

Сейчас Латвию в Европарламенте представляют восемь депутатов. В 2019 году по два мандата смогли выиграть кандидаты от "Нового единства", "Согласия" и "Национального объединения", по одному — от Attīstībai/Par! и "Русского союза Латвии". Явка составила 33,5% (в целом по ЕС — 50,66%).

Совет ЕС утвердил два закона о регулировании переводов в криптовалюте

Что случилось? Во вторник Совет ЕС вслед за Европарламентом одобрил новые правила, регулирующие использование криптовалют в странах блока. Нововведения позволят отслеживать схемы по отмыванию денег и финансированию преступной деятельности, а также смогут защитить владельцев криптокошельков. "Сегодняшнее решение — плохая новость для тех, кто злоупотреблял криптоактивами для своей незаконной деятельности, для обхода санкций ЕС или для финансирования терроризма и войны. Делать это в Европе и не быть разоблаченным больше невозможно", — заявила Элизабет Свантессон, министр финансов председательствующей сейчас в Совете ЕС Швеции.

Что это значит? В соответствии с новыми правилами поставщики услуг по работе с криптовалютами обязаны собирать и предоставлять доступ к "определенной информации" об отправителе и получателе переводов независимо от суммы транзакции. Благодаря этому сами финансовые организации и ответственные государственные органы смогут активнее выявлять подозрительные переводы и блокировать их. Также Совет ЕС одобрил закон о рынках криптовалют (MiCA). Он обязывает тех, кто выпускает криптовалюты, предоставляет инфраструктуру для осуществления транзакций или дает возможность открыть криптокошелек, раскрывать информацию о своих продуктах и контролировать переводы. Отдельное внимание в MiCA уделено борьбе с манипулированием рынком, отмыванием денег и финансированием преступной деятельности через криптовалюты. Также закон вводит гармонизированную нормативно-правовую базу по регулированию сектора во всем Евросоюзе.

На рынок ЕС не пустят товары, производство которых привело к обезлесению

Что случилось? Во вторник Совет ЕС утвердил постановление, которое запрещает продавать в Евросоюзе или экспортировать с территории блока некоторые категории товаров, производство которых привело к обезлесению в Европе и за ее пределами. Операторы таких поставок будут обязаны отслеживать, где именно были произведены эти товары и их компоненты, и сверять полученную информацию с базой ЕС, в которой территориям присвоены категории в зависимости от уровня риска, связанного с деградацией лесов. В зависимости от того, к какой категории отнесено место производства продукции, операторы и надзорные органы будут обязаны провести определенный набор проверок. Информацию об обезлесении в разных уголках мира европейские власти планируют собирать вместе с зарубежными партнерами.

Что это значит? Правило "должной осмотрительности" распространяется на компании, поставляющие в ЕС или экспортирующие за его пределы древесину, мебель, бумагу, пальмовое масло и его производные, мясо крупного рогатого скота, кофе, какао и шоколад, каучук и сою. Только продукты, произведенные на земле, не подвергавшейся обезлесению после 31 декабря 2020 года, можно будет ввозить и вывозить из Евросоюза. Компаниям, которые не соблюдают эти правила, грозят штрафы в размере от 4% годового оборота, а также закрытие доступа к государственным закупкам. Постановление вступит в силу спустя 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.